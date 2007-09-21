Невидимки, без которых мы болеем

Когда-то людям, перенесшим болезни и ослабленным, врачи назначали поливитамины в желтеньких драже, продававшихся в скромных коробочках. Сегодня мы просто теряемся перед обилием витаминно-минеральных комплексов, предназначенных для людей разного возраста и пола в различных ситуациях. Зачем их так много, если и летом и зимой на рынке огромнейший выбор овощей и фруктов? По мнению д.м.н., руководителя лаборатории Института питания РАМН В. Спиричева, не все так просто!

Можно ли съедать по 1,5 кг хлеба?



ДАЖЕ присутствие свежих овощей и фруктов на повседневном столе не обеспечивает организм витаминами в необходимой нам потребности, потому что для этого надо съедать огромное их количество. К примеру, в 100 г моркови содержится 5 мг витамина С, значит, чтобы получить минимальную суточную норму (50 мг), надо потребить 1 кг моркови. В 100 г лимона, конечно, витамина С намного больше — 40 мг. Но далеко не каждый любит этот кислый цитрус, как, впрочем, и грызть сырую морковку. Чтобы пополнить организм минимальным суточным уровнем витамина В1 (1,5 мг), нужно съесть 0,5 кг мяса или 1,5 кг черного хлеба. А обеспечение другими питательными веществами требует потребления прочих продуктов в гигантских объемах, что совершенно нереально. К сожалению, организм человека и животных синтезирует витамины в очень малом количестве.



Тест на дефицит



ВПРОЧЕМ, каждый может попытаться протестировать по своему состоянию, есть ли у него недостаток самых главных витаминов. Скажем, при дефиците витамина А наблюдаются сухость и истончение кожи, слизистых оболочек, возникают угревая сыпь, фурункулез, нарушается структура и рост волос, развиваются предрасположенность к простудам, особенно бронхолегочным заболеваниям.

При недостатке витамина С наблюдается быстрая утомляемость, снижение иммунитета, особенно к простудным заболеваниям. Характерны хрупкость капилляров (частые синяки на коже, кровоточивость десен), плохое заживление ран, нарушение усвоения железа.

Если в организме не хватает витамина Е, то возникают повышенная склонность к разрушению эритроцитов, анемия, мышечная слабость, бесплодие.



Покупай, зная нормы



ПРЕЖДЕ чем самостоятельно подобрать какой-то витаминный комплекс, ознакомьтесь с рекомендуемыми Минздравсоцразвития РФ нормами приема витаминов и всегда сравнивайте их с информацией на этикетках. Обращайте внимание, не завышены ли эти нормы в препаратах. Надежнее покупать продукцию только известных фирм.

Что касается витаминов отечественного производства, то, по мнению специалистов, они полностью соответствуют требованиям Академии медицинских наук РФ и Всемирной организации здравоохранения, предъявляемым к препаратам подобного рода. Кроме того, они намного дешевле, чем импортные.

Суточные нормы витаминов