В Питере наладят производство человеческой кожи

ПЕТЕРБУРГСКИЙ институт цитологии РАН разработал революционную технологию «искусственной кожи». Она позволяет спасать людей с ожогами более 90% поверхности тела. Раньше такие пациенты считались безнадежными. Они могли умереть от любой инфекции, ведь кожа – есте­ственная защита от микробов и бактерий.

Искусственный кожный покров научились выращивать давно. Но перед медиками вставала проблема: такая ткань жила вне тела только 10 минут. Этого недостаточно, чтобы провести сложную операцию по пересадке.

В НИИ цитологии проб­лему решили. Клетки кожи заливают специальным раствором и замораживают. Их можно запасать впрок, как донорскую кровь. Получившийся состав назвали «коллагеновым гелем». Достаточно нанести его на ожог и размазать, как икру по бутерброду. Клетки тут же мигрируют на поверхность раны, покрывая ее слоем новой кожи. С помощью этой технологии можно заживлять даже ожоги глаз, которые раньше не лечились.

Разработка уникальна и по дешевизне. На Западе медики используют для выращивания кожи ткани, полученные при обрезании. У нас для этой цели приспособили отходы пластической хирургии. Побочный продукт подтяжек лица и тела обходится в десятки раз дешевле.

Институт цитологии развернет серийное производст­во «геля» уже до конца года. Препарат будут применять в клиниках города.