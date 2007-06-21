Сколько можно солнца?

Мы всегда нуждаемся в благотворных солнечных лучах. При их дефиците падает физический тонус, ухудшается настроение вплоть до появления депрессий. Но много солнца тоже плохо: вместо стимуляции – выраженное угнетение иммунной системы.

ИНОГДА загорать вообще нельзя. Этого нельзя делать тем, кто ослаблен тяжелыми болезнями, имеет доброкачественные опухоли, сердечно-сосудистые нарушения, а также пожилым людям. Это же касается женщин с мастопатией, эндометриозом, миомами, кистами, девочек, у которых не установился менструальный цикл. Мода загорать без купальника чревата неприятными последствиями для грудной железы.

Светлым людям с молочно-розоватым цветом кожи и множеством веснушек (так называемый кельтский тип) лучше вообще не загорать. Осторожно должны относиться к солнцу светлокожие и светловолосые жители северных и средних регионов. Более безопасен загар людям с чуть смугловатой кожей, темно-русыми или каштановыми волосами. Ну а южане с оливковой кожей, темно-каштановыми или черными волосами, так же как азиаты, могут загорать без опаски. При этом надо обязательно прислушиваться к своим ощущениям. Если у молодой женщины до или после менструации в молочных железах появляется ощущение жжения, напряжения или иной дискомфорт, загар нужно немедленно прекратить и отправиться на консультацию к врачу-специалисту.

Еще несколько практических советов. Чтобы обезопасить себя от фотоаллергии, не наносите макияж. А вот специальные косметические средства, которые уменьшают сухость кожи и ускоряют эффект достижения загара, полезны. Помните, что жирной коже противопоказаны масла для загара, в этом случае допустимы лишь обезжиренные гели.