Взорвется ли грыжа

ИСХОДЯ из опыта, можно сказать, что мы, хирурги, стали встречать грыжи все чаще и чаще. Диспансеризация долгое время не проводилась, грыжи «не обнаруживались». Но сами по себе они никуда не делись. Зато теперь к нам попадают пациенты с «подросшими» грыжами. Подросли и связанные с ними неприятности.

У брюшной стенки живота есть свои слабые места. Такие места имеются даже у людей тренированных, с хорошо развитой мускулатурой. Ни один мужчина, даже спортсмен, не застрахован от появления у него паховой грыжи, а женщина, особенно после родов – от пупочной или грыжи белой линии живота. У тех же, кто далек от физкультуры, защита еще хуже. В зависимости от места формирования и причин выделяют несколько основных видов грыж.

Паховая грыжа. На ее долю приходится до 66% всех грыж. Причина ее образования кроется в анатомических особенностях. У мужчин паховая грыжа нередко опускается в мошонку, у женщин – в большую половую губу. Бедренная грыжа встречается чаще у женщин 40–60 лет (размер – с лесной орех, самое большое – с куриное яйцо). Пупочная грыжа часто возникает в результате многократных беременностей и родов. Грыжа белой линии бессимптомна, но в ряде случаев пациенты жалуются на боли в подложечной области, усиливающиеся после еды, на тошноту и даже рвоту. Она сопутствует развитию язвенной болезни, рака желудка и холецистита.



Осложнения



САМЫМ грозным осложнением грыж считают ущемление. Но встречаются и другие. Часто при осмотре мальчиков хирургом выставляется диагноз – паховая грыжа. Многие мамы думают, что все «само пройдет», и оттягивают операцию. К сожалению, это не так.

Паховые грыжи как у мальчиков, так и у взрослых мужчин приводят к нарушению сексуальной и репродуктивной функ­ции за счет снижения кровотока по сосудам семенного канатика, приносящего кровь к яичку, и повышению температуры в зоне формирования сперматозоидов. Чем раньше заняться решением этой проблемы, тем меньше необратимых изменений в репродуктивной сфере мужчины останется после операции.



Операция



ВСЕХ больных с грыжей направляют на операцию. Исключения только для пациентов с острыми инфекциями, дерматитом и экземой в области грыжи. Их сначала подлечат. При тяжелых формах заболеваний серд­ца, легких, почек, печени у женщин на поздних сроках беременности врачи предлагают носить бандаж. Но это временная мера – от грыжи бандаж не избавит, а лишь замедлит ее развитие. У таких больных вопрос о сро­ках операции решается индивидуально. Сейчас разработаны новые методы, позволяющие сделать послеоперационный период практически безболезненным, быстро восстановить трудоспособность. Одновременно врачи в процессе операции заново формируют пупки, убирают жировые фартуки, а у женщин еще и послеродовые дефекты. Но, несмотря на отработанность методик, грыжи способны преподнести сюрприз и врачам.

История болезни: женщина 55 лет, с большой грыжей в правой половине живота, появившейся после удаления желч­ного пузыря. При обычной операции по удалению грыжи живот был бы значительно деформирован вправо (стал косым) с повышением внутрибрюшного давления, что чрезвычайно опасно. В грыжевом мешке располагалась почти вся тонкая кишка и часть толстой. Огромный дефект (почти 20х20 см!) пришлось закрывать сетчатым имплантатом. Операция продолжалась более 5 часов.

Хирурги советуют: не доводите дело до длительных, многочасовых операций с неясным исходом или, не дай Бог, до ущемления и экстренной операции. Соглашайтесь на операцию при маленькой грыже. Только это гарантирует благоприятный эффект.