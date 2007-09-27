//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Сердце в заплатах

или Что наука может противопоставить этому опасному для жизни факту

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Роман ГРИГОРЬЕВ, научный обозреватель ]

Сердце в заплатах

Не так давно мир облетела странная весть. В Польше, некогда самой раскрепощенной по части секса стране в соцлагере, произошло невероятное. Число поляков, занимающихся сексом, уменьшилось на целых 10%! Более того, как показали те же исследования, 80% опрошенных визит в спальню назвали «неприятной обязанностью».

 Это, конечно, удивило многих, но только не российских специалистов. Знаете почему? Да потому, что у нас в стране сексопатологи фиксируют аналогичную картину. Причем причины те же. Медики ссылаются на рынок, конкуренцию, из-за которой люди теперь трудятся с надрывом, допоздна засиживаясь в своих офисах, магазинах, на производстве. И в результате - массовые стрессы, нервные срывы и большие проблемы со здоровьем.

 Ведь секс - отнюдь не только удовольствие, а и глубокий отдых, возвращающий человека в уравновешенное, трудоспособное состояние. Но и это не все. Есть такое понятие «мужской климакс». В  этот период на мужчин, как и на женщин, тоже обрушивается шквал болезней. Организм зачастую начинает просто рассыпаться на глазах, а значит, к человеку преждевременно приходит старость. Не зря же сексуально активные мужчины живут дольше.

 И это никакая не «страшилка», а реальный медицинский факт. Однако науке сегодня, к счастью, есть что противопоставить такой беде. Дальше я расскажу вам об этом.

Доноры для партийной элиты

 КОГДА в 1924 г. умер Ленин, перед партийной элитой страны встало множество различных проблем. Но, пожалуй, лишь одна из них, носившая сугубо интимный характер, объединила интересы всех нещадно боровшихся друг с другом наследников вождя. Ведь он ушел из жизни очень рано. В  неполных 54 года! И это заставило партноменклатуру всерьез задуматься об искусственном омоложении ответственных сотрудников ЦК и Совнаркома.

 Элита тех времен умела не только рассуждать, но и быстро действовать. Уже через год для борьбы со старостью Институт органопрепаратов был реорганизован в Институт экспериментальной эндокринологии. Там и начались первые отечественные эксперименты по омоложению человека. Вскоре было сделано почти три десятка операций больным, страдающим преждевременной старостью и мужским климактерием. Пациентам пересаживали половые железы, взятые у молодых людей, погибших от несчастных случаев. В подавляющем большинстве результаты операций оправдали надежды.

 Столь же стремительно новшество стали продвигать в практическое здравоохранение. За дело взялся заведующий отделением Боткинской больницы, виртуозный хирург широкого профиля Владимир Розанов. Какое-то время он был личным врачом Ленина, оперировал Сталина, и, когда из Кремля стали доходить слухи о новаторских экспериментах по омоложению, Владимир Николаевич переключился на хирургическое лечение болезней почек и эндокринной системы. Поговаривают, что Розанов и послужил прообразом булгаковского профессора Преображенского из повести «Собачье сердце».

 Но у него был свой взгляд на проблему. Известно, что в том же 1925-м он уведомил Сталина о необходимости предоставить ему хотя бы двух здоровых горилл или шимпанзе для пересадки их половых желез людям. Чуть позже он попросил уже 50 обезьян «для экспериментов и трансплантации желез внутренней секреции».

 Любопытно, что через десятки лет, когда началась перестройка и стали перетряхивать «грязное белье» элиты тех времен, все это назвали бредом тоталитарного режима и авантюрой кремлевских врачей. Зря! Это неправда. Розанов и его коллеги были всего лишь последователями французских медиков. Именно на их успехи и ориентировались руководители советского государства, поручив нашим врачам внедрить в здравоохранение страны методы искусственного омоложения.

Доктор-эректор

 В ПАРИЖЕ тогда эти работы возглавлял человек необычной судьбы, француз русского происхождения Сергей Воронов. Из России во Францию он перебрался в 18 лет, и в 1893 г. окончил медицинский факультет Сорбонны. Потом был лейб-медиком правителя Египта. Там молодой доктор и задумался о пересадке половых желез.

 К этому его подтолкнули наблюдения за евнухами. Их кастрировали в возрасте от 6 до 7 лет, т.е. задолго до полного развития тела. Воронов подметил, что внутренняя секреция половых желез сильно влияет не только на строение человека, в частности, на процесс ожирения, но и прямо сказывается на способностях мышления и запоминания. Евнухам с трудом давались даже стихи из Корана. Рассуждая о евнухах, Воронов подчеркивал:

 - Они преждевременно старятся, у них рано появляется старческое помутнение глаз, быстрее седеют волосы, и, вообще, они редко доживают до старости.

 Французский доктор очень точно подметил главное. Те же негативные явления, которые у евнухов вызваны искусственно, наблюдаются и у обычных людей, но тогда, когда они пребывают уже в преклонном возрасте.

 Из Египта во Францию Воронов вернулся с твердой уверенностью в том, что жизненные силы дряхлеющего организма можно стимулировать путем трансплантации семенных желез, взятых у донора. Предпочтение врач отдал обезьянам, считая, что их органы более жизнестойки и не обременены дурной наследственностью.

 В короткий срок парижский врач прооперировал 236 пациентов в возрасте от 55 до 70 лет. И, по его словам, в 90 случаях из 100 получил положительные результаты! Воронов стал активно оперировать страдающих половой слабостью мужчин и женщин, среди которых было немало пациентов и из правительства, и из высшего света. Успех вскружил голову хирургу.

 Но прошло два-три года, и оппоненты заговорили о недостатках метода знаменитого доктора. Сексуальная эффективность у пациентов со временем угасала, а в некоторых случаях продолжительность их жизни оказывалась невелика. И верно. Вначале бурная «река» здоровья и сексуальной активности нередко потихоньку мелела, а потом и исчезала вовсе. Будто высыхал источник чего-то чрезвычайно важного, дающего нам и сексуальность, и высокую работоспособность, и душевное равновесие. И в конечном счете - долголетие.

Мужское средство с дамским именем

 А В ЭТО время другие исследователи уже приступили к поиску того самого загадочного вещества, без которого у человека угасает половое влечение. Чтобы понять его суть и научиться его синтезировать, ученым потребовалось почти два десятилетия! Но игра стоила свеч. Исследователи получили Нобелевскую премию. Любопытно, среди них был швейцарский химик-органик Леопольд Ружичка, позже избранный иностранным членом Академии наук СССР.

 Так, собственно, и открыли тестостерон, который в организме мужчины вырабатывается семенниками. Его недаром называют королем гормонов и гормоном королей. Ведь он отвечает за приведение «в действие» главного мужского органа. Это, образно говоря, горючее, которое разжигает огонь любви в период полового созревания и поддерживает его в течение всей жизни. А  вот когда уровень тестостерона у человека снижается, тут и происходят все беды. Мужчина оказывается за бортом секса, недомогает, а потом неизбежно начинает сворачивать свою деловую карьеру - силы уже не те!

 Из-за нервных стрессов, хронического переутомления, скверной экологии сейчас такое происходит почти у трети мужчин старше 30 лет. Медики фиксируют у них отнюдь не только возрастной, а явно преждевременный дефицит тестостерона. И здесь самое время вспомнить про евнухов: чтобы лишить молодого человека силы и энергии, его достаточно кастрировать. На языке современной медицины это как раз и означает  - создать в организме дефицит тестостерона. Вот какая, оказывается, тут кроется трагедия.

 Как ее предотвратить? В наше время вместо яичек обезьян в ход пошли синтетические гормональные препараты. Но, к счастью, у медиков есть и другой подход. Чтобы исправить положение, достаточно помочь организму самому в необходимых объемах производить тестостерон, рассудили ученые. Для этого ему надо только дать побольше «строительного материала». Такого, например, как фитостерон. Это растительный гормон. Он имеется в грецких орехах, в шоколаде. Но его там слишком мало, чтобы надежно уберечь мужчину от «климакса»! Зато достаточное количест­во ключевого с точки зрения мужской потенции фитостерона находится в новом препарате «Виардо», созданном россий­скими учеными. Запомните или запишите это название.

Что дает дружба с «Виардо»?

 ВЫСОКАЯ действенность этой биологически активной добавки обусловлена тем, что природные компоненты «Виардо» помогают решать мужские проблемы естественным путем. Организм сам повышает выработку тестостерона, который человеку в данный момент необходим. Ведь кроме растительного фитостерона в препарате содержатся витамины Е, А, Д, В5, а также ненасыщенные жирные кислоты. Есть в «Виардо» в огромных количествах и очень важные для потенции минеральные вещества - цинк и селен.

 Уже через месяц приема «Виардо» - по 2 капсулы трижды в день - уровень тестостерона достоверно повышается. Благодаря чему, собственно, и возрастают сексуальные возможности мужчин. «Виардо» как бы открывает мужчине второе дыхание, прибавляет активности, а климакс и немощная старость скрываются за далеким горизонтом.

 А теперь два совета женам и, вообще, женщинам:

 Во-первых, не упускайте своих мужей! Как можно скорее возьмите на вооружение это простое средство, не дожидайтесь, пока мужа начнет подкармливать «Виардо» какая-нибудь другая дама. Ведь если у мужчины дома с сексом все хорошо, он вряд ли начнет обманывать семью - искать приключений на стороне.

 Во-вторых, поразительно, но у женщин в организме тоже синтезируется тестостерон. И  благодаря этому представительницы слабого пола испытывают половое влечение. Западные исследователи провели важный эксперимент. Женщинам с пониженным сексуальным влечением они давали искусственный тестостерон. Через 24 недели дамы просто переменились - у них резко (на 56%) повысилось половое желание. Улучшилось и качество секса. Женщины стали получить от него больше удовольствия, ярче стал оргазм, чаще наступало возбуждение.

 Так что, представительницам прекрасного пола тоже есть над чем задуматься.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Политика

"Можем "выдохнуть", - сенатор Косачев о процедуре обмена заключёнными

"Можем "выдохнуть", - сенатор Косачев о процедуре обмена заключёнными

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил сообщение о завершении процедуры обмена между Киевом и Москвой заключёнными. По его словам, это первый шаг к выстраиванию диалога между странами.

//Политика

Зеленский сказал, куда отправит освобожденных украинцев

Зеленский сказал, куда отправит освобожденных украинцев

Вернувшиеся домой украинцы пройдут реабилитацию. Они будут направлены в государственную клинику. Об этом заявили киевский омбудсмен Людмила Денисова и президент Украины Владимир Зеленский.

//Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову

Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в субботу сообщила о задержании подозреваемого в разбойном нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Великая от Черного моря до Эгейского

Великая от Черного моря до Эгейского

В 80-е годы у нас в Старом Осколе было очень много болгар. Они по программе социалистической братской помощи занимались строительством. Ну как "занимались", получали две зарплаты, в Болгарии одну и в России вторую, и строили скажем так себе. Не лучше наших строителей. Но надо же было "кормить" чем то страны соцлагеря.

//Общество

Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин РФ разработало новый законопроект по пенсионному обеспечению россиян. Документ c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» направлен на согласование в Минтруд.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Американский эксперт назвал США "увядающей сверхдержавой"

Американский эксперт назвал США "увядающей сверхдержавой"

Американский профессор Азим Ибрагим заявил, что с приходом к власти Дональда Трампа Соединенные Штаты перестали использовать имперские амбиции и больше не являются надёжными партнёрами стран НАТО. По его мнению, США начинает терять статус сверхдержавы.

//Здоровье

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи. Незаживающая ранка на языке или расцарапанная родинка - повод обратиться к онкологу. Среди симптомов - нарастающая осиплость голоса.

//Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов, сообщил, что актриса готовится дать интервью в эфире одного из телеканалов. По словам Христова, о своем здоровье Заворотнюк расскажет в ближайшее время.

//Интервью

Глеб Матвейчук: Моя дочь – удивительный и музыкальный ребенок

Глеб Матвейчук: Моя дочь – удивительный и музыкальный ребенок

Романтичного красавца Глеба Матвейчука с полной уверенностью можно назвать счастливым человеком: он пишет музыку, снимается в кино, поет, участвует в ТВ проектах. И везде успешно. А дочь Алиса – высшая награда и счастье.

//Новости партнеров

//Интервью

Певица Севара о ложном патриотизме, навязанной религии и запоздалой любви к себе

Певица Севара о ложном патриотизме, навязанной религии и запоздалой любви к себе

Став одной из самых популярных исполнительниц Узбекистана, Севара не остановилась на достигнутом. Севара рассказала «АН» о секрете своего успеха, новых проектах и как пошла в «Голос» «по приколу».

//В мире

За два дня на греческие острова прибыли почти 600 беженцев и мигрантов

За два дня на греческие острова прибыли почти 600 беженцев и мигрантов

Сегодня стало известно, что за минувшие пятницу и субботу на греческие острова, расположенные в Эгейском море, прибыли около 600 беженцев и мигрантов. Их прибытие в настоящий момент продолжается.

//Новости СМИ2

//Культура

Стало известно, когда Марк Захаров выпишется из больницы

Стало известно, когда Марк Захаров выпишется из больницы

Директор "Ленкома" Марк Варшавер рассказал, когда худрук театра Марк Захаров выпишется из больницы. 20 августа деятель культуры был госпитализирован в Москве с двусторонним воспалением легких.

//Политика

Нидерланды пытались сорвать процесс обмена между Россией и Украиной

Нидерланды пытались сорвать процесс обмена между Россией и Украиной

Процесс обмена заключенными задержался из-за давления Нидерландов. Глава тамошнего МИД Стефан Блок заявил о своих попытках повлиять на официальный Киев. Об этом сообщили нидерландские СМИ.

//Общество

В Новой Москве загорелся мусорный полигон

В Новой Москве загорелся мусорный полигон

В Новой Москве в субботу, 7 сентября, загорелся мусорный полигон. По данным МЧС, строительный мусор горел на полигоне твёрдых бытовых отходов в посёлке Марушкинском в Новомосковском административном округе.

//Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева отвела своих детей в школу и детсад и задумалась о паразитах

Ляйсан Утяшева отвела своих детей в школу и детсад и задумалась о паразитах

Ляйсан Утяшева и Павел Воля воспитывают дочь Софию и сына Роберта. Утяшева и Воля - заботливые родители. Можно и правильно питаться, и заниматься спортом, и соблюдать правила личной гигиены, но заболеть.

//Культура

Лариса Голубкина рассказала о ревнивом характере Андрея Миронова

Лариса Голубкина рассказала о ревнивом характере Андрея Миронова

Актриса Лариса Голубкина рассказала о ревнивом характере своего супруга Андрея Миронова. Знаменитые артисты прожили в браке десять лет – вплоть до скоропостижной кончины мужчины в 1987 году.

//В мире

Вместе с отпущенными в России украинцами в Киев прилетела кошка Маша

Вместе с отпущенными в России украинцами в Киев прилетела кошка Маша

Кошка Маша прибыла в Киев вместе с отпущенными в РФ по договоренности с Украиной удерживаемыми лицами, заявила экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.

//Новости партнеров

//Политика

На втором этапе Зеленский требует от России освободить рекетиров и террористов?

На втором этапе Зеленский требует от России освободить рекетиров и террористов?

Президент Украины заявил о втором этапе обмена заключенными между Россией и Украиной. Владимир Зеленский назвал тех, кого он хочет получить вторым траншем обмена. В число новых требований официального Киева вошло возвращение пойманных на шпионаже, рэкете и терроризме.

//В мире

Пьяные еноты заполонили столицу Канады

Пьяные еноты заполонили столицу Канады

В Канаде все чаще замечают енотов, которые находятся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение. Одна из жительниц южного района Оттавы очень испугалась, увидев такое поведение зверька.

//В мире

МИД: Зеленский показал готовность к компромиссам

МИД: Зеленский показал готовность к компромиссам

В субботу в Министерстве иностранных дел Российской Федерации высказались о взаимном освобождении лиц Россией и Украиной. В ведомстве заявили, что украинский лидер показал готовность к компромиссам.

//В мире

Меркель оценила освобождение россиян и украинцев

Меркель оценила освобождение россиян и украинцев

Канцлер Германии Меркель назвала возвращение задержанных россиян и украинцев в рамках договоренности между Россией и Украиной полным надежды сигналом.

//Спорт

Первый тренер Жиркова: Вчера Юра утер нос молодым!

Первый тренер Жиркова: Вчера Юра утер нос молодым!

Вчера сборная России в гостях выиграла отборочный матч ЕВРО-2020 у сборной Шотландии (2:1). Мнением об игре Юрия Жиркова поделился с еженедельником «Аргументы недели» его первый тренер Валерий Шарапов.

//Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Малышева пристыдила свою мать из-за вредного продукта в холодильнике

Телеведущая Елена Малышева пристыдила свою мать из-за вредного продукта в холодильнике

Заслуженный врач России, популярная телеведущая Елена Малышева пристыдила свою пожилую мать из-за очень вредного продукта в холодильнике. Об этом она рассказала во время интервью журналистам.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
2

В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым
3

Шотландия терпит поражение от России 1:2
4

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время
5

Четыре убивающие мозг человека распространенные привычки перечислили специалисты

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры