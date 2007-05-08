«Пустой» глоток

Недавно я проснулась с неприятным ощущением в горле. Было сильное першение, и стало больно глотать. Я приняла таблетки, которые по телевизору рекламировали, все прошло, но до сих пор в горле словно кол стоит. Как от этого избавиться?

Лариса Николаева, Пензенская обл.

СКОРЕЕ всего, это острый фарингит. Его симптомы - сухость, першение и покалывание в глотке. А самый характерный признак - это то, что человеку труднее проглатывать слюну, чем обычную пищу, т.н. синдром «пустого глотка». Хотя самочув­ствие в целом остается нормальным, при развитии болезни в глотке накапливается слизь. Больной пытается откашляться, но тщетно. Это причиняет резкую боль. Попробуйте 3-4 раза в день полоскать горло теплым отваром ромашки, раствором соли с содой или фурацилином, а на шею ставить согревающие компрессы.

При неправильном лечении фарингит может перейти в хроническую форму. Самый неприятный симптом при этом - довольно частые, особенно по утрам, приступы сильного кашля, которые буквально истязают человека до ощущения тошноты. Для лечения кашля горло необходимо смазывать раствором Люголя, полоскать настоем шалфея, теплой водой с добавлением соды и соли. Больному жизненно необходим чистый и свежий и увлажненный воздух.