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Слабости надежной конструкции

Наша стопа, как и вся нога, очень надежно устроена, но мы умудряемся все испортить

№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Слабости надежной конструкции

 Многие люди, которым ставят диагноз «плоскостопие», не придают ему особого значения, полагая, что болезнь эта несерьезная. Однако при отсутствии лечения последствия ее бывают весьма неприятными. Об этом рассказывает врач-ортопед Александр Нечаев.

Главный признак – «косточки»

 ПОЯВЛЕНИЕ «косточек», или увеличение суставов большого пальца, служит главным видимым признаком, по которому даже неспециалист поставит диагноз «плоскостопие».

 В молодости увеличение косточек не так заметно. Но с возрастом они буквально уродуют стопу. И начинаются проблемы с обувью — если она жесткая и тугая, это причиняет человеку боль и не дает возможности нормально ходить. Но самое главное — развиваются другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

Посмотрим на малыша

 О ПРОФИЛАКТИКЕ плоскостопия надо заботиться в раннем дет­стве, когда ребенок еще только начинает становиться на ножки. Так, уже с трех-четырех месяцев начинайте делать малышу гимнастику и массаж ног. А когда ему исполнится два года и он начнет уверенно держаться на ногах, выполняйте с ним упражнения для развития мышц и сухожилий стопы. Дайте веселое задание поднять платочек или карандаш пальчиками ног или походить босиком на пальчиках, на пятках, внешней и внутренней сторонах стопы. На пляже пусть малыш сгребает ножками песок.

 Когда ребенок подрастет и начнет учиться, поставьте под его письменный стол массажер для ног или положите мяч, — пусть катает их во время занятий и всякий раз, когда находится в пассивной позе. Очень важно не перегружаться при спортивных занятиях.

Проведем самодиагностику

 ПОСМОТРИТЕ для начала на подошвы своей обуви. При нормальной стопе каблук быстрее снашивается с наружного края, при плоскостопии — с внутреннего. Неравномерность износа на обеих ногах говорит о том, что стопы асимметричны и, соответ­ственно, несут разную нагрузку.

 Теперь осмотрите босые ступни. Придвиньте их плотно друг к другу. Симметрично ли примыкают большие пальцы? Если один больше направлен в сторону, значит, налицо нарушение.

 Для объективного обнаружения плоскостопия можно применить такой тест. Смажьте босые подошвы жирным кремом или растительным маслом и встаньте ровно на чистый лист белой бумаги, распределяя вес тела равномерно на обе стороны. (Чтобы ноги стали правильно, можете перед этим провести линию, в которую должны будут упереться большие пальцы.)

 Взяв отпечаток подошв, по­смотрите на самую узкую его часть. В норме она по ширине должна занимать лишь треть всей ширины стопы. Для удоб­ства измерения проведите пунктиром линию от пятки до выступа большого пальца, как бы замыкая подошвенное углубление. Если в этом углублении от пунктирной линии до отпечатка самой узкой части поместятся еще две ширины этой узкой части, то стопа нормальная. Если самая узкая часть подошвы и углубление приблизительно равны по размеру, то у вас плоскостопие, и вам необходимо обратиться к врачу, который уточнит диагноз и подберет вам индивидуальные корригирующие стельки или супинаторы.

Массаж и гимнастика

 ВЫЛЕЧИТЬ плоскостопие у взрослых – практически нереально. Но можно и нужно не давать развиваться плоско­стопию активно. Это достигается ношением корригирующих стелек и хорошо подобранной обуви, помогающих обеспечить правильное положение стопы, а также упражнениями и самомассажем. Полезно 3–4 раза в день в течение 5–10 минут стоять и ходить на внешней и на внутренней сторонах стопы, на цыпочках и на пятках. Хорошо укрепляют мышцы стопы и голени ходьба по неровной поверхности (песку, гальке, неострым камням), а также прыжки разного рода, подвижные игры (волейбол, баскетбол), езда на велосипеде.

 В конце дня хорошо принять теплую ножную ванну до колен, а затем промассировать ноги плавными, но достаточно сильными движениями.

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