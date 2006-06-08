Если к вам пристала рожа

Рожа – стрептококковая инфекция. Рассказать о ней мы попросили врача-инфекциониста, доктора медицинских наук, профессора кафедры инфекционных заболеваний ММА им. Сеченова Александра Еровиченкова.

Рожа всегда появляется внезапно. Обычно тяжело воспринимаются первые часы заболевания. Вдруг, как говорится, ни с того ни с сего поднимается температура, человека начинает трясти озноб, болят все мышцы, повышается давление, тошнит. А еще пару часов назад он чувствовал себя вполне нормально. Что это – отравление или, может быть… менингит? Но вот врач ставит диагноз: рожа. Можно, конечно, в определенном смысле вздохнуть облегченно, но на самом деле коварство этого инфекционного заболевания известно как врачам, так и больным.

Откуда берется рожа?

ЧАЩЕ всего рожа появляется на ногах – 60-70%, реже на лице – 20-30%, руках – 4-7%, очень редко на туловище, в области молочной железы, промежности, наружных половых органов. Если воспаление появилось на ногах, ждите – появится лимфаденит. Особенно если у больного уже была венозная недостаточность или микозы (рожа других локализаций, к счастью, протекает легче).

Рожа предпочитает лето. Именно на это время приходится пик заболеваемости, в любом крупном городе фиксируют десятки тысяч заболевших.

Через специализированное рожистое отделение инфекционных больниц проходят тысячи людей. А вот по всей стране заболевает 20 человек на каждые 10 тыс. населения. Это очень много. В последнее время отмечается увеличение числа случаев так называемой геморрагической рожи, для которой характерны медленное восстановление тканей в очаге воспаления, тенденция к хронике и осложнениям.

В 60% случаев болеют люди старшего и среднего возраста. Женщины переносят рожу чаще, чем мужчины. Иногда достаточно появиться незначительной, на первый взгляд, царапине, как она становится причиной рожистого воспаления. Но не все так просто.

Заразиться рожей трудно. Это говорит о том, что болезнь может развиться только при определенном, неблагоприятном стечении обстоятельств. Спровоцировать заболевание могут даже незалеченный кариес, трещина, укус, потертость на коже, резкая смена температуры (например, купание в жару в холодной речке). Травма – тоже может сослужить недобрую службу. Нередко заболеванию рожей предшествуют ОРВИ. Это, так сказать, провокаторы болезни.

Основная проблема заболевания – тенденция к рецидивам. Больной рискует стать хроником. Это происходит практически с каждым третьим заболевшим! Рожа – очень привязчива, особенно запущенная. Она будет возвращаться вновь и вновь в течение многих лет, изнуряя, изматывая человека. Поэтому не меньше, чем самим лечением, врачи-инфекционисты рекомендуют больным заняться профилактикой рецидивов.

При правильном и своевременном лечении рожа длится всего 10–12 дней и исчезает бесследно – в прямом и переносном смысле слова. Не запускайте болезнь. Поддерживайте свой иммунитет на высоте. Тогда никакая рожа к вам не пристанет.

Совет

ПЕРЕБОЛЕВ рожей, постарайтесь:

– избегать частых переохлаждений, резкой смены температуры, сырости, сквозняков, микротравм кожи;

– проведите своевременную и полноценную терапию первичного заболевания с помощью антибиотиков, займитесь лечением своей «хроники», которая служит своего рода входными воротами для инфекции. Как правило, это сопутствующие болезни: ожирение, сахарный диабет, венозная недостаточность – все, что ведет к ослаблению иммунитета. А также заболеваниями, при которых стрептококковая инфекция постоянно находится в организме (отиты, синуситы, гаймориты и т.д.).