В Институте физики высоких энергий открыли новый способ борьбы с раком

ИНСТИТУТ физики высоких энергий (ИФВЭ) в подмосковном Протвино известен своими фундаментальными исследованиями в области физики элементарных частиц высоких энергий. Его уникальный протонный ускоритель (У-70) на энергию 70 ­млрд. электрон-вольт был запущен осенью 1967 года. В январе 1968 г. были начаты физические эксперименты. И сегодня он входит в пятерку самых крупных установок в мире. К 2007 г. проведено 190 экспериментов. Многие результаты исследований Института физики высоких энергий нашли применение в разных областях науки и техники.

Сегодня у института есть свой проект лечения онкологических заболеваний с помощью ускорительной техники. «Центр протон-ионной лучевой терапии» создается на базе института. Проект прошел государственную экспертизу. При лечении онкологических заболеваний будут сочетаться методы воздействия на опухоль пучков ионов углерода и пучков протонов.

Прикладное применение уникальной установки расширит возможности российских врачей в лечении онкологических заболеваний. В год «Центр протон-ионной лучевой терапии» сможет принимать более 1000 пациентов.

Справка «АН»: В Институте физики высоких энергий в Протвино работают 5 членов РАН и 270 докторов и кандидатов наук.