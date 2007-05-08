Только операция

У брата диагноз - атрезия и синехия полости носа. Ему предложили операцию. Неужели нельзя как-то по-другому лечиться?

Клавдия Михайлова, Череповец

Отвечает врач-отоларинголог Максим СВЕШНИКОВ:

ПРИ ЭТОМ заболевании ваш брат практически не может дышать носом. Соединительнотканные, хрящевые или костные сращения частично или полностью закрывают просвет носа. Обычно заболевание редко бывает врожденным. Чаще - появляется после перенесенной оспы, дифтерии, травмы или прижиганий в носу с лечебной целью. И лечение - исключительно оперативное. Придется лечь в стационар.