Принимаются заявки на лечебные пиявки

При слове «пиявка» у нас непременно возникают ассоциации с Дуремаром из фильма «Приключения Буратино», нам представляется что-то склизкое, противное, кусачее…

А МЕЖДУ тем все больше и больше пациентов прибегают к услугам специалистов гирудотерапии и очень этим довольны.



Только факты



ДОКАЗАНО, что лечение пиявками позволяет исключить у ряда больных необходимость применения антибиотиков, гормональных препаратов, гемостатиков и других медикаментозных средств.

Ценность медицинской пиявки в терапевтическом отношении не вызывает сомнений. Также в настоящее время ведется активная научная работа по созданию новых форм лекарственных средств на основе медицинских пиявок.

На земном шаре известно около 400 видов пиявок, и только вид «медицинская пиявка» и два ее подвида: аптекарская (Hirudina officinalis) и лечебная (Hirudina medicinalis) могут использоваться в медицинской практике.



Вопрос – ответ



РАССМОТРИМ основные вопросы, которые могут возникнуть у пациентов, впервые обратившихся к врачам-гирудотерапевтам.

Возможна ли передача инфекции через пиявку?

Это полностью исключено: пиявки выращиваются в искусственных условиях на специальных биофабриках, они проходят тщательный контроль в лабораторных условиях. В итоге каждая пиявка имеет сертификат соответствия. Пиявка используется один раз, как шприц.

Не опасна ли кровопотеря, наблюдаемая после сеанса гирудотерапии?

При правильном выборе точек и количества приставляемых пиявок кровопотеря после сеанса гирудотерапии не может принести пациенту никакого вреда.

Сколько пиявок приставляется за один сеанс?

Количество строго индивидуально и зависит от заболевания, состояния пациента; определяется врачом при осмотре пациента.

С какими заболеваниями можно справиться посредством гирудотерапии?

С очень многими: заболеваниями крови, гинекологическими заболеваниями, иммунными недугами, заболеваниями печени и даже полнотой и варикозными заболеваниями, которым в основном подвержены женщины. К примеру, достаточно нескольких сеансов, чтобы снизить давление в венах. Это в свою очередь благотворно сказывается на ногах. Проходят боли, исчезают отеки, пропадает или становится менее заметной капиллярная сетка.

Естественно, меняется и эмоциональный настрой, и жизнь уже не кажется сплошным раздражающим фактором!