«Странный» ребенок

ВРАЧИ сказали, что со временем форма головы изменится, и советовали не обращать внимания. Но вскоре даже знакомые стали удивляться, глядя на малыша. Марина ходила от одного врача к другому, но везде слышала стандартные ответы: «Все хорошо. Это не лечится». Однажды она случайно попала на прием к черепно-лицевому хирургу. Диагноз звучал неутешительно – краниостеноз, тригоноцефалия. Неожиданно врач предложил операцию. Начались бесконечные терзания, а не шарлатан ли доктор? Сколько врачей говорили, что все нормально, а он только взглянул и сразу – оперировать…

После операции у ребенка лобик стал ровный и нормальный.

Что же это за специальность такая – черепно-лицевая хирургия? Вот что говорит заведующий отделением черепно-челюстно-лицевой хирургии Рос­сийской детской клинической больницы МЗ России д.м.н., профессор Андрей Лопатин:

– Черепно-лицевая хирургия стала развиваться у нас последние лет десять. Хирурги только этой специальности способны оказать помощь детям с врожденными и приобретенными деформациями черепа и лица. Их немало. Ежегодно рождается около 5000 детей с аномалиями черепа.

– На улицах крайне редко можно встретить людей, имеющих выраженную деформацию черепа или лица.

– Ничего удивительного в этом нет. На сегодняшний день ребенок, родившийся с тяжелыми уродствами головы, расценивается как умственно неполноценный. Родителям настоятельно рекомендуют отказаться от малыша. Как правило, его отправляют в специализированный детский дом, где он погибает от сопутствующих заболеваний или в результате «дефекта воспитания» становится слабоумным. Между тем легкие деформации черепа расцениваются врачами как вариант нормы. Большинство детей, имеющих изолированный краниостеноз, и более половины малышей со сложными пороками развития черепно-лицевой области не отличаются в психическом развитии от здоровых детей…

– Все ли поддается исправлению?

– Да, причем даже самый сложный порок. Например: башенный череп с плоским лбом – турицефалия, треугольный лоб, а также ненормально широкое расстояние между глазами с уплощением, расширением и иногда расщеплением спинки носа, одностороннее недоразвитие верхней и нижней челюсти с отсутствием ушной раковины. Но полная реабилитация ребенка возможна только с помощью команды врачей-специалистов в различных областях.

– Это не всегда и не везде возможно.

– Пробел в этой области медицины мы пытаемся восполнить любыми средствами. Врачам можно посоветовать только одно – не берите на себя ответственность за судьбу ребенка. Если вы чего-то не знаете, отправьте к специалисту. А родителям говорим: не отчаивайтесь! Есть возможность помочь малышу стать здоровым и красивым.