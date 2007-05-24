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Новый взгляд на язву

Стресс оказался ни при чем

№ 21(55) от 24.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Новый взгляд на язву

 Когда-то думали, что язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки возникает вследствие сильных стрессов, а нерегулярное питание, употребление алкоголя и курение дополняют негативное влияние нервного напряжения. Важнейшими симптомами считали боли, связанные с приемом пищи, а также рвоту и изжогу. Но в последнее время на причины и симптомы язвенной болезни смотрят по-другому. Об этом рассказывает врач-гастроэнтеролог, к. м. н. Александр Елисеев.

Язва по наследству. И не только

   ЯЗВЕННАЯ болезнь — довольно распространенное хроническое заболевание, при котором в желудке или двенадцатиперстной кишке образуется язва. Почему она возникает? Сегодня ученые выделяют несколько факторов в развитии болезни.

   Во-первых, это наследственная предрасположенность – давно было замечено, что в некоторых семьях язвенная болезнь как бы передается «по наследству» из поколения в поколение, чаще по мужской линии.

   Вторая причина – нарушение равновесия между факторами агрессии и защиты самого организма. Так, соляная кислота обладает агрессивными свойствами. Однако есть люди с очень высокой кислотностью, у которых язвенная болезнь не возникает – слизистая оболочка их желудка устойчива к вредному воздействию благодаря хорошему кровоснабжению и наличию слизи, способной нейтрализовать кислоту. А у других, наоборот, язва образуется при низкой кислотности.

   Поэтому правильнее все эти факторы рассматривать больше как фон для развития заболевания. Чтобы недуг проявился, нужен еще пусковой механизм — в частности, нервное перенапряжение, плохие условия жизни, нарушения режима питания, нехватка в нем белков, резкие колебания погоды и прочее. Но доказано: любой из этих механизмов, в том числе стресс, при отсутствии трех факторов сам по себе никогда не вызывает заболевания.

Симптомы – разные

   ПО ВНЕШНЕМУ виду все язвы одинаковы, и даже гистологическое исследование не всегда обнаруживает различия в их структуре. Между тем могут возникать язвы желудка и двенадцатипер­стной кишки, не связанные с язвенной болезнью. В частности, они образовываются при приеме нестероидных препаратов, применяемых для лечения патологий сердца и суставов, а также при некоторых других заболеваниях.

   Как же тогда сам больной может заподозрить у себя наличие язвы?

   Заболевание возникает как у молодых, так и у пожилых. В одних случаях возможно появление сильных болей в подложечной области, изжоги, тяжести и вздутия живота, отрыжки и рвоты, в других — наблюдаются лишь незначительные боли или вообще их отсутствие.

   В любом случае, лечение язвенной болезни всегда должно проводиться под наблюдением врача.

Про еду

   НУ А САМИ пациенты могут помочь себе, прежде всего разумно организуя питание, труд и отдых (спать не менее восьми ча­сов в день).

   В рационе обязательно должны быть животные белки — мясо, рыба – минимум 100–150 г в день. Если белка не хватает, язва быстрее возникает и хуже заживает. Есть нужно понемногу, лучше четыре раза в день, чем дважды наедаться «до отвала». Ужинать не позднее 19 часов. Нельзя употреблять то, что раздражает желудок (прислушайтесь к себе).

   Некоторые считают, что водка или конь­як «лечат» язву. Да, алкоголь снимает боль. Но в то же время он обжигает слизистую, что при систематическом потреблении приводит к ее атрофии, а значит, опасности возникновения рака. Напитки ниже 20 градусов, в том числе сухие вина, наоборот, сильно повышают кислотность и раздражают слизистую, поэтому при язве они вообще недопустимы. Не стоит увлекаться кофе, концентрированными соками, а также пивом и газированными напитками. Исключение составляет «Боржоми». Но его нужно с вечера оставлять открытым, чтобы вышли газы.

   Замените ржаной хлеб пшеничным, но избегайте свежей выпечки.

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