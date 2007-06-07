//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Почему жжет язык

№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Врач Валерий Передерин ]

Почему жжет язык

ГЛОССАЛГИЯ – это чувство жжения кончика языка или его боковых отделов. Ею чаще страдают женщины.

 

 Причины заболевания самые разные: генетические, эндокринные, стоматологические, от недостатка витаминов и фолиевой кислоты. Причиной заболевания может стать и травма головы.

 При этом язык становится гладким, ярко-красным, блестящим, как лакированный, а иногда черным и «волосатым». Вид языка при глоссалгии своеобразный: отечный, с отпечатками зубов по краям, налетом и трещинами на поверхности, увеличенными сосочками. Все это снижает вкусовые восприятия, а горячая, раздражающая пища вызывает боль. Жжение может усиливаться к вечеру и исчезать во время сна.

 Лечение глоссалгии направлено на основное заболевание с исключением провоцирующих моментов. Врачами назначаются необходимые витамины в достаточных дозировках, препараты, улучшающие мозговое кровообращение, и транквилизаторы. Особое внимание уделяется гигиене полости рта.

 Уменьшить жжение языка можно полосканием полости рта 1–2%-ным раствором цитраля (25 капель на 1 стакан теплой воды) или наложением на язык салфетки, смоченной 2%-ным раствором новокаина.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

//В мире

Помпео подтвердил, что США намерены работать над возвращением формата G8

Помпео подтвердил, что США намерены работать над возвращением формата G8

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в минувший вторник подтвердил, что Вашингтон намерен работать над возвращением к формату "Большой восьмерки" (G8) с участием России.

//Общество

В Госдуме одобрили идею о введении дополнительных алиментов на улучшение жилищных условий детей

В Госдуме одобрили идею о введении дополнительных алиментов на улучшение жилищных условий детей

В Госдуме поддержали инициативу назначить дополнительные алименты для улучшения жилищных условий ребёнка. Туда будет входить финансовая помощь при ремонте или переезде, а также материальная поддержка при покупке жилплощади.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Итоги Независимости – Украина вымирает

Итоги Независимости – Украина вымирает

//В мире

Поклонская посоветовала Волкеру "хорошенько выспаться" после его заявления о Крыме

Поклонская посоветовала Волкеру "хорошенько выспаться" после его заявления о Крыме

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская посоветовала спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру "хорошенько выспаться" после его резонансного заявления о том, что Россия должна "уйти" из Крыма.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Как минимум два человека погибли под завалами дома в Новосибирске. СКР возбудил уголовное дело в связи с обрушением здания. Рабочих под завалами ищут уже 128 спасателей, в том числе кинологи

//Общество

ФАН: В Петербурге обнаружена фабрика фейков Навального

ФАН: В Петербурге обнаружена фабрика фейков Навального

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало расследование о подпольной фабрике политического компромата в Петербурге. Рассказываем главное.

//Общество

Грядущая ночь в Москве может стать самой холодной в августе, ожидаются заморозки

Грядущая ночь в Москве может стать самой холодной в августе, ожидаются заморозки

Грядущая ночь в Москве может стать самой холодной с начала августа. Согласно последним данным синоптиков, волна заморозков пришла на большую часть Европейской России из-за обширного антициклона.

//Политика

У Трампа анонсировали встречу с Зеленским

У Трампа анонсировали встречу с Зеленским

Советник президента США Джон Болтон заявил о подготовке встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Это произошло на брифинге, который прошел в Киеве в нынешнюю среду.

//Новости партнеров

//В мире

В Испании 17 младенцев получили "синдром оборотня" из-за ошибки фармацевтов

В Испании 17 младенцев получили "синдром оборотня" из-за ошибки фармацевтов

В Испании зафиксировано вспышка гипертрихоза или синдрома оборотня из-за ошибки фармацевтической компании, которая по ошибке продала не то лекарство. Отмечается, что болезнь обнаружена у 17 новорождённых младенцев.

//Общество

Педиатр рассказал о самых частых травмах среди школьников

Педиатр рассказал о самых частых травмах среди школьников

Врач-педиатр Андрей Ольшевский рассказал, какие самые частые травмы случаются в столичных школах. По его словам, врачи скорой помощи с началом осени ожидают увеличения вызовов.

//Новости СМИ2

//В мире

Мэр Вентспилса назвал правительство Латвии «девочкой легкого поведения»

Мэр Вентспилса назвал правительство Латвии «девочкой легкого поведения»

Опальный мэр Вентспилса Айвар Лембергс, который утопает в судебных тяжбах с государством, решил высказать свое мнение о латвийском правительстве. Он назвал правящих лгунами и… проститутками.

//В мире

На Украине требуют сохранить пост министра за скандальной Супрун

На Украине требуют сохранить пост министра за скандальной Супрун

На сайте президента Украины появилась петиция в защиту Ульяны Супрун. Автор потребовал сохранить за ней пост министра здравоохранения. Требование уже поддержали 25 тысяч человек. Это означает, что теперь Зеленский ее должен будет рассмотреть.

//Общество

Бесплатный Wi-Fi дорого обходится // Wi-Fi не то, чем кажется

Бесплатный Wi-Fi дорого обходится // Wi-Fi не то, чем кажется

В настоящее время интернетом пользуются около 4,4 млрд человек, а среднесуточное время нахождения в сети составляет около 6 часов и 42 минут. Мы выходим в сеть при первой возможности — в очереди в магазине, по дороге на работу или на отдыхе. При этом почти половина пользователей (48%) делают это с мобильных устройств.

//Шоу-бизнес

Ирина Шейк поделилась откровенными снимками

Ирина Шейк поделилась откровенными снимками

Известная российская супермодель и актриса Ирина Шейк поделилась с поклонниками серией снимков с откровенной фотосессии. На фотографиях стройную фигуру знаменитости запечатлели с различных ракурсах в смелых образах.

//Культура

Вопросы остаются

Вопросы остаются

На пресс-конференции, посвященной ситуации вокруг МХАТа им. Горького после ухода оттуда народной артистки России и теперь уже бывшего художественного руководителя театра Татьяны Дорониной, было несколько эмоциональных выступлений из зала в поддержку актёров и труппы.

//Общество

Историк рассказал, как "сохранить" российских мужчин

Историк рассказал, как "сохранить" российских мужчин

В Росстате сообщили, что к 2036 году в России соотношение мужчин и женщин будет 1000 к 1128. Историк Александр Макушин рассказал, как можно решить проблему «нехватки» мужского населения.

//Новости партнеров

//В мире

Президент Грузии объяснила, когда состоится диалог между Москвой и Тбилиси

Президент Грузии объяснила, когда состоится диалог между Москвой и Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала условия, при которых готова возобновить диалог с Россией. Глава государства отметила, что их выполнение станет первым шагом для установления каких-либо контактов.

//В мире

Самые популярные коты в Риге взволнованы

Самые популярные коты в Риге взволнованы

Пожалуй, экс-мэр Риги Нил Ушаков не пользовался такой популярностью, как его коты. И после его избрания в Европарламент питомцы остались одни. Конечно, котейки взволнованы.

//Общество

Киркоров рассказал правду о «гастрольной жене»

Киркоров рассказал правду о «гастрольной жене»

Известный российский певец отреагировал на слухи о его сторонних связей. Ему был задан вопрос в телевизионном эфире. Ведущая подняла тему интимных взаимоотношений Филиппа Киркорова.

//Культура

Актер А. Чубченко: Мы все - ученики Дорониной, а предавать учителей - последнее дело

Актер А. Чубченко: Мы все - ученики Дорониной, а предавать учителей - последнее дело

Бывшая заведующая литературной частью МХАТа им. М.Горького Галина Ореханова потребовала возвращения Т. Дорониной к реальному руководству театром.

//Общество

Российские космонавты полетят в космос на американских кораблях

Российские космонавты полетят в космос на американских кораблях

В Центре подготовки космонавтов рассказали, что вскоре некоторые российские космонавты будут совершать полёты на американских космических кораблях, когда те будут введены в эксплуатацию.

//Политика

Коломойский считает, что с России нужно снять часть санкций

Коломойский считает, что с России нужно снять часть санкций

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Киеву стоит частично отменить санкции против России. По его мнению, таким образом Украина сможет добиться гораздо большего.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Мороженщица специального назначения для первых лиц государств или в каком звании дамочка?
2

Врачи бегут, министры хорошеют
3

Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль
4

Назван «самый простой» ответ России на производство США запрещенных ДРСМД ракет
5

Назад в прошлое. В России остался город, застрявший в лихих 90-х годах

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры