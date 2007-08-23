Лишний вес? Решение есть!

К двум извечным русским вопросам «Что делать?» и «Кто виноват?» добавился в последние годы извечный женский вопрос «Как похудеть?». Существует масса всевозможных диет и комплексов упражнений, один за одним открываются тренажерные залы и спортклубы, а с экранов телевизоров и страниц газет не сходит реклама «сжигателей» жира и прочих чудодейственных пилюль от избыточного веса. Плюс к этому, те пресловутые мировые стандарты, которые навязывают нам все те же средства массовой информации, не дают спокойно спать представительницам прекрасного пола. И фанатично настроенные женщины стремятся похудеть любым путем, не жалея на это ни сил, ни средств, ни собственного здоровья. А ведь худеть-то тоже надо с умом. И прежде всего необходимо обратиться к врачу, как это ни банально. Ведь только специалист может сказать, позволяет ли состояние вашего здоровья сделать решительный шаг навстречу красоте и стройности.

МЕНЯ всегда интересовал вопрос: почему тема похудения больше беспокоит женщин, чем мужчин? Ведь в некоторых случаях полнота не мешает, а, напротив, подчеркивает красоту?

Для начала нужно знать: чем женщины отличаются от мужчин? Нет, не по физиологическим признакам. Не знаете? Самое главное отличие, по словам врачей, – это то, что женский организм намного тоньше, потому что в течение жизни подвергается намного большему количеству изменений. И разумеется, основное изменение – рождение детей. Теперь, что касается лишнего веса. Женщины более склонны к набору веса из-за специфического строения и количества подкожной жировой ткани, частых гормональных изменений и т.д. Например, после родов у женщин остается запас излишней жировой ткани, который со временем расходуется при кормлении. И по окончании кормления нужно начинать борьбу с лишним весом.

Издавна повелось, что пациенты и врачи считали снижение веса основным критерием успеха. Теперь времена изменились, и мы знаем, что главное – не количество сброшенных килограммов, а их качество. Главным девизом худеющих дам должно стать следующее: меньше жира и больше углеводов. Пища обязательно должна быть сбалансированной и разнообразной. Гарниры из овощей должны занимать большую часть тарелки. Вместо соков отдавайте предпочтение свежим фруктам. Очень полезны бобовые и каши с большим содержанием растительных волокон (фасоль, зеленый горошек, хлопья из отрубей, овсянка).

Для эффективного снижения веса достаточно для начала уменьшить калорийность суточного рациона на 500–600 килокалорий в сутки, а затем постепенно довести его до уровня 1200–1400 килокалорий в сутки.

Снижение веса может происходить как за счет жировой ткани, так и за счет тканей, не содержащих жира (это называется «тощая масса тела»). На первых порах похудения это преимущественно вода, затем в основном мышцы. Помните, что мышцы сжигают, а жировая ткань накапливает калории. Теряя мышечную массу, вы теряете возможность сжечь лишние калории.

Таким образом, уменьшение количества жиров в пище – важная составляющая часть программы по контролю веса. А начинаться она должна, повторяем, с посещения врача.