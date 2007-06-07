Что кислое, что соленое – все равно!

ПРИЧИН для расстройства вкуса (дисгевзии) существует множе­ство: заболевания ротовой полости, повышенная кислотность желудка, проблемы с печенью и желчным пузырем, железодефицитная анемия, прием лекарств, беременность, сахарный диабет, гипотиреоз и т.д.

Человек с момента рождения наделен ощущениями сладкого, горького, кислого и соленого. Сочетание их дает различную гамму вкусов. Их расстройство делится на агевзию – потерю одного из ощущений; гипогевзию – ослабление одного из ощущений; парагевзию, когда вместо сладкого воспринимается соленое; и фантагевзию – ощущение, например, металлического вкуса во рту.

Электрогальванизм – появление металлического вкуса во рту – зависит от возникновения разности потенциалов между коронками из разнородных металлов или разнородных пломб. При этом необходимо усилить уход за полостью рта, а то и заменить коронки или пломбы.

Расстройство вкуса исправить в прин­ципе можно. Например, сосанием леденцов с различными ароматическими некалорийными добавками и питьем натуральных соков.

Чтобы устранить горечь во рту, возьмите в равных количествах мяту, ромашку, зверобой, фиалку. Измельчите их в кофемолке и при надобности щепотку положите на язык. Или нанесите на ватку каплю любого из эфирных масел: розы, шалфея, апельсина и заложите за нижнюю губу, соблюдая предосторожность.

А вот жвачками лучше не пользоваться.