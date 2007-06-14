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Анальный зуд

№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », Врач Валерий Передерин ]

Анальный зуд

ЭТО тяжелый вариант кожного зуда, приводящий к бессоннице и глубокой депрессии. Зуд может быть спровоцирован геморроем, проктитом, глистными инвазиями, педикулезом, сахарным диабетом, токсикозом беременности, заболеваниями крови и кожи. Он может возникнуть при злоупотреблении солнцем на пляже. Бывает зуд и психогенным.

 

 Как правило, после излечения основного заболевания зуд проходит вместе с ним. Многое зависит от соблюдения гигиены анальной области, которую после каждой дефекации необходимо подмывать прохладной водой, а также проводить утренние и вечерние сидячие прохладные ванны с заранее приготовленным настоем из мяты, ромашки, корней девясила и листьев березы.

Справляются с зудом примочки из 1%-го раствора ментола, марганцовки, азотнокислого серебра. Уместны мази с анестезином, ментолом, димедролом и гормонами. Присыпками из цинка, талька, висмута тоже не стоит пренебрегать.

 Анальный зуд усиливает тесная, воздухонепроницаемая одежда из синтетических и шерстяных тканей, особенно джинсы, создающие в области ануса парниковый эффект. Трусы и плавки типа «стрингов» необходимо исключить из гардероба.

 

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