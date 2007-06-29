//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Ну, никакого удовлетворения!

Легкие, мягкие, скрытые… Но пусть вас это не успокаивает. Это все о них. О депрессиях

№ 26(60) от 28.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Ну, никакого удовлетворения!

 Качество жизни вроде бы неуклонно повышается, а болячек меньше не становится. И болеем мы все более изощренно. В развитых странах около 10% населения страдают теми или иными расстройствами настроения. Казалось бы, вот пустяк – какое-то настроение! Но не все так просто. Стойкое отсутствие настроения – это, по сути, состояние депрессии. И если каждый десятый в ней пребывает, то ничего хорошего ни для общества, ни для самого индивида в этом нет.  Чеховская госпожа Мерчуткина, которая провозглашала, что «…нынче утром кофей пила без всякого удовольствия», вполне могла бы жаловаться на депрессию. Куда же деваются  удовлетворение и удовольствие? Об этом рассказывает к.м.н., старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья РАМН, врач-психиатр Алексей Бурлаков.

I can get no satisfaction!

 ВСЯКОЕ удовольствие «съедает» депрессия. Помимо этого резко снижается способность концентрировать внимание на чем-либо, вообще способность к сосредоточенной деятельности. Ухудшается самооценка, появляется неуверенность в себе. Больной начинает обвинять себя в чем-либо, к чему на самом деле непричастен. Будущее видится только в мрачном свете, нарушается сон и снижается аппетит. Или же – как крайнее выражение – появляются мысли о самоубийстве.

 Отдельный случай – это так называемые тревожные депрессии, при которых помимо собственно депрессивных состояний и зачастую неопределенной тревоги проявляются различные неприятные ощущения: чувство дрожи в груди или в теле, ощущение сердцебиения, дискомфорт в животе.

Маскировка

 ЛЮБАЯ депрессия достаточно трудно диагностируется, а сейчас все больше появляется скрытых, завуалированных, маскированных депрессий (более 2/3 случаев). Например, боль в животе, с которой человек идет к гастроэнтерологу. А на самом деле так дает о себе знать депрессия. Любая депрессия влечет за собой ряд неблагоприятных последствий как медицинского, так и социального порядка. В то же время депрессия ухудшает течение сопутствующего заболевания: повышает риск смерти и повторной госпитализации у больных ишемической болезнью сердца – ИБС, острыми нарушениями мозгового кровообращения, а также у получающих гемодиализ.

 При затяжном течении депрессии, как правило, у человека снижается профессиональный стандарт, что влечет за собой смену работы, а то и частичную или даже полную утрату трудоспособности.

 Депрессия серьезно влияет на адаптационные возможности человека. Поэтому практически у половины из всех больных существенно нарушается привычный образ жизни.

Как лечить депрессию?

 ВЕДУЩЕЕ место в лечении депрессии принадлежит психофармакотерапии с преимущественным использованием антидепрессантов. При этом наряду с медикаментами применяется физио-, фито- и психотерапия с элементами психокоррекции, что существенно повышает эффективность лечения.

 Не стоит заниматься самолечением, поскольку назначить грамотную терапию, особенно когда у пациента помимо депрессии имеются и иные заболевания, от которых он также получает лечение, может только квалифицированный специалист. Однако, как показывает практический опыт, из-за отсроченного обращения лишь незначительное число пациентов получают необходимую специализированную помощь. Большинство же больных подвергаются повторным обследованиям (поскольку предпочитают обращаться не напрямую к психиатрам, а к невропатологам или к участковым терапевтам), а лечение становится неадекватным, эклектичным и неэффективным.

Аргумент специалиста

 ДЕПРЕССИЯ не любит режим, правильное питание, достаточный сон, закаливание, а также аутогенную тренировку. Однако основным и чуть ли не главным методом профилактики депрессий остается поддерживающая терапия с использованием антидепрессантов. Необходимо продолжать прием препаратов даже тогда, когда, казалось бы, депрессия уже ушла. Ведь минимальная продолжительность лечения – не менее полугода! Депрессия может просто затаиться.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//В мире

На Украине опровергли слухи о завершившемся обмене заключенными

На Украине опровергли слухи о завершившемся обмене заключенными

На Украине опровергли информацию об обмене заключенными между Москвой и Киевом. В офисе президента страны Владимира Зеленского заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

//В мире

Источник слухов о скорой отставке главы ДНР Пушилина назвал экс-спикер Новороссии

Источник слухов о скорой отставке главы ДНР Пушилина назвал экс-спикер Новороссии

Олег Царев, бывший глава парламента Новороссии, прокомментировал распространенное одним из Telegram-каналов сообщение о том, что лидер ДНР Денис Пулилин намерен осенью уйти с занимаемой им должности.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

«Хомячий вожак после таких призывов спокойно присядет еще на 30 суток»

«Хомячий вожак после таких призывов спокойно присядет еще на 30 суток»

//В мире

Пушков заявил, что президенту Грузии "поры бы очнуться"

Пушков заявил, что президенту Грузии "поры бы очнуться"

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ночь на пятницу заявил на своей страничке в Twitter, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили "пора бы очнуться".

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В НАТО не пожелали комментировать интерес Турции к российским Су-57

В НАТО не пожелали комментировать интерес Турции к российским Су-57

В Североатлантическом альянсе не пожелали комментировать информацию о проявленном Турцией интересе к российским истребителям Су-57. Руководство НАТО переадресовало к Анкаре вопрос о заинтересованности.

//В мире

В Сети поразились тому, как Дональд Трамп обращается с женой

В Сети поразились тому, как Дональд Трамп обращается с женой

В Интернете появилось видео, на котором американский президент Дональд Трамп подзывает к себе свою супругу Меланью, словно собаку. В русскоязычном сегменте Интернета видео уже окрестили «Ко мне, девочка! Ко мне, моя жена!».

//Наука

Американский астронавт заявил о существовании внеземной жизни

Американский астронавт заявил о существовании внеземной жизни

Американский астронавт и летчик Майкл Коллинз, побывавший на Луне, сделал резонансное заявление. По его словам, он убежден: жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.

//Происшествия

На востоке Москвы приезжий поджег иномарку

На востоке Москвы приезжий поджег иномарку

В московском районе Новогиреево полицейские задержали 34-летнего приезжего, который подозревается в умышленном поджоге иномарки. В правоохранительные органы обратился 32-летний владелец машины.

//Новости партнеров

//Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Якутии

Два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Якутии

В ходе жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Якутии погибли два человека. Согласно последней информации представителя экстренных служб республики, еще пять граждан получили различные травмы.

//В мире

Зеленский предлагает на треть сократить количество депутатов Рады

Зеленский предлагает на треть сократить количество депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 августа, предложил внести некоторые изменения в Конституцию страны, среди которых сокращение количества депутатов Верховной рады с 450 до 300.

//Новости СМИ2

//В мире

США представили новую версию произошедшего в Северодвинске

США представили новую версию произошедшего в Северодвинске

СМИ узнали о новой версии взрыва в Северодвинске. Как сообщает CNBC со ссылкой на данные американской разведки, взрыв в Северодвинске произошел в ходе спасения потерянной ядерной ракеты.

//В мире

Мнения: что думают латвийские политики о пакте Молотова-Риббентропа

Мнения: что думают латвийские политики о пакте Молотова-Риббентропа

23 августа 1939-го был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Договор о ненападении между Германией и СССР. Но спустя 80 лет продолжаются споры: было ли это «дьявольское» перемирие или успех дипломатии?

//Культура

Вдова Хворостовского показала снимок со всеми его детьми

Вдова Хворостовского показала снимок со всеми его детьми

Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского в очередной раз привела в восторг поклонников, продемонстрировав семейную фотографию. Флоранс опубликовала снимок, на котором запечатлены все дети ее супруга.

//Общество

Новая трасса из Краснодара к Крымскому мосту может появиться в России

Новая трасса из Краснодара к Крымскому мосту может появиться в России

Минтранс, Росавтодор и госкомпания "Автодор" обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом. Это стало известно СМИ 30 августа.

//Здоровье

Ученые назвали наиболее эффективный стимул для потери веса

Ученые назвали наиболее эффективный стимул для потери веса

Специалисты национального научного агентства Австралии (CSIRO) недавно провели масштабное клиническое исследование и назвали главный стимул большинства людей для потери лишнего веса.

//Культура

Директор "Ленкома" допустил, что Марк Захаров не приедет на сбор труппы

Директор "Ленкома" допустил, что Марк Захаров не приедет на сбор труппы

Директор "Ленкома" Марк Варшавер допустил, что художественный руководитель театра, народный артист СССР Марк Захаров может не приехать на сбор труппы, который назначен на вторник, 3 сентября.

//Новости партнеров

//В мире

Украина требует не использовать для российского "Руслана" марку "Ан"

Украина требует не использовать для российского "Руслана" марку "Ан"

Украина требует изменить название нового самолета "Руслан", созданного российским конструкторским бюро "Ильюшин". Согласно последней информации, украинская сторона требует не использовать марку "Ан".

//В мире

Эрдоган: в Идлибе обстреляли два турецких наблюдательных пункта

Эрдоган: в Идлибе обстреляли два турецких наблюдательных пункта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган днем в пятницу, 30 августа, заявил, что на территории сирийской провинции Идлиб обстрелам подверглись два наблюдательных пункта турецких Вооруженных сил.

//Интервью

Бышовец: «Брага» выглядела намного организованнее «Спартака»

Бышовец: «Брага» выглядела намного организованнее «Спартака»

После второго поражения «Спартака» от «Браги» в Лиге Европы бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец в интервью еженедельнику «Аргументы недели» объяснил причины неудач наших клубов в еврокубках.

//Шоу-бизнес

51-летняя актриса Оксана Фандера перестала красить волосы

51-летняя актриса Оксана Фандера перестала красить волосы

Известная российская актриса Оксана Фандера удивила поклонников изменениями в своей внешности. Оказалось, что супруга Филиппа Янковского перестала красить волосы и решила отращивать свой седой цвет.

//В мире

МИД Латвии призвал латвийцев, проживающих в Великобритании, упорядочить формальные отношения

МИД Латвии призвал латвийцев, проживающих в Великобритании, упорядочить формальные отношения

Министерство иностранных дел Латвии призвало проживающих в Великобритании граждан упорядочить формальные отношения со страной проживания и зарегистрироваться для постоянного статуса в Объединенном Королевстве.

//В мире

Могерини назвала "шахматными играми" возможные учения РФ и Ирана

Могерини назвала "шахматными играми" возможные учения РФ и Ирана

Глава дипломатии Европейского Союза Федерика Могерини в пятницу, 30 августа, назвала планы руководства Ирана провести совместные с Российской Федерацией военные учения "шахматными играми".

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек
2

Семь человек погибли в ДТП на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск"
3

Составлен список ста наиболее влиятельных людей ИТ-отрасли
4

Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
5

Актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры