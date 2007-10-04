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Недуг «белых воротничков»

Почему костей становится все меньше

№ 40(74) от 03.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Недуг «белых воротничков»

«За последний год трижды падала на улице, и каждый раз падение заканчивалось переломом. Переломы заживали долго, мучительно. В последнее время не покидает чувство усталости, по ночам просыпаюсь от судорог в ногах, ногти стали ломкими, появились проблемы с зубами и деснами». По мнению врача  высшей категории Вадима Черникова, именно так выглядит первая весточка коварного остеопороза. Это заболевание первое время протекает практически бессимптомно. Может пройти до  десяти лет с  начала болезни, а человек о  ней и  подозревать не  будет. Уменьшение костной массы никак не  ощущается.

 

Растут и обновляются

 НАШИ кости - весьма уязвимая конструкция. Костная ткань на протяжении всей жизни должна постоянно обновляться. Когда этот процесс нарушается, возникает так называемое разрежение кости. Она превращается в подобие губки. Теряются не только минералы, но и удерживающая их органическая основа, из-за чего увеличивается опасность переломов даже при незначительной травме.

 Причина заболевания может быть вполне конкретная (например, наследст­венные нарушения обмена кальция или лечение глюкокортикоидными гормонами), а  может просто возраст, при котором замедляется обмен веществ, ухудшается работа пищеварительной системы, нарушается гормональный фон и т.д. Остеопорозом часто страдают женщины в  постменопаузальный период из-за дефицита половых гормонов эстрогенов. К сожалению, остеопороз сегодня помолодел (теперь этот диагноз ставят даже детям). 

 Заболевание передается по наследству. Остеопороз чаще всего приходит к женщине после наступления менопаузы: кости не выдерживают гормональной перестройки. В группе риска курящие женщины, кофеманки и женщины, увлекающиеся разгрузочными диетами. Постоянно нарушая режим питания, они изменяют внутреннюю среду организма, тем самым доводя его до стресса. Такое состояние  - настоящая  вольница для остео­пороза. Он любит «белые воротнички», людей,  проводящих большую часть рабочего времени в офисе. А также домоседок и лентяек, отказывающихся от любой физической нагрузки: активного движения, занятий спортом, дачных хлопот.

Широкая кость

 ПОЛНЫЕ дамы вообще-то не склонны к остеопорозу.  Жировые клетки отвечают за выработку необходимых гормонов. Мужчины также по сравнению с женщинами меньше подвержены этому заболеванию. Не грозит он и тем, у кого так называемая широкая кость.

 Для нормальной поддержки организма мало просто потреблять препараты кальция. Прежде всего надо пересмотреть свой рацион. Основные источники кальция - молоко и молочные продукты. Много этого элемента содержится  в овощах с зелеными листьями (особенно в капусте). И в рыбе. Сейчас производители добавляют дополнительный кальций в готовые завтраки, молочные продукты и фруктовые соки.

 Некоторые боятся, что избыток кальция может привести к появлению камней в почках и отложению солей в суставах. Но на самом деле все происходит с точностью до наоборот. Именно дефицит кальция чаще всего провоцирует отложение солей в мягких тканях.  Человеку до 50 лет нужно ежедневно потреблять 1000 мг кальция. Женщинам после менопаузы - 1500 миллиграммов. Кстати, именно столько этого жизненно важного элемента содержится в одном литре молока. Не в силах отказаться от кофе? Добавьте в чашку молока, оно восполнит кальций, который вымывает кофе. Правда, все эти рекомендации имеют одно «но»: кальций не будет усваиваться, если не смените сидячий образ жизни на более подвижный.

Если гимнастика стала мучением

 НАЧИНАЙТЕ с малых нагрузок - пройдите несколько остановок  пешком, поднимитесь вверх не на лифте, а по ступенькам. Неспешная ходьба (в течение дня не менее двух часов) - вот ваше спасение. И  прекрасный стимул для воспроизводства костной ткани. Когда справитесь с этими нагрузками, приступайте к другим занятиям, например, плаванию. Зимой - катайтесь на  лыжах. Упражнения помогут поддержать физическую форму. А  значит, вы не утратите гибкости и мускульной силы. Если вы  подозреваете у  себя остеопороз, то  необходимо обратиться к  ортопедам-травматологам, которые назначат вам комплекс диагностических процедур и в  случае выявления заболевания займутся вашим лечением.

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