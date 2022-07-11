Вячеслав Квон: Формула успеха проста – работать и быть на одной волне с местными

Считаю, что ключевое преимущество Артёма — в том, что он расположен по соседству со столицей края, но при этом не перегружен транспортом и высотными зданиями. У нас уже есть много примеров, когда люди улучшили свои жилищные условия, переехав из Владивостока в Артём. Сегодня транспортная инфраструктура позволяет жить и воспитывать детей в Артёме, а работать в столице ДФО. В Артёме есть хорошие предпосылки для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства — сегодня все больше людей стремятся жить в собственном доме, на своей земле. И наша задача — создать все условия для того, чтобы эта жизнь была комфортной!