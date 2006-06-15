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Еще одно призвание Елены Малышевой

№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Сергей Безногов ]

Еще одно призвание Елены Малышевой
Фото Г. УСОЕВА

ЕЛЕНА Малышева:

Мы очень любим врачей. И тех, которые приходят ко мне на программу, и тех, которые просто работают в медицине. Когда-то я очень хотела уехать из своего Кемерово в Москву – учиться на факультете журналистики. Но моя мама, прекрасный детский врач, сказала, что это совершенно невозможно и я должна поступать в медицинский институт.

Кстати, у Михаила Швыдкого и у Олега Газманова мамы – доктора. У Юрия Стоянова папа был гинекологом. У Андрея Аполлонова-Григорьева папа был знаменитым главным врачом Сочи. Андрей мне рассказал потрясающую вещь: «Представьте, у нас даже дома в Сочи не осталось!» То есть это было поколение, которое ничего не воровало, хотя, казалось бы – главный врач Сочи…

Я на всю жизнь запомнила, как мне мама сказала – ты получишь лучшее образование на свете, захочешь лечить – будешь лечить, захочешь быть журналистом – тебе будет что сказать. И вот жизнь сложилась так, что мне удалось совместить медицину и журналистику.

Самое важное открытие программы «Здоровье» – это потрясающие доктора, которые независимо от зарплаты спасают людей, придумывают новые методы лечения, умеют бороться, жерт­вуют собой. Одну из первых премий «Призвание» в 2001 г. мы хотели, например, вручить участковому врачу из Якутии. Но он, к сожалению, не смог приехать.

Представьте себе – где-то на зимовье лопасть вертолета буквально снесла часть головы оленеводу. Естественно – дикое кровотечение. Но приехал этот доктор с удивительной фамилией Бродский. Для сложнейшей операции у него не было ничего – только доброе сердце и, слава тебе, Господи, светлая голова. Чтобы помочь раненому, доктор вскрыл тушу оленя и его легкими тампонировал рану, чтобы остановить кровь. А сухожилиями того же оленя рану зашил! Казалось, что потом должно было случиться нагноение, заражение, но в истории болезни написано: «рана зажила первичным натяжением». То есть все затянулось, все зажило! Когда мы отправили эту работу на рецензию главному нейрохирургу России, выдающемуся академику Коновалову, он написал, что это потрясающая операция, потрясающий врач, который все-таки спас человека!

И все же я обращаюсь ко всем – не ждите милостей от природы! Если хотите умереть в своем уме и не потеряв способности ходить – помните о двух вещах: голоде и физкультуре. Голод заставляет расти нерв­ные клетки, а физкультура дает жизнь мышцам. У меня лично с физкультурой плохо – зато голодаю время от времени! Благодаря этому у меня хватает сил и на «Здоровье», и на «Призвание». Смотрите лучших врачей в эфире Первого!

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