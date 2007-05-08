Доктор, почему я лаю?

Я простыл, и теперь у меня голос просто хриплый и лающий кашель. Хотя горло не болит. Почему такое бывает?

Иван Кулевец, Тамбов

Отвечает врач-отоларинголог, к.м.н. Юрий Ткач:

ТАКОЕ случается при ларингите, или воспалении глотки. При этом голос хрипнет, кашель становится «лающим». Это нередко бывает связано с перенапряжением голоса, но чаще ларингит провоцируется переохлаждением. Незакаленному человеку со слабым иммунитетом бывает достаточно промочить ноги или напиться воды разгоряченным, чтобы заболеть. Чтобы не допустить осложнений, самым неприятным из которых является отек гортани, нужно делать масляные ингаляции. Следует отказаться от раздражающей пищи, курения. Но самое главное средство лечения - это тепло и покой. А для профилактики воспалительных заболеваний регулярно полощите горло прохладной водой, постепенно снижая температуру до совсем холодной.