По секрету о женских проблемах

Многие женщины жалуются на дискомфорт при интимных отношениях, хотя вроде бы и до климакса далеко. Что это за напасть, как с ней бороться? Рассказывает врач-гинеколог Лариса Платонова.

– КОНЕЧНО, симптомы сухости и зуда слизистой влагалища обычно наблюдаются у женщин в климактерический период или при менопаузе, когда происходит гормональная перестройка организма и возникают различные нейроэндокринные нарушения, проявляющиеся сбоями в работе разных органов и систем. В частности, в этот период у многих женщин может возникать зуд вульвы, в основном усиливающийся в ночное время, при физической нагрузке и перегревании организма. Это следствие нарушения нервных рецепторов вульвы, при котором идет поток патологических импульсов в центральную нерв­ную систему. В более молодом возрасте проявления зуда могут быть следствием эндокринных заболеваний, стрессов, а также элементарной половой инфекции.

Чтобы выявить истинную причину зуда, который является симптомом грибковых и инфекционных заболеваний, следует первым делом провести серьезные обследования. У женщины берут биопсию, проводят гистологическое и цитологическое исследования и только после этого делают выводы.



Водные процедуры не рекомендуются



ЕСЛИ инфекции нет, то наружно лечат зуд, протирая вульву оливковым или персиковым маслом (или эмульсией этих масел). Местно применяют мази с анестезином и добавлением эстрогенов, витамина А и новокаина. Водные процедуры при этом не рекомендуются. При воспалительном процессе используют эмульсии, содержащие антибактериальные препараты и эстрогены.

Если проявления зуда сильные, что сказывается на эмоциональном состоянии женщины, назначают препараты брома, валерианы, пустырника, при необходимости – транквилизаторы, антигистаминные средства, витамины А и С. Показаны иммуномодуляторы для укрепления защитных сил организма, сеансы психотерапии, процедуры физиотерапии (фонофорез гидрокортизона в область вульвы), озонотерапии (обработка пораженных участков специально подготовленной озонокислородной смесью). Хорошие результаты даже у очень пожилых женщин с большой давностью заболевания дает гомеопатия. Подспорьем лечению служит режим питания, в том числе исключение кофе, острых блюд, алкогольных напитков, а также курения.

Что касается повышенной сухости влагалища, то явление это весьма частое, которое может возникать еще задолго до наступления менопаузы, даже у женщин 45–50 лет и тем более у пожилых пациенток.

Для устранения сухости слизистых оболочек назначают медикаментозные препараты, оказывающие тормозящее действие на вегетативную нервную систему и снимающие эмоциональную возбудимость, способствующие нормализации изменений внутренней среды организма. В частности, при лечении патологического климакса после препаратов может с успехом применяться гормональная заместительная терапия, специальные свечи. Такие свечи в старшем возрасте рекомендуются женщинам не только для устранения сухости влагалища, но и для ослабления симптомов других урогенитальных расстройств, в том числе недержания мочи.



Рецепт, проверенный временем



ЕСТЬ и другие средства. Могу привести старый, проверенный временем рецепт. Смесь можно приготовить в домашних условиях, если вам удастся собрать все необходимые компоненты.

Взять 100 г простерилизованного оливкового или косточкового масла. Для этого пузырек с маслом ставят в посуду с водой, которая кипятится на медленном огне в течение 30–40 минут. После остуживания масло выливают в большую по размеру банку, куда добавляют заранее купленные компоненты: по 1 флакону масляного раствора витаминов А и Е (объемом 20 г), 1 тюбик 0,5%-ной гидрокортизоновой мази (10 г) и по 1 ампуле синтетических женских гормонов – синестрола и прогестерона. Приготовленным составом смазывают слизистую 2 раза в сутки – утром и на ночь.

Лечение атрофических явлений слизистой нижних половых органов может проводиться также с применением физиотерапии, гомеопатии, иглорефлексотерапии, ароматерапии. Так же, как при зуде вульвы, при повышенной сухости высокий эффект показывает лазерная терапия.



Выбирайте помягче



ИМЕЙТЕ в виду, что сухость слизистой влагалища может усиливаться после применения жестких щелочных мыл. Поэтому очень серьезно относитесь к выбору моющих средств и туалетной бумаги. Нужно предпочитать мыла с высоким содержанием жиров и пониженной аллергической активностью, без красителей и ароматических веществ и, само собой, без щелочей. Туалетная бумага тоже должна быть без ароматических веществ и красителей. После использования стирального порошка чаще полощите белье, а еще лучше стирайте его обычным хозяйственным мылом. И еще один важный момент: как можно дольше поддерживайте сексуальную жизнь. Это является испытанным средст­вом сохранения здоровья половых органов.