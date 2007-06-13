Следующая станция – психдом

Многие помнят героиню гайдаевской комедии «Иван Васильевич меняет профессию», которая обещала, что «скоро всех нас вылечат». По мнению известного российского психиатра, руководителя Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях профессора Михаила ВИНОГРАДОВА – в подобном лечении нуждается 67% россиян.

– МИХАИЛ Викторович, проб­лема обращения к психиатру действительно сегодня так актуальна?

– Безусловно, причем не только у нас, но и за рубежом. На разных формах учета в Америке и в европейских странах состоит примерно такой же процент нездоровых людей.

– Говорят, что все болезни от нервов?

– Это примерно так. Вегетососуди­стая дистония – чье заболевание? Пси­хиатрическое. Не неврологическое. Чтобы не путали. Всякие кардиофобии, кардионеврозы, гастроневрозы и так далее (их бесчисленное множество) – это наша патология.

Психиатрия делится на две части. Большую – где психозы, и малую – где неврозы. Невропатолог занимается инсультами, опухолями, травмами… Мне лично довелось консультировать больного, которого оперировали 17 раз по поводу язвенного кровотечения. На психотропных препаратах кровотечения у пациента прекратились навсегда.

– Что вы можете сказать о док­торах-шоуменах, вроде г-на Курпатова?

– Если целители сидят по своим кабинетам, они, конечно, тоже приносят вред, но не массовый. А вот когда «Малахов+» вещает с экрана – мол, надо растолочь соду, порошок, смешать, а потом заняться уринотерапией – это беда. Потому что люди воспринимают эти слова как руководство к действию. Выходит совершенно неграмотный, косноязычный – то ли слесарь, то ли столяр в прош­лом – и начинает рассуждать: у вас печень надо чистить, у вас почки, вам дыхание надо ставить. С какой стати он берется за это? Уже поступают заявления от граждан, которые хотели бы привлечь Малахова к ответственности. Но это не просто. Он же не говорит: «лечись», а – «вот мы делаем так».

Ну, Алан Чумак – это просто бред сивой кобылы. Чумака надо к нам в клинику. И тех, кто следует его советам, тоже.

Кашпировский нанес колоссальный вред здоровью многих. Гипноз – вещь очень тонкая, сложная и показан далеко не всем. Даже если речь идет об индивидуальных сеансах. У кого-то больное сердце, у кого-то легкие или гипертония. Некоторые падают в обморок или бьются в припадке. Поэтому массовый гипноз наконец-то и в нашей стране запрещен.

– Разнообразные ток-шоу тоже пытаются сегодня помочь в решении некоторых проблем. Есть реальная польза от этих программ?

– Думаю, то, что делает Лолита, полезно для ее аудитории, потому что в избавлении от комплексов нуждаются многие. И в первую очередь сама Лолита. У нее масса комплексов. Она как раз старается их изжить, идет от себя. Лолита взяла программу американки Опры Уинфри и полностью ее повторяет. Опра – телеведущая, такая крупная негритянка, которая полтора года консультировалась у известного психоаналитика доктора Нисса. И, избавившись от собственных комплексов, вышла с программой. Очень успешно.

Андрей Малахов затрагивает серьезные темы. У программы «Пусть говорят» хороший аналитический уровень. Интеллигентная сдержанная программа у Владимира Молчанова. Туда не приходит базарная публика.

– Говорят, что мир уцелел, потому что смеялся. Вас лично что-то сегодня смешит?

– Когда большая часть страны плачет над шутками Петросяна или Сердючки, мне не по себе.

На днях услышал от кого-то: «Я больше не могу смотреть на мужчин в жен­ской одежде!» Вот и я не могу.

М и Ж

– МУЖЧИНЫ и женщины, утверждает писательница Виктория Токарева, – разные звери. А кто из них коварнее?

– Думаю, что количество коварных женщин и коварных мужчин в природе уравновешено. Природа умнее нас. Просто мужское коварство больше на слуху. Как и сексуальное домогательст­во на работе. Все приписывают мужчинам, хотя сексуальные претензии со стороны женщин сегодня не редкость: «Уволю, если ты не ляжешь со мной!»

Женщина-начальник порой пользуется своими подчиненными. По­мощ­никами, водителями… Но мужчин-начальников пока больше. Кстати, не все знают, что изнасилованию подвергаются как женщины, так и мужчины. Еще в советское время в стране действовала банда девушек, которая насиловала мужчин. Так в Парке культуры имени Горького нашли три мужских трупа. На четвертом их задержали.

– Что изменилось за последнее время в отношениях мужчин и женщин?

– Женщины выходят на лидирующие позиции. Например, в бизнесе, особенно в отдельных его отраслях. Раньше главным для женщины было выйти замуж, родить ребенка и на какой-то работе просто «перекантоваться». А сейчас наметилась новая тенденция. Мужчины сидят дома, ведут хозяйство, ухаживают за детьми. А бизнес-вумен успешно зарабатывают деньги. Уже женщина глава семьи.

Акценты в интимных сексуальных отношениях смещаются. Правильно ли это? Думаю, что скоро все станет на свои места. Будут успешные и женщины, и мужчины. Ажиотаж – ах, я хочу быть в бизнесе – постепенно спадет. За границей женщины неплохо реализуют себя в общественных комитетах. На Западе в бизнесе все-таки преобладают мужчины.

– Вам нравятся «тусовочные» женщины?

– Они есть во всем мире. Это часто демонстративные личности, в основном истерического типа: бегают, кричат, рвут на себе невесть что, порой ведут себя как лесбиянки. Я не имею сейчас в виду феминисток. Это уже клиника. И к нашей г-же Арбатовой с позиций психиатрических я отношусь очень плохо.

– Мужчины сегодня отстают в плане социальной адаптации?

– Женщина по природе своей более устойчива и адаптивна, а женская психика более гибкая и податливая. Ей легче справиться с экстремальной ситуацией. Женщины по жизни выносят столько, сколько ни один мужчина не вынесет.

Кстати, не случайно еще в 80-е гг. психологи спецслужб говорили, что появятся женщины-шахидки.

– Все-таки большинство женщин волнуют их победы на любовном фронте. Вы не могли бы прокомментировать поведение девушки, которая, оказываясь на какой-то тусовке, вычисляет людей, особенно близких друг другу, и за вечер эту пару разбивает?

– Это вполне конкретный психиатрический диагноз. Есть тип женщин (кстати, и мужчин тоже), которые любят ломать чужую жизнь, влезать в семьи и потом наслаждаться своей сиюминутной победой, при этом бросая партнера, которого вроде отбили. На самом деле он им и не нужен. Это испокон веков известная болезнь – мессалинизм. Обольстительные и яркие внешне, они очень поверхностны, неуверенны в себе и одновременно амбициозны и не способны иметь реальные привязанности.

– В СССР секса не было, зато сейчас в России его предостаточно. А вот в Америке и Европе снова в моде семейные ценности. Мы к ним вернемся?

– Ну насчет «секса не было» – это все-таки расхожий западный лозунг. Дети откуда появлялись? Рождаемость была на высоте. Всякие служебные романы были. И спектакли, и фильмы на эту тему. Было все, но не в таком количестве и не так откровенно. Любая страна проходит через сексуальную революцию. А потом вдруг оказывается, что эта самая революция – нечто пустое.

Но и браки бывают разные. Есть по реальной любви. Это 10% –15% от всех браков. Есть по увлеченности. Ох, вспыхнуло! Загорелось, побежали, зарегистрировались, а потом остыли. Есть брак по залету. Попала бедная девушка или нарочно залетела. Есть по расчету. У вас компания самолетная, у меня – автомобильная. Есть другой расчет. Он богатый дядечка. Оно и хорошо. Парадокс в том, что брак по расчету довольно прочный. Уж если рассчитала и вцепилась, зубами будет держать. Если две компании соединились, кто же бизнес даст разрушить? А вот детские инфантильные браки по увлеченности, конечно, рушатся.

Конечно, мы вернемся к семейным ценностям, как это произошло на всем Западе. Будут и многомерные браки, как у Маяковского с Бриками. Все будет в прежних пропорциях. И разводы, и ревности…

Время красоты

– СЕГОДНЯ престижно быть красивым и молодым. Есть связь между внешней успешностью и внутренним благополучием? Какова роль пластических операций?

– Пластика, которую делает тусовочная элита, – это блажь. Все эти подтяжки, пересадки и прочее. Или приходит безумная девочка, которая требует операции. Раньше в институтах красоты обязательно дежурили психиатры и устанавливали мотивы и дееспособность человека. Сейчас все решают деньги. Мне нужен новый нос. Пожалуйста. Новые губы – пожалуйста. Осложнений масса. О некоторых из них становится известно, но в основном все шито-крыто. Кто-то убивает пластического хирурга неизве­стно за что. То ли бандит за то, что ему хорошо поменяли лицо. То ли нормальный человек, которого изувечили. Моя точка зрения – что человеку дано, то и дано. И стариться надо достойно.

– Сейчас все хотят похудеть. Кажется, вот похудеем, и будет нам счастье. Каждый день появляются какие-то новые диеты, открываются фитнес-клубы. Что вы думаете по этому поводу?

– У нас есть институты питания, врачи-диетологи. Кому-то нельзя соленое, кому-то жирное, кому-то кислое, кому-то сладкое. Людей с нарушенным обменом предостаточно. По медицинским показаниям диета полезна.

Но стремление худеть – патологическое, как и стремление формировать свою фигуру. Занимайся спортом, бегай, прыгай. Диета – вещь крайне опасная. Даже диетам, разработанным ведущими диетологами, надо следовать под контролем врача. У человека есть определенная система личного жизнеобеспечения. И если он здоров, надо есть, что хочется. Естественно, в меру.

Фитнес – это выкачивание денег. Определять, чем человеку заниматься, должен врач, а не малограмотный инструктор фитнес-клуба, который окончил какие-нибудь трехмесячные курсы.