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Как разрубить геморроидальный узел

№ 7(7) от 22.06.2006 [«Аргументы Недели », Ирина САВЧЕНКО ]

Как разрубить геморроидальный узел

Консервативное лечение

 ПРИ остром воспалении с характерным болевым синдромом безусловно показано консервативное лечение. Но сначала нужно избавиться от запора, и только затем наступит черед местной терапии. В последнее время на фармацевтическом рынке появилось большое число колопроктологических лекарственных средств. Каждое обладает определенным действием: одни снимают болезненность, другие – воспалительный процесс, третьи уменьшают явления тромбоза (геморроидальных шишек). Чтобы не нанести ущерба кишке, назначать лекарства должен только врач. Колопроктологи предупреждают: медикаментозное лечение проводится, как правило, в острой стадии, дает лишь кратковременный эффект и не избавляет от болезни. Возобновление запоров, погрешности в диете, физические нагрузки, стрессы – и все вернется «на круги своя», т.е. к очередному обострению.

Новые технологии: быстро, безболезненно, амбулаторно
 
 СКЛЕРОТЕРАПИЮ рекомендуют на начальных стадиях геморроя, когда основной симптом – кровотечение из геморроидальных узлов – происходит без выпадения прямой кишки. Суть метода в том, что при помощи аноскопа (аппарата с волоконной оптикой) и специального шприца в геморроидальные узлы вводят склерозирующий препарат, под воздействием которого узел уменьшается, а кровотечение прекращается. Для обезболивания и усиления противовоспалительного эффекта этот вид лечения дополняют воздейст­вием терапевтического инфракрасного лазера. Хороший эффект обычно достигается всего за два курса. И только некоторым пациентам приходится проводить три курса лечения.

 Другой способ – лигирование геморрроидальных узлов латексными кольцами. Эта процедура проходит обычно на более поздних стадиях заболевания – при выпадении узлов. С помощью специального устройства на узел набрасывается эластичное латексное кольцо, которое постепенно нарушает кровоснабжение узла и приводит к его самоотторжению. Процедура эта практически безболезненна.

 «Лигирование и склеротерапия позволяют добиться хорошего эффекта у 85% больных. Эти способы достаточно просты, отработаны и безопасны, хорошо переносятся пациентами. И применяются амбулаторно», – говорит д.м.н., профессор Юрий Шелыгин.

 При запущенном заболевании сможет помочь только геморроидэктомия – большинство проктологов практикуют эту операцию на поздних стадиях и при осложненном геморрое.

 Чтобы не довести себя до операции, следуйте нескольким несложным правилам:

постарайтесь наладить регулярный стул сначала с помощью диеты. Летом это сделать очень легко. Ешьте сливы, готовьте зеленые салаты, заправляя их растительным маслом, варите щи из свежих овощей. Такая пища, богатая клетчаткой, оказывает послабляющий эффект. Откажитесь от консервов и пищи «быстрого приготовления»;

не бросайтесь за таблетками и тем более за клизмами (они – вообще дело противоестественное для организма). И только в случае неудачи обращайтесь к лекарственным средствам;

не переохлаждайтесь, но и не перегревайтесь на солнце;

– не принимайте горячих ванн, не парьтесь в бане;

не поднимайте тяжести.

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