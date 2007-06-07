Зачем нужен скребок

ПРИНЯТО считать, что халитоз – неприятный запаха изо рта – появляется при кариесе и воспалении десен. Но может появляться и при ЛОР-заболеваниях: тонзиллите, фарингите, атрофическом насморке. Неприятный запах может сопровождать некоторые заболевания пищевода, желудка, легких, печени, а также при сахарном диабете и отравлениях некоторыми ядами. Кроме этого халитоз может быть и психогенным, то есть на самом деле запаха нет, но особо мнительным натурам кажется, что от них шарахаются знакомые и родст­венники.

Источником неприятного запаха служит… язык. При длительном голодании, редком и нерегулярном питании, особенно мягкими продуктами, язык полностью не очищается от налета, источника запаха. Ему способствуют и плохой уход за зубами и прием некоторых лекарств, вызывающих сухость во рту.

Лечит халитоз обычно специалист, выявивший причину: терапевт, стоматолог и т.д. Психогенная основа успешно лечится психотерапевтом и аутотренингом.

Лечение начинается с гигиены полости рта. Необходимо чистить зубы утром и вечером пастами, содержащими хвою, кедровое масло, эвкалипт, шалфей, кору дуба, лаванду и т.д. После каждого приема пищи полоскать рот настоем мяты, ромашки, шалфея и лепестков розы. Застрявшую пищу между зубами не извлекать иголками и тому подобными предметами, а пользоваться специальными нитями – флоссами и два раза в год посещать стоматолога.

Придется сократить прием жиросодержащих продуктов, чеснока, лука, алкоголя и включить твердые овощи и фрукты.

Врач Валерий Передерин

Рецепт

ПРЕДУПРЕДЯТ запах изо рта 20 капель настойки полыни, принятые за 30 минут до еды. Перед тем как пойти куда-то, положите за десну ватку, негусто смоченную маслом можжевельника или лимона, но так, чтобы не обжечь слизистую. Налет на языке счищайте скребком или специальной щеткой с последующим полосканием полости рта настоем из ромашки, подорожника, мяты, чернобыльника или готовой 1%-ной настойкой хлорфилипта.