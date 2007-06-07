Почему жжет язык

ГЛОССАЛГИЯ – это чувство жжения кончика языка или его боковых отделов. Ею чаще страдают женщины.

Причины заболевания самые разные: генетические, эндокринные, стоматологические, от недостатка витаминов и фолиевой кислоты. Причиной заболевания может стать и травма головы.

При этом язык становится гладким, ярко-красным, блестящим, как лакированный, а иногда черным и «волосатым». Вид языка при глоссалгии своеобразный: отечный, с отпечатками зубов по краям, налетом и трещинами на поверхности, увеличенными сосочками. Все это снижает вкусовые восприятия, а горячая, раздражающая пища вызывает боль. Жжение может усиливаться к вечеру и исчезать во время сна.

Лечение глоссалгии направлено на основное заболевание с исключением провоцирующих моментов. Врачами назначаются необходимые витамины в достаточных дозировках, препараты, улучшающие мозговое кровообращение, и транквилизаторы. Особое внимание уделяется гигиене полости рта.

Уменьшить жжение языка можно полосканием полости рта 1–2%-ным раствором цитраля (25 капель на 1 стакан теплой воды) или наложением на язык салфетки, смоченной 2%-ным раствором новокаина.