Больной орган можно возвратить в нормальное состояние

Воздействие звуков для гармонизации состояния организма врачи использовали издавна. Основан этот метод оздоровления на том, что наши внутренние органы и системы функционируют в заданном природой диапазоне частот. О том, как правильно настроить свой организм, рассказывает врач-вертеброневролог и реабилитолог Виль Саттаров.

УПРАЖНЕНИЯ для коррекции позвоночника, черепа и внутренних органов может применить любой человек для гармонизации своего физического и нервно-психического состояния.

Замечу, что петь гласные и протягивать согласные звуки нужно до тех пор, пока звучание не станет чистым и устойчивым (болезнь изменяет характер звука, и они вместо звонких становятся прерывистыми и слабыми). О том, что вы задаете правильную частоту, будет говорить появление приятного ощущения в области органа, на который пытаетесь воздействовать. Одновременно участок тела в проекции этого органа накрывается ладонью.



Начнем со звука «У»



НАЧИНАЕТСЯ звуковая настройка снизу, с мочеполовой системы, которая древними врачевателями рассматривалась как средоточие жизненной силы человека. Почки, мочевой пузырь, предстательная железа у мужчин и матка с яичниками у женщин гармонизируются пропеванием длинного звука у-у-у.

После у переходим на пропевание звука о-о-о — он оживляет деятельность поджелудочной железы по выработке инсулина и гормонов наружной секреции.

Далее обращаемся к желчному пузырю, хранителю важного секрета, участвующего в переваривании пищи. Выделение желчи часто нарушается из-за спазмов, которым подвержена мускулатура желчевыводящих путей. А все спазмы, нервное напряжение и стрессы хорошо снимает пропевание звука а-а-а. (Неслучайно в критический момент человек кричит а-а-а во весь голос.)

Завершаем первый этап настройки внутренних органов, возвращаясь к мочеполовой системе звуком у-у-у. После чего еще раз повторяем все звуки — у, о, а, но с добавлением х на выдохе, что олицетворяет выброс негативной энергии и отработанных организмом веществ: ух, ох, ах.



Ублажаем печень и кишечник



ВТОРОЙ этап начинается стимуляцией работы левой стороны толстого кишечника. Оказывается, улучшению его кровоснабжения, а значит, и всех функ­ций — всасывания, переработки, выделения, способствует звук с-с-с.

Дальше продвигаем ладонь выше к левому подреберью, где располагается селезенка. Ей «нравится» массаж диафрагмой, благодаря чему она активнее выбрасывает в кровь отмершие эритроциты и оживляет свои функции как орган кроветворения и поддержания иммунитета. Такой массаж обеспечивается произнесением на выдохе несколько раз звуков: гху, гху, гху! К слову, их на резком выдохе можно произносить каждый раз, когда в брюшной полости ощущается неясная боль или «колет» в боку. Спазм пройдет, и неприятные ощущения стихнут.

Затем переходим к звуковой настройке печени. Положив руку на правое подреберье сначала ближе к центру, произносим ш-ш-ш, постепенно передвигая руку вправо и охватывая весь орган. «Ублажив» печень, повторяем пропевание с-с-с для толстого кишечника, замыкая круг по правой стороне живота.

После этого рука поднимается к верхней части живота, начинаем массировать тонкий кишечник по часовой стрелке, пропевая звук и-и-и. Этот звук используется также для стимулирования деятельности сердца — в древневосточной медицине сердце и тонкий кишечник энергетически взаимосвязаны, как толстый кишечник и легкие. Поэтому легкие настраиваются с помощью того же с-с-с.



И для головы, и для сердца



ТЕПЕРЬ переходим к черепу. Все расположенные в нем органы — глаза, уши, нос, горло — гармонизируются под воздействием протяжного м-м-м. Их вибрацию можно ощутить, положив руки на височные кости.

Череп и позвоночник – это, по сути, одна система, хранящая мозговые оболочки. Для звукотерапии самым важным является то, что головной мозг и спинномозговая жидкость имеют единую пульсацию, единые электромагнитые колебания. После пропевания звука м-м-м их гармонизируют длинным н-н-н.

Хорошо сочетать звуковой тренинг с выполнением ежедневной утренней гимнастики и образного психологического настроя.