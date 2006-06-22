Пчела - лекарь не для всех

Каких ждать неприятностей



ЕСЛИ у здорового человека в районе укуса появится небольшое покраснение и припухлость, то у склонного к аллергии, если ужален палец, отек может распространиться на всю руку. Более того, у гиперчувствительных людей возможны сильные системные реакции: зуд или крапивница по всему телу, тошнота, рвота, сильные боли в животе, отек лица и шеи или поражение дыхательных органов с признаками удушья и бронхоспазма. Иногда случается самое страшное – развивается стремительный анафилактический шок с опасными для жизни последствиями. Причем эта встреча с насекомым может быть первой и последней. Долгое время существовало заблуждение, что к укусам можно привыкнуть, что люди, которые постоянно общаются с пчелами, вообще приобретают иммунитет. Оказалось – совсем наоборот: 30% пчеловодов в конце концов превращаются в стойких аллергиков.

Чтобы не пугаться общения с миром природы, стоит разобраться, от кого можно ждать неприятностей:

Оса не оставляет жала в теле жертвы, поскольку оно имеет форму инъекционной иглы. Пчела, напротив, – всегда оставляет жало с мешочком яда, похожим на микроскопический рыбный крючок. Если ужалил шмель, то реакция у больных, чувствительных к пчелиному яду, будет такой же. Правда, жалит он редко, если его слишком рассердят, например, шаловливые дети. Очень токсичен яд агрессивного шершня, недаром он числится прямым «родственником» осы.



Как избежать укуса?



ПОГИБАЮТ от укусов насекомых люди, которые не знали о своей предрасположенности к аллергии или не имели с собой противошокового набора (антигистаминные препараты, адреналин, глюкокортикостероиды, шприцы). Их нужно иметь при себе «выявленным» аллергикам и немедленно использовать после атаки осы или пчелы. Если хоть однажды при укусе насекомых возникала реакция гиперчувствительности, с помощью аллерголога подготовьте специальную аптечку, чтобы предупредить более тяжелые проявления при возможном повторении неприятной ситуации. Тот, у кого при использовании наружно лечебной мази или кремов на основе пчелиного яда возникли покраснение, высыпания или зуд, также должен обратиться к специалисту для более глубокого аллергологического обследования.

Но и «зацикливаться» на подготовке к встрече с насекомым не стоит. Так можно омрачить себе жизнь вплоть до боязни выезжать на природу. К счастью, укусы пчел, в отличие от сезонного воздействия пыльцы, случаются все же сравнительно редко.



Примите меры предосторожности



– НЕ РАЗДРАЖАЙТЕ насекомых, не гоняйте их;

– не ходите возле мест их наибольшего скопления, например, открытых рыночных фруктовых рядов, мусоросборников, босиком по цветущему лугу (осы и пчелы очень любят собирать пыльцу в цветах клевера и других медоносах);

– не ешьте на открытом воздухе сладости, арбузы и дыни;

– сделайте ловушки для ос из пластиковых бутылок. У одной бутылки срежьте верхушку и положите на ее дно мед или налейте сироп. Вверх дном туда поставьте другую, целую бутылку. Осы будут лететь на запах, проникая к сиропу, а назад выбраться не смогут.



Если вас все-таки ужалили



– БЫСТРО выньте пинцетом жало, пока яд не проник в кровь, промойте это место дезинфицирующим раствором и наложите холодный компресс.