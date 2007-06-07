Рост, вес, здоровье, ум и настроение зависят от того, что мы съели еще в детстве

«КАЧЕСТВО питания в детском возрасте на 60% - 80% определяет здоровье и развитие человека в будущем», - заявил на пресс-конференции в Пресс-центре газеты «Аргументы неделi» директор АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов. Научно доказана линейная связь между тем, что сегодня ест и пьет малыш, и каким он вырастет, каково будет его физиологическое и психологическое развитие в будущем. На решении этой проблемы сошлись интересы четырех групп: науки, медицины, государства и бизнеса.

Известные российские умы в области детского и отраслевого питания, собравшиеся на пресс-конференции, обсуждали заявленную на правительственном уровне программу изменения системы школьного питания в рамках национального проекта «Образование». Собственно, им и предстоит разработать предложения для обеспечения качественного питания школьников. Рассматривая мировой опыт в этой области, заместитель директора НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН профессор Анатолий Скальный подчеркнул, что в Финляндии до 15 лет ребенок допуска в школьный буфет не имеет – у него нет свободы выбора продуктов на территории школы. Это не правительственное постановление, а решение родителей, которые хотят, чтобы их дети питались правильно, а не запивали сладкие батончики газированными напитками. Финским школьникам привозят в столовые чуть ли не персональные обеды, с учетом потребностей и особенностей организма каждого.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил журналистам, что бизнес готов подключиться к решению проблемы качества школьного питания – обеспечить его индустриализацию, использовать новейшие технологии и новейшее оборудование для приготовления школьных обедов. Возможно, было бы эффективнее не в каждой школьной столовой готовить обеды, а централизованно это делать для всего города, района, округа, а в школах только разогревать их, но опять же на современном оборудовании, которое сохранит в пище полезные элементы.

Отвечая на вопрос, что изменилось в школьном питании с советских времен по настоящее время, руководитель отдела детского питания ГУ НИИ питания РАМН академик РАЕН Игорь Конь, сказал, что «щей идеологические изменения не коснулись». Он констатировал наличие децелерации (обратное от акселерации) и гипотрофии у современных школьников. Это все – результат неправильного, иногда некачественного питания. Именно поэтому сейчас среди милиционеров мало дядей Степ.

Диетологи не могут без слез смотреть на нацию, обладавшую когда-то косой саженью в плечах, а ныне впадающую в крайности: или похудение до состояния дистрофии, или обжорство до четвертой стадии ожирения. Гиподинамия сберегает калории, а мы продолжаем есть так, как наши предки, физически работавшие в поле.

По расчетам участников пресс-конференции, для того чтобы школьное питание стало правильным, в лучшем случае, нужно 3-5 лет. Это, наверное, будет уже другое поколение, для которого культура питания станет такой же обязательной дисциплиной, как «основы безопасности жизнедеятельности» или «биология». А пока дефицит микронутриентов в питании школьников профессор Скальный предлагает восполнять из сырых овощей, фруктов и воды.