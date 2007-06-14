Психогенная тошнота и рвота

РВОТА может быть следствием повышенной тревоги и возникать перед экзаменами, публичными выступлениями и т.п. Кроме того, рвота бывает ассоциативной. Например: включение семян аниса в пищу воспринимается как мышиные фекалии; макароны – червями; вино – кровью и т.д.

Невротическая рвота может возникать при конфликтах в семье, на работе или быть привычной. Вспоминается больная, которая, чтобы похудеть, после еды вкладывала два пальца в рот. Реакция зафиксировалась в мозге, и затем даже запах пищи вызывал рвоту.

Невротическую рвоту лечат психотропными и противорвотными препаратами с участием психотерапевтов, психиатров и иглорефлексотерапевтов.

Если тошнота и рвота связаны с транспортом, то не наедайтесь в дорогу, возьмите с собой сок выжатого лимона, или имбирь, или смесь порошка из мелиссы, полыни, ромашки, шалфея. Держите под рукой снимающие рвоту мандарины, айву, персики, фисташки. Подойдут валидол, пектусин, масло мяты, можжевельника и розмарина.