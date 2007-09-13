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Если почки ниже пояса

Они любят покоиться в жирке – не лишайте их этой возможности

№ 37(71) от 12.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Если почки ниже пояса

  У моей 16-летней дочки обнаружили нефроптоз. Расскажите, что это за болезнь, почему она возникла у такой юной девочки?

Наталья Никифорова, Тверь

РАССКАЗЫВАЕТ врач-нефролог, к. м. н. Валерий ГАВРИЛОВ.

Дышите – не дышите!

 ПОЧКИ у человека не находятся в неподвижном положении – при дыхании они естественно немножко смещаются. Но бывает, что смещение достигает 10 и даже 20 см, тогда говорят об опущении почек как болезни. Она называется нефроптоз.

 Заболевание это часто наблюдается у молодых женщин после родов, когда ослабевает тонус мышц брюшной стенки. Оно может наблюдаться и у подростков астенического сложения, мало занимающихся физическими упражнениями. Иногда нефроптоз развивается у слабых детей – у них слишком мало мышц! По такой же причине, но уже в силу возрастного ослабления мышц возникает нефроптоз и у пожилых людей. Тяжелая физическая работа, травмы поясничной области и самих почек также способствуют их опущению.

 Опущение почек нередко сопровождается нарушениями со стороны кишечника, повышением кровяного давления. Возможна даже почечная колика, которая чрезвычайно беспокоит больного.

Доктор, у меня что-то круглое в животе

 РАСПОЗНАВАНИЕ нефроптоза не представляет трудностей – нередко сам пациент, обращаясь к врачу, говорит, что ощупывает у себя в животе подвижное округлое образование. А при врачебном обследовании оно оказывается опустившейся почкой, что подтверждается рентгенологическим или радиоизотопным обследованием.

 Опущение почек нужно и можно лечить консервативно. Но если эти меры безуспешны, тогда прибегают к операции, во время которой блуждающую почку фиксируют на месте.

 Консервативное лечение сводится в основном к ношению почечного бандажа, который изготавливают индивидуально в протезно-ортопедических мастерских. Надевают такой бандаж обязательно в положении лежа в постели сразу после сна, когда почки обычно находятся в своем ложе.

 Если у больного вес ниже нормы, нужно стараться его прибавить за счет более калорийного питания. При этом увеличивается толщина жировой околопочечной капсулы, и почка нередко сразу же возвращается на свое место и фиксируется там. Одновременно исчезает и причина болевых ощущений.

Суперактивность не нужна. Но движение необходимо

 ЛЮДЯМ, страдающим нефроптозом, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, активными видами спорта. Но комплекс специальной лечебной гимнастики им необходим. Его систематическое выполнение поможет больному человеку восстановить почки в прежнем положении, а здоровому – предупредить их опущение.

 В частности, улучшению кровообращения в малом тазу способствуют движения нижними конечностями. Например, нужно поднимать, насколько можно, ноги вверх и опускать их вниз, наклонять их в одну и другую стороны, сводить вместе и разводить, находясь в положении лежа на спине, а затем на правом и левом боку. Другая вариация движений – из положения стоя на четвереньках проделывать круговые движения тазом в одну и в другую стороны, как можно с большей амплитудой; поочередно отводить в стороны одну и другую ногу. Далее на выдохе согнуть туловище в поясничном отделе, втягивая мышцы промежности, а на выдох распрямиться, расслабив мышцы. Очень полезно также, находясь в положении стоя, потянуться всем телом, одновременно втягивая задний проход.

 Далее – согнув колени, опираясь на стопы и плечи, поднимать таз, затем перемещать его влево и вправо. Полезны также упражнения: «ножницы» – поднятые вверх прямые ноги разводят и скрещивают, «езда на велосипеде»: вращайте сначала каждой ногой попеременно, а потом двумя ногами.

Делайте так

 УПРАЖНЕНИЯ, выполняемые лежа на спине, способст­вуют восстановлению положения почек: на вдох с силой прижимают одну согнутую ногу к животу, обхватив ее руками, на выдох – выпрямляют, затем – другую, после – обе ноги одновременно. Точно так же с вдохом и выдохом сочетаются подъем вверх каждой ноги и отведение их в сторону, подъем ног с одновременным подъемом рук. 

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