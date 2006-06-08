Чудовища из капли воды

У ЛИДИИ С. признали красную волчанку и назначили лечение – гормональные препараты. Симптомы болезни начались вскоре после отдыха на берегу реки, где она готовила уху, доводя варку рыбы лишь до состояния «белых глаз». Тщательное обследование показало наличие описторхоза, источником которого обычно и служат обитатели рек.

За разъяснениями мы обратились к доценту кафедры паразитологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина, кандидату биологических наук Наталье Есауловой.

Она рассказала о проблеме. Рыба, особенно пресноводная, часто является источником заражения гельминтами. Что касается морской рыбы, то она тоже бывает заражена, но нам, потребляющим ее после глубокой заморозки (-40оС), передача возбудителей паразитов не грозит. Основная опасность – пресноводная рыба.

В частности, описторхозом можно заразиться через рыбу семейства карповых – леща, сазана, подлещика, плотву и воблу. Возбудители в эти, как правило, глинистые водоемы могут попасть из природных очагов загрязненности. Скажем, через стоки вод, несущих фекалии зараженных гельминтами диких животных. Очаги эти не постоянны, возникают в разных местах. Но известно, например, что на юге страны весьма заражены водоемы Астраханской области. На севере – районы рек Северная Двина, Енисей, Ир­тыш. И даже байкальский омуль может содержать возбудителей паразитов.

Они курсируют от одних хозяев к другим. Так, через речных моллюсков яйца паразитов попадают в живущую по соседству рыбу. На ее состоянии это, как правило, никак не отражается, рыба чаще всего служит лишь передатчиком паразитов человеку или животным, поедающим ее в сыром виде.

Если же вы, съев рыбу, почувствовали недомогание, боль в подреберье, у вас появилось расстройство желудочно-кишечного тракта и прочие симптомы неблагополучия, следует отправиться на обследование. Сегодня есть серьезные научные методы обнаружения глистов: серологическая диагностика, аллергические пробы, метод полимеразной цепной реакции и другие. Все они позволят выявить наличие паразитов, начать их изгнание с помощью специальных средств.

Антигельминтные препараты условно делятся на три группы: искусственно синтезированные химические вещества, препараты растительного происхождения и гомеопатические средства. Но: самостоятельное лечение при обнаружении паразитов недопустимо, равно как и «профилактический» прием специальных препаратов! Можно потравить и себя вместе с «гадами».

Соблюдайте:

НИКОГДА не ешьте слабопроваренную, непрожаренную и недостаточно просоленную рыбу. В ней могут быть яйца паразитов, не видимые невооруженным глазом. Крупную рыбу надо варить и жарить некрупными кусками не менее 20 минут, причем под закрытой крышкой.

Не ешьте сырую икру рыбы, особенно щуки, которая является передатчиком опасного гельминта - широкого лентеца. Его яйца так микроскопически малы, что их невозможно рассмотреть. (Икра осетровых не содержит этого и других возбудителей.)

Не покупайте сушеную воблу с рук, так как она может служить источником описторхоза, поражающего печень. Приобретать рыбу следует только в хороших магазинах, которые не продают рыбу, если поставщик не представит сертификата о безопасности водоема, откуда она была выловлена.