Грибок, да не в лукошко

Ногти, волосы, кожу, слизистые и даже внутренние органы готовы атаковать 100 видов грибков. О том, как не дать этим существам на нас напасть и что делать, если они уже поселились на теле, рассказывает врач-дерматолог Татьяна Красина.

Там, где тепло и влажно



ДЛЯ своего развития грибкам требуется тепло и влага. Такие комфортные условия они находят прежде всего в промежутках между пальцами, в паховых складках, подмышечных впадинах, в области гениталий, под грудными железами у женщин. Но контакт грибка с кожей происходит лишь при повышенной потливости и шелушении кожи, приводящих к уменьшению защитного кислотного уровня кожи (нередко в результате пользования тесной, резиновой или синтетической обувью, ношения герметичной одежды). Предрасполагают к инфицированию грибком варикозное расширение вен, эндартериит, плоскостопие, различные эндокринные заболевания.

Такое очень распространенное заболевание, как онихомикоз – грибковое поражение ногтей, чаще возникает у мужчин старшего возраста. А спортсмены (особенно пловцы), военнослужащие, работники пыльных производств больше страдают микозами стоп.



Симптомы разнообразны



ПРИ грибковой инфекции зудит кожа и слизистая во рту. На наружных половых органах, на внутренней поверхности век нередко образуется белый налет и появляются творожистые выделения. Пораженные места краснеют или белеют круглыми пятнами, бледными внутри и имеющими воспаленный ободок по краям. В области туловища, плечевого пояса, спины, груди нередко возникают белые пятна. На коже кистей и особенно стоп, чаще в межпальцевых складках (особенно между пятым и четвертым, четвертым и третьим пальцами), заметно сначала покраснение – признак воспаления, затем возникают пузырьки, которые лопаются, а на их месте появляются трещины. При этом стопы могут иметь избыточную потливость или, наоборот, повышенную сухость. Появление мозолистых участков тоже нередко служит признаком грибка.

При грибковом поражении волос на их основаниях (фолликулах) появляются гнойнички, на коже головы могут возникнуть мокнущие, трескающиеся, покрытые коркой залысины.

Ногти меняют цвет: появляются полосы и пятна бело-желтого или серого цвета, теряется их прозрачность. Меняется форма ногтевых пластинок, они утолщаются, становятся ломкими, разрыхляются и, в конечном счете, разрушаются.



Все дело в бета-каротине



ДЛЯ профилактики микозов важно не носить тесную обувь, особенно кроссовки или туфли на высоком каблуке и с ост­рым носом, способствующие созданию влажной камеры и потливости. Вредно и постоянное ношение синтетических носков, колготок, чулок. Кстати, есть носки и стельки из тканей, пропитанных противогрибковыми составами. Правда, они при стирке удаляются. Поэтому ученые создали новый вид тканей – бактерицидно-фунгицидные, в которых активные дезинфицирующие вещества в безвредной для человека концентрации присоединены химическим путем, благодаря чему они уменьшают повышенную потливость стоп, не раздражая кожу.

Поскольку на кожу, волосы, ногти неблагоприятно воздейст­вуют высокие и низкие температуры, избыточный ультрафиолет, лаки, краски, электромагнитное излучение, от них нужно предохраняться, надевая голов­ные уборы и перчатки, используя защитные кремы и мази.

Нельзя забывать, что правильное питание также помогает предупредить грибковые заболевания. Рацион должен содержать не менее 60% растительной пищи, богатой биологически активными веществами, необходимыми для нормального состояния и функционирования кожи, волос, ногтей. Не менее важно потреблять жиры, ведь, например, ногти на 14% состоят из липидов, при нехватке которых становятся сухими и ломкими. Для здорового состояния кожи, волос и ногтей особенно необходим витамин А, который поступает в организм с жирами и вырабатывается из бета-каротина. Последнего много в желт­ке яйца, тыкве, сладком перце, дыне, облепихе, персиках, абрикосах, манго и других оранжево окрашенных плодах, а также в петрушке, салате, зеленом луке, шпинате, в которых желтый цвет бета-каротина маскируется зеленым хлорофиллом. Необходимы коже, волосам и ногтям и полиненасыщенные жирные кислоты класса омега-3, которых много в жирной морской рыбе.