Что бы такого съесть, чтобы успокоиться?

О ЗНАЧЕНИИ правильного питания знают и говорят все. Но многие ли соблюдают так часто звучащие постулаты? Увы, мы едим второпях, доля овощей и фруктов в рационе снижена. Но даже то, что мы получаем в этих продуктах, нельзя с полным основанием назвать полезным, так как в них большая доля примесей, мягко говоря, не очень полезных. Это пестициды, нитраты, нитриты. О них мы стали понемногу забывать, но они никуда не исчезли и продолжают оказывать свое пагубное действие. Все это и разрушает нашу полезную микрофлору. Дисбактериоз может возникнуть, порой, как нам кажется, на пустом месте, у практически здорового человека. И виной тому может быть стресс. Стрессорный дисбактериоз – данный тип дисбактериоза выявлен недавно, что лишний раз доказывает известную пословицу, что все болезни от нервов. Многие стресс просто заедают, хватая все, что попадется под руку. И… заставляя бедный живот страдать еще больше. Где же выход?

Еще со времен античной Греции хорошо известны лечебные свойства вина, особенно молодого, неосветленного, при желудочно-кишечных, обменных, сердечно-сосудистых заболеваниях. Существуют препараты, при производст­ве которых используется уникальная культура винных дрожжей, которая активно растет как на растительных соках, так и на обычно крахмалосодержащих субстратах. Клетки выращенной культуры микроорганизмов – мощный поглотитель токсинов негативной флоры и продуктов обмена, спиртов, альдегидов, солей тяжелых металлов, радионуклидов. При употреблении таких препаратов улучшается усвоение жиров, белков, углеводов, нормализуется уровень сахара и холестерина в крови. И – живот в полном порядке!