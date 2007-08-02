Место под кожей

Природа, заботясь о выполнении главной женской функ­ции – продолжении рода, сделала все, чтобы человеческому детенышу в самые сильные холода было тепло в лоне материнского тела, для чего и снабдила его хорошим теплоизоляционным слоем – жиром. Именно здесь развивает свою деятельность и враг рода женского.

Сегодня армия специалистов объединилась в борьбе против того, что делает женскую кожу неровной, а именно – против целлюлита. Об этом рассказывает врач, к.м.н. Людмила Рудакова.

В ЖИРОВЫХ клетках в 6 раз больше рецепторов, отвечающих за синтез жиров, чем за их расщепление. При нарушении обмена веществ потребляемые в пищу жиры не успевают перерабатываться и начинают скапливаться в адипоцитах. Те постепенно разбухают (они способны увеличиваться в размерах до 60 раз!) и мало-помалу занимают соседнее пространство, мешая нормальному капиллярному и венозному кровотоку и движению межклеточной жидкости. Более того, жировые клетки обладают способностью удерживать воду.

Теряя упругость, коллагеновые «сети», в норме поддер­живавшие скопления жировых клеток, уже не могут выдерживать вес раздувшихся от жира адипоцитов. Последние сдвигаются с места, сливаются с соседними адипоцитами и образуют целые колонии клеток, похожих на виноградные гроздья. На поверхности кожи это проявляется снижением ее тонуса и появлением неровностей и бугристостей.

Ему все возрасты подвластны

СРЕДИ специалистов нет единства в определении возраста наибольшей подверженности целлюлиту. У женщин гормональный фон значительно меняется несколько раз в жизни: на этапе полового созревания, во время беременности, при кормлении ребенка, во время наступления климакса. Тем не менее, у каждой женщины «апельсиновая корка» появляется в разное время – у кого-то после родов, у кого-то – в менопаузе. Есть немало случаев возникновения симптомов целлюлита даже в подростковом возрасте.

Орудия борьбы

МЕТОДОВ борьбы с целлюлитом – множество.

Скрабы, гели, пилинги способствуют отшелушиванию отмерших клеток эпидермиса, что улучшает их дыхание и тем самым усиливает обменные процессы в более глубоких слоях кожи.

Антицеллюлитные кремы и маски, кроме того, используются для лимфодренажных массажей и обертываний. Но на один только самый прекрасный антицеллюлитный крем нель­зя рассчитывать, так как проблема целлюлита в своем решении требует комплексного подхода.

В диету следует включать нежирное мясо, сыры и обезжиренные молочные продукты. Предпочтительны свежие овощи и фрукты, тощая рыба и море-продукты, хлеб из муки грубого помола или с отрубями. При склонности к полноте хлеб, а также рис и макаронные изделия надо ограничить. Готовить блюда лучше на пару или запекать в посуде с антипригарным покрытием без добавления жира.

Пить полезно свежеприготовленные соки, зеленый чай, настои ягод и трав, из сладостей употреблять мед. Не надо забывать пить обычную воду (конечно, очищенную).

Двигаемся!

ДЛЯ усиления обмена веществ и препятствия застою крови и лимфы полезно заниматься ездой на велосипеде, ходьбой на лыжах, катанием на коньках, плаванием, спортивной ходьбой и бегом трусцой. Достаточно ежедневных получасовых занятий.

Помогают лимфодренирующие и вакуумные массажи. Можно и самой массировать ягодичные мышцы, заднюю и переднюю поверхности бедра, икроножные мышцы и стопы. И принимать теплые ванны с использованием пены, масел, мыла на основе растительных экстрактов, мор­ских водорослей и органических соединений йода.

Про физиотерапию

МИОСТИМУЛЯЦИЯ, основанная на подаче импульсов электрического тока на нервные окончания, способствует активному сокращению мышц, улучшению лимфо- и кровообращения и «сжиганию» жира.

Ультразвук и электролиполиз помогают уменьшать размеры жировых клеток и выводить продукты распада.

Гидрофортерапия, или молекулофорез, когда молекулы антицеллюлитного вещест­ва вводят в подкожно-жировую клетчатку, активизирует клеточный метаболизм и нормализует микроциркуляцию.

Антицеллюлитная одежда. Однако лукавая реклама, активно пропагандирующая эти средства, никогда не говорит, что долго находиться в одежде с тепловым эффектом противопоказано пациенткам с варикозным расширением вен, тромбофлебитом, а также миомами матки, эндометриозом и прочими гинекологическими заболеваниями.

Как видим, радикального средства борьбы с целлюлитом пока не создано, хотя есть много хороших и эффективных методов и средств, которые при комплексном использовании способны дать неплохой результат.

Аргумент диетолога

ДЛЯ предотвращения развития целлюлита врачи первым делом советуют избегать жирных и консервированных продуктов, копченостей, маринадов, алкогольных и безалкогольных газированных напитков типа колы, которые содержат вещества, способствующие жирообразованию и вызывающие нарушение микроциркуляции крови и лимфы.

Подобный эффект оказывают и различные консерванты, красители и имитаторы вкуса, в том числе очень распространенный глютамат натрия. Запрет налагается на майонезы, кетчупы, готовые приправы и соусы, отвары из бульонных кубиков, супы из пакета, чипсы, воздушную кукурузу и даже на соки промышленного производства.