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Врачи пичкают россиян антибиотиками

№ 21(55) от 24.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Врачи пичкают россиян антибиотиками

 Более половины российских врачей неправильно назначают антибиотики своим пациентам. К такому выводу пришли медики из российского НИИ антимикробной терапии. 

 АНТИБИОТИКИ назначаются при инфекционных заболеваниях для подавления вредных бактерий и микробов. Каждый антибиотик «нацелен» на определенный вид болезнетворных организмов. Однако заодно они могут подавлять полезную микрофлору кишечника.

 Поэтому назначать такие средства надо аккуратно. Отсюда и ошибки: врачи по привычке руководствуются правилами, которые были верны для антибиотиков, применявшихся лет 20–30 назад. Но современные лекарства требуют совсем других рекомендаций.

 Главное заблуждение – продолжительность лечения при применении антибиотиков должна быть не менее 10–14 дней. В действительности  многие современные средства рассчитаны на короткий курс или даже однократный прием.

 Другая ошибка: считается, что антибиотик нужно менять каждые 5–7 дней, чтобы бактерии не потеряли чувствительность к нему. На деле от таких перемен бактерии, наоборот, часто становятся более устойчивыми.

 Также некоторые доктора полагают, что для максимального эффекта антибиотик надо «вкалывать» непосредственно в очаг инфекции. Но при таком уколе трудно рассчитать точное количество препарата, что может привести к передозировке.

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