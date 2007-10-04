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Приливы бывают и у мужчин

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Валерий ПЕРЕДЕРИН, врач ]

Приливы бывают и у мужчин
Он перешагнул рубеж дисгармонии

 Полноценная жизнь человека зависит от баланса миллиграммовых доз гормонов в организме, в том числе и половых. В половых железах мужчин вырабатывается главный гормон – тестостерон. С возрастом продукция тестостерона замедляется, приводя к разладу центральной и вегетативной нервной системы, а также эндокринных желез.

 НЕ ТОЛЬКО женщины с 45 лет, но и мужчины этого возраста страдают дисгормональными нарушениями – климактерическим неврозом. При этом недавний «качок» теряет мышечную массу, обрастает жирком, становится мнительным, раздражительным, безразличным к жене, детям, работе. Вегетативные приливы в виде жара и пота, сонливость или бессонница, боли в сердце, подъемы давления, снижение памяти, облысение, ломкость костей, запоры – далеко не весь перечень жалоб климактерического невроза у мужчины. Женщинам часто ставят диагноз – климакс. У мужчин он встречается крайне редко, несмотря на распространенность заболевания и подчас тяжелое течение. Причем сильная половина, как правило, не знает, куда обратиться, и ходит по кругу: терапевт – кардиолог – невропатолог – эндокринолог. Пока не остановится на урологе. Но и он занимается только симптомом дисгармонии – эректильной дисфункцией (импотенцией), а не причиной. Виагры, пищевые добавки и прочие стимуляторы к хорошему результату не приводят, а только загоняют мужчин в угол депрессии.

 Однако ларчик помощи открывается просто – определяется содержание тестостерона в крови, и с этого объективного теста эндокринолог начинает заместительную терапию, которая смягчает многие симптомы, а также предупреждает остеопороз, ишемическую болезнь сердца, гипертонию, атеросклероз. Кроме целенаправленной проводится и симптоматическая терапия, в которой ведущее место занимает фитотерапия.

 Плохое настроение исправит сбор из 5 частей зверобоя, 4 частей мелиссы и 2 частей полыни. Настой пьется длительное время по 1/3 стакана утром и вечером. Благотворно отразится на потенции настой: 3 части корней аира и татарника, 2 части любки двулистной, сурепки и 1 часть заячьей капусты. Настой из одной столовой ложки сбора принимается по стакану утром и в обед, 1–2 месяца. Настойка золотого корня и 20% мумие по столовой ложке утром и в обед в течение месяца хорошо помогают при неуверенности в своих силах. Можно принять и внеочередную дозу, как говорится – по требованию.

 Если прилив застал врасплох и в неподходящем месте, нанесите на носовой платок две капли масла герани и подышите им.
Итак, дано руководство к действию, которое поможет мужчинам с малыми потерями для здоровья перешагнуть рубеж дисгармонии и начать качественно новую жизнь.

 

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