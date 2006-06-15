//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

«Странный» ребенок

№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

«Странный» ребенок
Фото PHOTАS

ВРАЧИ сказали, что со временем форма головы изменится, и советовали не обращать внимания. Но вскоре даже знакомые стали удивляться, глядя на малыша. Марина ходила от одного врача к другому, но везде слышала стандартные ответы: «Все хорошо. Это не лечится». Однажды она случайно попала на прием к черепно-лицевому хирургу. Диагноз звучал неутешительно – краниостеноз, тригоноцефалия. Неожиданно врач предложил операцию. Начались бесконечные терзания, а не шарлатан ли доктор? Сколько врачей говорили, что все нормально, а он только взглянул и сразу – оперировать…

После операции у ребенка лобик стал ровный и нормальный.

Что же это за специальность такая – черепно-лицевая хирургия? Вот что говорит заведующий отделением черепно-челюстно-лицевой хирургии Рос­сийской детской клинической больницы МЗ России д.м.н., профессор Андрей Лопатин:

– Черепно-лицевая хирургия стала развиваться у нас последние лет десять. Хирурги только этой специальности способны оказать помощь детям с врожденными и приобретенными деформациями черепа и лица. Их немало.  Ежегодно рождается около 5000 детей с аномалиями черепа.

– На улицах крайне редко можно встретить людей, имеющих выраженную деформацию черепа или лица.

– Ничего удивительного в этом нет. На сегодняшний день ребенок, родившийся с тяжелыми уродствами головы, расценивается как умственно неполноценный. Родителям настоятельно рекомендуют отказаться от малыша. Как правило, его отправляют в специализированный детский дом, где он погибает от сопутствующих заболеваний или в результате «дефекта воспитания» становится слабоумным. Между тем легкие деформации черепа расцениваются врачами как вариант нормы. Большинство детей, имеющих изолированный краниостеноз, и более половины малышей со сложными пороками развития черепно-лицевой области не отличаются в психическом развитии от здоровых детей…

– Все ли поддается исправлению?

– Да, причем даже самый сложный порок. Например: башенный череп с плоским лбом – турицефалия, треугольный лоб, а также ненормально широкое расстояние между глазами с уплощением, расширением и иногда расщеплением спинки носа, одностороннее недоразвитие верхней и нижней челюсти с отсутствием ушной раковины. Но полная реабилитация ребенка возможна только с помощью команды врачей-специалистов в различных областях.

– Это не всегда и не везде возможно.

– Пробел в этой области медицины мы пытаемся восполнить любыми средствами. Врачам можно посоветовать только одно – не берите на себя ответственность за судьбу ребенка. Если вы чего-то не знаете, отправьте к специалисту. А родителям говорим: не отчаивайтесь!  Есть возможность помочь малышу стать здоровым и красивым.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//Политика

Интервью с Путиным номинировали на "Эмми"

Интервью с Путиным номинировали на "Эмми"

Интервью главы России Владимира Путина 2018 года с журналистом американского телеканала Fox News Крисом Уоллесом номинировано на премию "Эмми" для документальных и новостных передач.

//В мире

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

В СМИ сегодня появилась информация о том, что близкий к президенту США Дональду Трампу сенатор Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит санкции против газопровода "Северный поток – 2".

//Общество

Страна государственной дезинформации?

Страна государственной дезинформации?

«Дезинформация действительно превратилась в государственную политику. Если человек не сделал то, что требуется, он начинает врать», - говорит в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову доктор экономических наук и профессор Василий Симчера.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Армия

Стало известно о грузе уничтоженных в Ливии украинских Ил-76

Стало известно о грузе уничтоженных в Ливии украинских Ил-76

Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые накануне были уничтожены в результате ракетного обстрела в воздушном пространстве Ливии, перевозили оружие из Объединенных Арабских Эмиратов.

//Общество

Специалист рассказал о высокой токсичности норвежской семги

Специалист рассказал о высокой токсичности норвежской семги

В Норвегии рассказали, что страдают от «русского лосося». Глава ассоциации охотников и рыболовов также подчеркнул, что вопросом необходимо заняться на национальном уровне, поскольку «русский лосось» способен заменить многие виды рыб.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Косенькие зеркала успехов

Косенькие зеркала успехов

Цензуры, понятно, у нас нет. Можно выйти на площадь и смело сказать, что американский президент дурак. И украинский – дурак! А грузинский – тот еще дурак! Про остальных тоже можно. Но в зависимости от политического момента. А про наших чиновников так говорить нельзя, потому что они умные!

//Общество

Пожары в Сибири видны из космоса. Опубликовано видео

Пожары в Сибири видны из космоса. Опубликовано видео

Пожары в Сибири видны даже из космоса. Леса горят в Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях. В Сибири и на Дальнем Востоке горит территория, по площади сравнимая с Бельгией.

//Шоу-бизнес

СМИ: у Ирины Шейк новый роман - с экс-супругом Дженнифер Энистон

СМИ: у Ирины Шейк новый роман - с экс-супругом Дженнифер Энистон

В соцсетях по всему миру продолжают обсуждать "любовный треугольник", в котором оказались Ирина Шейк, Брэдли Купер и Леди Гага. На днях инсайдеры сообщили о новом повороте в жизни звезд.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Метеоновости

В Хельсинки зафиксирован абсолютный температурный рекорд

В Хельсинки зафиксирован абсолютный температурный рекорд

На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру. Об этом сообщает метеорологический институт Финляндии.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс: "Как же я устала улыбаться"

Эвелина Бледанс: "Как же я устала улыбаться"

Российскую актрису и телеведущую Эвелину Бледанс трудно причислить к тем, кого называют "баловень судьбы". На ее долю выпало немало испытаний, однако она всегда идет вперед с гордо поднятой головой.

//Спорт

Дзюба: "Аршавин в футболе не разбирается"

Дзюба: "Аршавин в футболе не разбирается"

Нападающий питерского "Зенита" Артем Дзюба после победы над ФК "Оренбург" выразил сомнение в профессиональной квалификации ныне уже завершившего свою спортивную карьеру Андрея Аршавина.

//Экономика

Газопровод "Северный поток" после ремонта возобновил работу раньше запланированного срока

Газопровод "Северный поток" после ремонта возобновил работу раньше запланированного срока

Поставки газа по "Северному потоку" возобновились в субботу после приостановки в связи с плановым техобслуживанием. При этом ремонт завершился на четыре дня раньше запланированного срока.

//В мире

На Гавайи надвигается тропический шторм "Эрик"

На Гавайи надвигается тропический шторм "Эрик"

Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами. Об этом сообщили в Национальным центре по наблюдению за ураганами США, пишет ТАСС.

//Спорт

ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» 1:0

ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» 1:0

Сегодня, 28-го июля, на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч третьего тура чемпионата России 2019/20 между московскими командами ЦСКА и «Локомотив». Арбитр встречи Владислав Безбородов.

//Политика

В Госдуме отреагировали на протест Киева из-за визита Медведева в Крым

В Госдуме отреагировали на протест Киева из-за визита Медведева в Крым

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал протест украинского Министерства иностранных дел из-за поездки главы российского правительства Дмитрия Медведева в Крым.

//Новости партнеров

//Происшествия

СК инициировал проверку после гибели гонщика на соревнованиях в Подмосковье

СК инициировал проверку после гибели гонщика на соревнованиях в Подмосковье

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели одного из участников соревнований по дрэг-рейсингу "Московская миля-2019" в ходе заезда на территории аэропорта Быково в Подмосковье.

//Армия

В воды Персидского залива вошел эсминец ВМС Британии

В воды Персидского залива вошел эсминец ВМС Британии

Эсминец военно-морских сил Великобритании HMS Duncan ("Дункан") зашел в акваторию Персидского залива. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщил новостной телеканал ОАЭ Al Arabiya.

//Хайтек

В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию с фото

В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию с фото

В соцсетях набирает популярность черно-белое фото, которое кажется цветным за счет сетки, наложенной поверх изображения. Снимок был опубликован на Reddit и быстро разлетелся по интернету.

//В мире

Принц Гарри и Меган Маркл опровергли информацию о правилах для соседей

Принц Гарри и Меган Маркл опровергли информацию о правилах для соседей

Королевская чета Меган Маркл и принц Гарри опровергли информацию о строгих правилах для соседей, согласно которым тем, кто живет рядом с загородной резиденцией супругов, нельзя здороваться с ними.

//Происшествия

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть превысил критический уровень на 8 см. Об этом сообщили в дежурной диспетчерской службе Тулуна.

//Политика

Правящая партия Израиля вывесила на штаб-квартире плакат с изображением Путина

Правящая партия Израиля вывесила на штаб-квартире плакат с изображением Путина

Правящая в Израиле партия "Ликуд" в преддверии выборов украсила свою многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантской фотографией с изображением президента России Владимира Путина.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Актриса Мария Порошина обратилась к бывшему мужу, а он ответил: "Машуля, я твой раб"
2

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?
3

Актриса Инна Макарова празднует день рождения, ей исполнилось 93 года
4

Возле базы ВМФ России в Сирии пропал военный самолет США
5

Посольство США в России обратилось к теннисистке Светлане Кузнецовой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры