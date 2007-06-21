Принимаются заявки на лечебные пиявки
№ 25(59) от 21.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]
При слове «пиявка» у нас непременно возникают ассоциации с Дуремаром из фильма «Приключения Буратино», нам представляется что-то склизкое, противное, кусачее…
А МЕЖДУ тем все больше и больше пациентов прибегают к услугам специалистов гирудотерапии и очень этим довольны.
Только факты
ДОКАЗАНО, что лечение пиявками позволяет исключить у ряда больных необходимость применения антибиотиков, гормональных препаратов, гемостатиков и других медикаментозных средств.
Ценность медицинской пиявки в терапевтическом отношении не вызывает сомнений. Также в настоящее время ведется активная научная работа по созданию новых форм лекарственных средств на основе медицинских пиявок.
На земном шаре известно около 400 видов пиявок, и только вид «медицинская пиявка» и два ее подвида: аптекарская (Hirudina officinalis) и лечебная (Hirudina medicinalis) могут использоваться в медицинской практике.
Вопрос – ответ
РАССМОТРИМ основные вопросы, которые могут возникнуть у пациентов, впервые обратившихся к врачам-гирудотерапевтам.
Возможна ли передача инфекции через пиявку?
Это полностью исключено: пиявки выращиваются в искусственных условиях на специальных биофабриках, они проходят тщательный контроль в лабораторных условиях. В итоге каждая пиявка имеет сертификат соответствия. Пиявка используется один раз, как шприц.
Не опасна ли кровопотеря, наблюдаемая после сеанса гирудотерапии?
При правильном выборе точек и количества приставляемых пиявок кровопотеря после сеанса гирудотерапии не может принести пациенту никакого вреда.
Сколько пиявок приставляется за один сеанс?
Количество строго индивидуально и зависит от заболевания, состояния пациента; определяется врачом при осмотре пациента.
С какими заболеваниями можно справиться посредством гирудотерапии?
С очень многими: заболеваниями крови, гинекологическими заболеваниями, иммунными недугами, заболеваниями печени и даже полнотой и варикозными заболеваниями, которым в основном подвержены женщины. К примеру, достаточно нескольких сеансов, чтобы снизить давление в венах. Это в свою очередь благотворно сказывается на ногах. Проходят боли, исчезают отеки, пропадает или становится менее заметной капиллярная сетка.
Естественно, меняется и эмоциональный настрой, и жизнь уже не кажется сплошным раздражающим фактором!
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