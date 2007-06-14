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Нездоровится? Послушайте-ка Моцарта

Все системы нашего организма работают, подчиняясь строгим ритмам

№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Нездоровится? Послушайте-ка Моцарта

 Это относится к любой системе: будь то система дыхания, кровообращения, эндокринная и т.д. Всякая сбивка ритма – сигнал тревоги.

Пульс – это тоже ритм

 НЕДАРОМ будущих докторов учат распознавать «норму-патологию», воспроизводя звуки работающего сердца или легких. Еще в древности доктора пытались уловить ритм пульса и подчинить ритму музыкальному. И даже изобразить тона сердца в виде нот. Компьютерные технологии этот процесс облегчают.

Желудок любит барабан

 ЕСЛИ болезнь – сбивка ритма, ритмов, как их восстановить? – Воздействовать тем, где ритм лежит в основе. Музыкой. В древности существовал специальный медицинский театр, где лечили разными мелодиями. Древние целители различали даже степени воздействия на болезнь музыкальных инструментов.

 Звуки свирели Асклепий рекомендовал пациентам в подавленном настроении, депрессии, как сказали бы мы сегодня.

 Лира может помочь чувствительному человеку.

 В качестве музыкотерапии больному после операции или раненому врачи рекомендуют прослушивание пения. Уроки пения полезны, например, страдающим астмой (а сейчас пение неврологи рекомендуют пациентам с логоневрозами). Особое место музыкотерапия занимает при лечении психических заболеваний. В свое время при некоторых психиатрических больницах существовали в качестве служителей – музыканты. Известно, что именно в таком качестве начинал музыкальную карьеру Флоримон Эрве, автор оперетты «Мадемуазель Нитуш». А французский врач Жозеф Рекомье рекомедовал своим пациентам питаться под звуки барабана: «Желудок любит ритм. Принимайте еду под звуки барабана».

О музыкальной фармакопее

 ПАРТИЮ барабана, однако, можно рекомендовать далеко не каждому больному. И вообще, каковы серьезные, научно обоснованные рекомендации назначения и использования музыкотерапии в современной клинической медицине? То, что было ясно Авиценне и Пифагору, вовсе не аргумент для современного клинициста. Ясно одно: музыкотерапия требует научного обоснования и может назначаться строго индивидуально. Профессор Л. Дворецкий проводит аналогию между проведением сеанса музыки и назначением лечения медикаментозного, когда надо учитывать индивидуальную чувствительность больных, характер течения заболевания.

 Сегодня музыкотерапия наиболее востребована в психиатрии и неврологии. И здесь важно найти правильный баланс эмоций, выраженных в музыке, и эмоций, присущих тому или иному типу личности с учетом характерного для нее психического расстройства.

 Психопатологической личности для изменения поведения может быть полезна музыка Чайковского, Шопена, Шуберта. Врач должен использовать пьесы, учитывая эмоциональное состояние и настроение своего пациента.

 Американский психоневролог Роберт Гавен Шоффлер разработал даже специальную «музыкальную фармакопею».

 «Карнавальная прелюдия» Дворжака – при депрессивном психозе, при меланхолии – «Ода к радости» Бетховена, хор пилигримов Вагнера должен избавить слушателей от приступов гнева.

 Кардиологи рекомендуют: при гипертонии постарайтесь дома слушать привычные народные или популярные мелодии (и воздерживайтесь от «тяжелого» рока и «металла»). Словом, то, что создает атмосферу покоя и умиротворенности, способст­вует снижению напряжения и, как следствие – снижению давления.

АРГУМЕНТ ПРОФЕССОРА ДВОРЕЦКОГО

 А СУЩЕСТВУЕТ ли рекомендация бесспорная, на все случаи жизни? Это музыка Моцарта, обладающая универсальным позитивным эффектом воздействия. Она удивительно точно находит различные «болевые» точки и органично встраивается в самые невидимые уголки души и тела каждого человека. Этот феномен позволяет говорить о так называемом Моцарт-эффекте.

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