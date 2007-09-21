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Болезнь «юзеров»

№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Болезнь «юзеров»

 ЕСЛИ в настоящий момент вы испытываете неприятную тяжесть в шейном отделе позвоночника, немного ноет запястье правой руки, вы сидите, скрестив ноги, из-за чего немного зудит в груди и, что самое главное, вы давно привыкли к рези в глазах, значит, вы абсолютно типичный пользователь компьютеров. Люди, несколько часов подряд занимающиеся сложной однообразной работой (программирование, составление отчетов и т.п.), постепенно утрачивают внимание, что очень сильно замедляет работу. Например, случалось ли вам ловить себя на том, что, начиная что-то искать в меню или Интернете, внезапно забываете, зачем вам это было нужно?

 Профессиональные заболевания есть у всех. У пианистов – заболевания суставов пальцев, у учителей – это заболевания голосовых связок, у строителей – заболевания дыхательных путей. У людей, постоянно работающих за экраном монитора, тоже есть свое профессиональное заболевание. Называется оно «Синдромом компьютерного зрения». Это заболевание вошло в нашу жизнь сравнительно недавно, поэтому, к сожалению, часто многие о нем ничего не знают.
Синдром компьютерного зрения в той или иной форме наблюдается у всех пользователей компьютеров. Его симп­томы знакомы практически каждому, кто проводит за монитором более 4–5 часов в день. Жалобы людей, испытывающих синдром компьютерного зрения, сводятся к приведенным ниже. Проверьте и вы себя – может, вы уже имеете этот синдром, сами того не зная.

• Рези и ощущение «песка» в глазах;
• боль в области глаз и лба, иногда локализующиеся и в других зонах;
• болевые ощущения при движении глаз;
• покраснение глаз;
• повышенное слезовыделение или, наоборот, сухость глаз;
• быстрая усталость глаз;
• другие неприятные ощущения и снижение зрения.

Аргумент специалиста

Королева Елена, врач-окулист:

 – Эти жалобы в той или иной форме или разной интенсивности проявляются у 100% пользователей компьютеров. У части пользователей они проявляются уже через два часа работы за компьютером, у других – через четыре часа и практически у всех – через шесть часов непрерывной работы перед монитором. Причины этого лежат в особенностях функционирования нашего организма. Эволюционно мы не приспособлены к интенсивной работе в состоянии физического покоя. Для усиления питания органов и тканей мы должны выполнять какую-либо физическую нагрузку. В этом случае повышается частота сердечных сокращений, учащается дыхание, повышается обмен веществ, обеспечивая работающие органы питательными веществами и выводя продукты метаболизма. Поэтому вам просто необходимо делать в работе перерывы, выполнить комплекс простейших упражнений. Не менее важно принимать специальные поливитаминные комплексы, разработанные специально для людей, длительно работающих за компьютером, для поддержки зрения в условиях длительной работы. Как известно, предупредить легче, чем лечить.

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