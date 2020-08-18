Жители Кубани смогут узнать судьбу своих родных, пропавших без вести в годы ВОВ

Аргументы Недели → Диалог поколений 13+

18 августа 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: proektnaroda.ru

В России начал работу народный проект «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества». Цель проекта – помочь миллионам россиян выяснить судьбу своих родных, погибших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны.

Народный проект стартовал в марте 2020 года при поддержке Фонда президентских грантов. Всероссийский центр приема и обработки обращений граждан Российской Федерации на поиск информации о защитниках родины работает в онлайн-режиме. На сайте проекта запещен онлайн-сервис «Найти солдата», с помощью которого жители страны могут бесплатно подать заявку на установление судьбы своего фронтовика по принципу «одного окна».

– Если по каким-то причинам человек не сможет самостоятельно оформить запрос через сайт, то он может обратиться на горячую линию проекта по телефону 8 800 300 68 97, операторы примут заявку на исследование боевого пути их родственника, – сообщают организаторы народного проекта.

Организаторы проекта надеются, что с его помощью жители страны найдут информацию обо всех героях, судьба которых сейчас неизвестна.

– В строю «Бессмертного полка» должны пройти все солдаты, спасшие мир от «коричневой чумы», – уверены вдохновители проекта.