Обнаружен человек с зеленой кровью
№ 25(59) от 21.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Сильнейший шок испытали врачи госпиталя Св. Павла из города Ванкувер (Канада). Хирурги Алана Флексман и Стивен Шварц проводили обычную операцию. Но когда пациенту сделали первый надрез, из раны пошла густая кровь темно-зеленого цвета.
МЫ БЫЛИ настолько потрясены, что не могли прийти в себя почти десять минут.
Я сразу вспомнила кадры вскрытия пришельцев из сериала «Секретные материалы». А что бы подумали вы на моем месте, увидев, как из человека течет кровь, напоминающая по цвету кожуру авокадо?» – делится впечатлениями Алана Флексман.
Совладав с эмоциями, хирурги продолжили операцию. Она завершилась успешно, а загадочная жидкость была отправлена на анализ. Исследование показало, что 42-летний пациент стал жертвой медицинского эксперимента. Он добровольно участвовал в тестировании нового лекарства от мигреней.
В состав этого снадобья входит сера. По неизвестным причинам она вступила в реакцию с гемоглобином – веществом, которое окрашивает человеческую кровь в красный цвет. Проникнув в молекулярную структуру красителя, атомы серы изменили цвет гемоглобина на зеленый.
Сейчас пациент пошел на поправку. Доктора надеются, что после отказа от приема экспериментального лекарства его кровь вновь станет красной.
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