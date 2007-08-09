Добавьте кислоты!

Про гастрит с повышенным уровнем выделения соляной кислоты – гиперацидный – знают все. Менее известен гастрит с пониженной кислотностью – гипоацидный. Еще меньше специалисты знают, как его лечить. Об этом рассказывает врач-гастроэнтеролог, к.м.н. Александр ЕЛИСЕЕВ.

Замешана генетика?

ХОТЯ многие врачи считают, что нулевой кислотности быть не может, она все-таки фиксируется специалистами. При этом организм для переваривания пищи находит какие-то другие ферменты, замещающие соляную кислоту.

По сути, подходы к коррекции ферментативной недостаточности остались те же, что и много лет назад: здесь предлагаются методики, направленные не на излечение, а на простое замещение природной соляной кислоты ее препаратами. Для стимулирования процессов переваривания пищи применяются лекарственные травы и ферментативные средства.

Как лечить гастрит с пониженной кислотностью? Методики не отработаны, т.к. причины заболевания мало изучены. Есть мнение, что это следствие нарушения обмена веществ, обусловленного генетическими факторами. По­этому врачу всегда важно выяснить, не было ли подобной патологии со стороны желудочного тракта у кого-то из родных больного по прямой линии.

Без барьера нет защиты

ХОТЯ гипоацидные гастриты, как правило, протекают вяло, наличие пониженной кислотности представляет собой достаточно серьезную проблему. Кислота обеспечивает бактерицидный эффект, и при ее «недостаче» защита ослабевает. Результат – частые «расстройства» желудка с воспалением слизистой. На этом фоне чаще развиваются различные патологии, например хеликобактериоз.

Кроме того, кислота участвует в расщеплении многих элементов пищи, преж­де всего белков. Если кислотность снижена, то белки усваиваются не полностью, оставляя после себя в желудке промежуточные продукты распада. Накопление их в организме снижает сопротивляемость иммунной системы и способствует возникновению онкологических заболеваний. Вот почему людям с пониженной и особенно «нулевой» кислотностью в качестве профилактического осмотра рекомендуется ежегодно проходить гастроэндоскопию.

Типовой портрет больного

ЭТО в основном молодые люди хрупкой конституции, в подавляющем большинстве женщины, которые работают, пребывая в сидячем положении. Могу привести в пример историю одной из таких пациенток. Двадцатитрехлетняя сотрудница офиса обратилась на прием по поводу неприятного запаха изо рта, перед которым были бессильны средства для освежения дыхания.

При опросе выяснилось, что девушка также страдает сильными запорами. Интоксикация, возникающая из-за запоров, и служила причиной нечистого дыхания. И девушка, чтобы перебить запах, налегала на сигареты и пиво…

Поскольку моя пациентка была готова лечиться старательно, я предложил ей кроме препаратов, улучшающих моторику кишечника, принимать еще свежий сок подорожника (на тот момент у нее была возможность собирать на даче траву). По утрам она пила настой из чернослива, заливаемого кипятком с вечера. Улучшение пациентка почувст­вовала уже через три недели: прекратилось вздутие кишечника, наладился стул. Когда свежий подорожник отошел, она стала пить отвар капусты и продолжала принимать назначенные препараты. Через три месяца все беспокоящие ее симптомы исчезли.

Еда с комфортом

РАЗУМЕЕТСЯ, при всяком гастрите, в том числе анацидном, важно соблюдать диету. Здесь она совсем простая – надо избегать жирной, грубой и жареной пищи. Готовить на топленом или растительном масле. Свежие салаты полезнее сочетать с отварными или тушеными овощами. Есть надо поне­многу, не переедая и по возможности принимая пищу в одно и то же время.

Сегодня для улучшения процесса переваривания пищи реклама широко предлагает ферментативные препараты, которые могут быть полезны и при сниженной кислотности. Но я не советую пациентам принимать их самостоятельно, без консультации с врачом.

Некоторые считают, что кислотность можно повысить, употребляя в пищу кислые ягоды и фрукты. Это не подтверждается исследованиями. Хотя действие кислых плодов благотворно для ферментативной активности в целом. Так что не противьтесь – ешьте на здоровье!