Обнаружен человек с зеленой кровью

Сильнейший шок испытали врачи госпиталя Св. Павла из города Ванкувер (Канада). Хирурги Алана Флексман и Стивен Шварц проводили обычную операцию. Но когда пациенту сделали первый надрез, из раны пошла густая кровь темно-зеленого цвета.

МЫ БЫЛИ настолько потрясены, что не могли прийти в себя почти десять минут.

Я сразу вспомнила кадры вскрытия пришельцев из сериала «Секретные материалы». А что бы подумали вы на моем месте, увидев, как из человека течет кровь, напоминающая по цвету кожуру авокадо?» – делится впечатлениями Алана Флексман.

Совладав с эмоциями, хирурги продолжили операцию. Она завершилась успешно, а загадочная жидкость была отправлена на анализ. Исследование показало, что 42-летний пациент стал жерт­вой медицинского эксперимента. Он добровольно участ­вовал в тестировании нового лекарства от мигреней.

В состав этого снадобья входит сера. По неизвестным причинам она вступила в реакцию с гемоглобином – веществом, которое окрашивает человеческую кровь в красный цвет. Проникнув в молекулярную структуру красителя, атомы серы изменили цвет гемоглобина на зеленый.

Сейчас пациент пошел на поправку. Доктора надеются, что после отказа от приема экспериментального лекарст­ва его кровь вновь станет красной.