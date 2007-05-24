Все начинается с живота

СЛОЖНЫЙ и насквозь научный термин «микробиоценоз кишечника» означает, что у здорового человека в желудочно-кишечном тракте живут микроорганизмы. Причем не просто живут, а живут дружно и счаст­ливо, помогая друг другу. Нормальная флора кишечника утилизирует холестерин, вырабатывает витамины, определенным образом «воспитывает» иммунитет, не допуская, чтобы в кишечнике поселялись возбудители болезней. И... делает еще много чего полезного. А мы, когда все в порядке, позволяем себе просто не замечать, что живот у нас есть. Зато когда что-то случается, жизнь кажется просто не мила! Но даже самый здоровый человек не застрахован от неприятностей. Например, при стрессе (а кто может сегодня сказать, что стресс ему незнаком?) может развиться дисбактериоз. Причиной дисбактериоза могут стать просто... возраст, время года, профессия, другие болячки и прием лекарств. Чтобы этого не произошло, надо позаботиться о профилактике, т.е. принять правильные средст­ва. Это не лекарства. Это препараты, стимулирующие деятельность нормальной микрофлоры, – пребиотики.

Их длительное применение совершенно безвредно и полезно, т.к. помогает кишечнику сохранить и восстановить свои функ­ции, активизирует перистальтику, способствуя более быстрому освобождению организма от бактерий. И одновременно стимулируя размножение собственных бифидо-, лакто- и колибактерий, формирующих защитный слой на слизистой кишечника.

АРГУМЕНТ СПЕЦИАЛИСТА

Георгий Болотовский, врач высшей категории, семейный врач, в своей книге «Дисбактериоз: симптомы, лечение, профилактика» (С.-Петербург, 2007) пишет следующее:



«Лично мне особенно нравится Фервитал, потому что он является мягким адсорбентом. В отличие от других препаратов, которые грубо повреждают клетки кишечника, он не нарушает состояния желудочно-кишечного тракта, так как никогда не снимает слизь. Он удаляет только те вещества, которые находятся непосредственно на слизистой. И патогенная микрофлора, которая не успела прикрепиться к стенке кишечника, приклеивается к Фервиталу и выводится из организма. Причем полезная микрофлора, которая прикреплена более крепко, не ущемляется. Использование Фервитала, обладающего одновременно антитоксическим и лактобифидогенным действиями (стимулирует размножение собственных бифидо- и лактобактерий), в некоторых случаях позволяет ограничить или даже избежать применения антибиотиков и химиопрепаратов при лечении кишечных инфекций».