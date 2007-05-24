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Новый взгляд на язву
Стресс оказался ни при чем
№ 21(55) от 24.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Когда-то думали, что язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки возникает вследствие сильных стрессов, а нерегулярное питание, употребление алкоголя и курение дополняют негативное влияние нервного напряжения. Важнейшими симптомами считали боли, связанные с приемом пищи, а также рвоту и изжогу. Но в последнее время на причины и симптомы язвенной болезни смотрят по-другому. Об этом рассказывает врач-гастроэнтеролог, к. м. н. Александр Елисеев.
Язва по наследству. И не только
ЯЗВЕННАЯ болезнь — довольно распространенное хроническое заболевание, при котором в желудке или двенадцатиперстной кишке образуется язва. Почему она возникает? Сегодня ученые выделяют несколько факторов в развитии болезни.
Во-первых, это наследственная предрасположенность – давно было замечено, что в некоторых семьях язвенная болезнь как бы передается «по наследству» из поколения в поколение, чаще по мужской линии.
Вторая причина – нарушение равновесия между факторами агрессии и защиты самого организма. Так, соляная кислота обладает агрессивными свойствами. Однако есть люди с очень высокой кислотностью, у которых язвенная болезнь не возникает – слизистая оболочка их желудка устойчива к вредному воздействию благодаря хорошему кровоснабжению и наличию слизи, способной нейтрализовать кислоту. А у других, наоборот, язва образуется при низкой кислотности.
Поэтому правильнее все эти факторы рассматривать больше как фон для развития заболевания. Чтобы недуг проявился, нужен еще пусковой механизм — в частности, нервное перенапряжение, плохие условия жизни, нарушения режима питания, нехватка в нем белков, резкие колебания погоды и прочее. Но доказано: любой из этих механизмов, в том числе стресс, при отсутствии трех факторов сам по себе никогда не вызывает заболевания.
Симптомы – разные
ПО ВНЕШНЕМУ виду все язвы одинаковы, и даже гистологическое исследование не всегда обнаруживает различия в их структуре. Между тем могут возникать язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, не связанные с язвенной болезнью. В частности, они образовываются при приеме нестероидных препаратов, применяемых для лечения патологий сердца и суставов, а также при некоторых других заболеваниях.
Как же тогда сам больной может заподозрить у себя наличие язвы?
Заболевание возникает как у молодых, так и у пожилых. В одних случаях возможно появление сильных болей в подложечной области, изжоги, тяжести и вздутия живота, отрыжки и рвоты, в других — наблюдаются лишь незначительные боли или вообще их отсутствие.
В любом случае, лечение язвенной болезни всегда должно проводиться под наблюдением врача.
Про еду
НУ А САМИ пациенты могут помочь себе, прежде всего разумно организуя питание, труд и отдых (спать не менее восьми часов в день).
В рационе обязательно должны быть животные белки — мясо, рыба – минимум 100–150 г в день. Если белка не хватает, язва быстрее возникает и хуже заживает. Есть нужно понемногу, лучше четыре раза в день, чем дважды наедаться «до отвала». Ужинать не позднее 19 часов. Нельзя употреблять то, что раздражает желудок (прислушайтесь к себе).
Некоторые считают, что водка или коньяк «лечат» язву. Да, алкоголь снимает боль. Но в то же время он обжигает слизистую, что при систематическом потреблении приводит к ее атрофии, а значит, опасности возникновения рака. Напитки ниже 20 градусов, в том числе сухие вина, наоборот, сильно повышают кислотность и раздражают слизистую, поэтому при язве они вообще недопустимы. Не стоит увлекаться кофе, концентрированными соками, а также пивом и газированными напитками. Исключение составляет «Боржоми». Но его нужно с вечера оставлять открытым, чтобы вышли газы.
Замените ржаной хлеб пшеничным, но избегайте свежей выпечки.
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