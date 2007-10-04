Недуг «белых воротничков»

«За последний год трижды падала на улице, и каждый раз падение заканчивалось переломом. Переломы заживали долго, мучительно. В последнее время не покидает чувство усталости, по ночам просыпаюсь от судорог в ногах, ногти стали ломкими, появились проблемы с зубами и деснами». По мнению врача высшей категории Вадима Черникова, именно так выглядит первая весточка коварного остеопороза. Это заболевание первое время протекает практически бессимптомно. Может пройти до десяти лет с начала болезни, а человек о ней и подозревать не будет. Уменьшение костной массы никак не ощущается.

Растут и обновляются

НАШИ кости - весьма уязвимая конструкция. Костная ткань на протяжении всей жизни должна постоянно обновляться. Когда этот процесс нарушается, возникает так называемое разрежение кости. Она превращается в подобие губки. Теряются не только минералы, но и удерживающая их органическая основа, из-за чего увеличивается опасность переломов даже при незначительной травме.

Причина заболевания может быть вполне конкретная (например, наследст­венные нарушения обмена кальция или лечение глюкокортикоидными гормонами), а может просто возраст, при котором замедляется обмен веществ, ухудшается работа пищеварительной системы, нарушается гормональный фон и т.д. Остеопорозом часто страдают женщины в постменопаузальный период из-за дефицита половых гормонов эстрогенов. К сожалению, остеопороз сегодня помолодел (теперь этот диагноз ставят даже детям).

Заболевание передается по наследству. Остеопороз чаще всего приходит к женщине после наступления менопаузы: кости не выдерживают гормональной перестройки. В группе риска курящие женщины, кофеманки и женщины, увлекающиеся разгрузочными диетами. Постоянно нарушая режим питания, они изменяют внутреннюю среду организма, тем самым доводя его до стресса. Такое состояние - настоящая вольница для остео­пороза. Он любит «белые воротнички», людей, проводящих большую часть рабочего времени в офисе. А также домоседок и лентяек, отказывающихся от любой физической нагрузки: активного движения, занятий спортом, дачных хлопот.

Широкая кость

ПОЛНЫЕ дамы вообще-то не склонны к остеопорозу. Жировые клетки отвечают за выработку необходимых гормонов. Мужчины также по сравнению с женщинами меньше подвержены этому заболеванию. Не грозит он и тем, у кого так называемая широкая кость.

Для нормальной поддержки организма мало просто потреблять препараты кальция. Прежде всего надо пересмотреть свой рацион. Основные источники кальция - молоко и молочные продукты. Много этого элемента содержится в овощах с зелеными листьями (особенно в капусте). И в рыбе. Сейчас производители добавляют дополнительный кальций в готовые завтраки, молочные продукты и фруктовые соки.

Некоторые боятся, что избыток кальция может привести к появлению камней в почках и отложению солей в суставах. Но на самом деле все происходит с точностью до наоборот. Именно дефицит кальция чаще всего провоцирует отложение солей в мягких тканях. Человеку до 50 лет нужно ежедневно потреблять 1000 мг кальция. Женщинам после менопаузы - 1500 миллиграммов. Кстати, именно столько этого жизненно важного элемента содержится в одном литре молока. Не в силах отказаться от кофе? Добавьте в чашку молока, оно восполнит кальций, который вымывает кофе. Правда, все эти рекомендации имеют одно «но»: кальций не будет усваиваться, если не смените сидячий образ жизни на более подвижный.

Если гимнастика стала мучением

НАЧИНАЙТЕ с малых нагрузок - пройдите несколько остановок пешком, поднимитесь вверх не на лифте, а по ступенькам. Неспешная ходьба (в течение дня не менее двух часов) - вот ваше спасение. И прекрасный стимул для воспроизводства костной ткани. Когда справитесь с этими нагрузками, приступайте к другим занятиям, например, плаванию. Зимой - катайтесь на лыжах. Упражнения помогут поддержать физическую форму. А значит, вы не утратите гибкости и мускульной силы. Если вы подозреваете у себя остеопороз, то необходимо обратиться к ортопедам-травматологам, которые назначат вам комплекс диагностических процедур и в случае выявления заболевания займутся вашим лечением.