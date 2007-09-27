Что знали древние египтяне

ЕЩЕ в Древнем Египте ночную слепоту лечили, предписывая больным каждый день употреблять в пищу вареную печень. Прошло много тысячелетий, пока врачи поняли, зачем так поступали их древние предшественники. Это произошло, когда в 1915 г. был открыт витамин А, который и содержится в печени. В течение последующих десятилетий выяснилось, что его дефицит отрицательно сказывается не только на зрении, вызывая ночную слепоту, но и на сердечно-сосудистой и эндокринной системах, на состоянии иммунитета.

А как велика роль витаминов-антиоксидантов С и Е! Они противодействуют инфекциям, инфаркту, раку, стрессам, помогают укреплять иммунитет и поддерживать половую функцию… Между тем обеспеченность организма россиян аскорбиновой кислотой очень низкая – по данным Института питания, отсутст­вует у 70, а по некоторым данным, – у 100% населения. Как результат – высокий уровень триглицеридов и «плохого» холестерина отмечается в сыворотке крови даже молодых людей. А это служит основой для развития ранних проявлений гипертонии, ишемической болезни сердца, других сердечно-сосудистых нарушений. Специалисты считают, что дефицит аскорбиновой кислоты и витамина Е, препятствующих образованию в организме мощных канцерогенов нитрозаминов, снижает сопротивляемость россиян к раку в условиях избыточного поступления нитратов и нитритов.

Выход здесь, по мнению ученых, один — регулярно в течение года вне зависимости от сезонов принимать витаминно-минеральные комплексы. Типовой курс обычно рассчитан на месяц, и никакого вреда не будет, если вы станете принимать его через каждые 3–4 месяца. Но при хронических заболеваниях лучше посоветоваться с врачом, чтобы определить, в каком дополнительном количестве витаминов более всего нуждается ваш организм. Не случайно выдающийся отечественный исследователь роли витаминов академик В.А. Энгельгардт метко заметил, что витамины проявляют себя не столько присутствием, сколько отсутствием. То есть когда их достаточно, мы этого не замечаем, а когда мало — начинаем болеть.

В. СПИРИЧЕВ, д.м.н.,

завлабораторией Института

питания РАМН