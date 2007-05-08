«Запутавшиеся» в цивилизации

Как и другие виды аллергий, поллиноз становится все более распространенным недугом. Почему с каждым годом число страдальцев растет? Первая мысль - влияние ухудшающейся экологии. Но причину аллергий медики усматривают в… благах цивилизации. Вот что рассказала о поллинозе замдиректора ГНЦ Института иммунологии МЗ РФ, заслуженный врач России, профессор Наталья ИЛЬИНА.

ПО МНЕНИЮ ученых, цивилизация с ее повышением благосостояния и расширением круга удобств, высоким уровнем развития медицины и фармакологии не позволяет тренировать иммунитет. А вот жизнь с инфекционной нагрузкой «закаляет» организм.

Инфекция для закалки?

СВОЮ лепту вносит употребление рафинированных и синтетических продуктов питания, подвергнутых технологической переработке. В них нет полного набора аминокислот, который важен для поддержания нормальной работы иммунной системы, не хватает антиоксидантов, живых ферментов.

В норме иммунная система человека всегда защищает организм от проникновения чужеродных агентов с помощью антител. Это особые белки, называемые иммуноглобулинами. Но при аллергии иммунная система как бы превышает свои «полномочия» и, потеряв управление, начинает посылать антитела на нейтрализацию совершенно безобидных веществ. Бедный организм «запутывается» настолько, что вместо нормального иммунного ответа запускает разрушительные гиперчувствительные, или аллергические реакции.

Иммунная система обладает прекрасной памятью и хорошо «помнит» то чужеродное вещество, на которое хотя бы раз выработала специфические антитела. При повторном его попадании в организм оно атакуется уже имеющимися иммуноглобулинами. Вот почему у человека, страдающего аллергией на пыльцу растений, эта реакция обостряется каждый раз при контакте с тем видом пыльцы, который его иммунная система запомнила как чужеродный антиген.

У больных появляются заложенность носа и насморк, покраснение и зуд век, слезотечение, чихание, кашель, одышка или даже приступы астмы. Могут быть также кожные высыпания, головная боль, расстройства пищеварения. Поллиноз провоцирует другие заболевания дыхательных путей и вызывает тяжелые лекарст­венные аллергии.

Найти аллерген - успех на 90%

ПРАВИЛЬНО собранная история болезни на 90% обеспечивает успех. Важно установить, носят ли симптомы сезонный характер или являются круглогодичными? А также пищевые пристрастия, принимаемые препараты, круг занятий, состояние здоровья, заболевания родственников. Часто больные возникшие симптомы принимают за «простуду». Начинают лечиться, принимая антибиотики или сульфаниламиды, и… осложняют течение поллиноза.

Подозрение на аллергическую реакцию можно подтвердить или опровергнуть с помощью постановки кожных проб. В кожу предплечья или спины больного вводят небольшое количество очищенного аллергена. Проба считается положительной, если на месте укола через 20 минут возникла реакция с появлением волдыря. Проверяют и повышение содержания в крови особого иммуноглобулина. Это свидетельствует о выработке организмом специфических антител против аллергенов окружающей среды.

Подобное подобным

БОЛЬНОЙ поллинозом должен хорошо знать календарь цветения растений и ориентироваться в нем. Очень часто развивается сенсибилизация к пыльце злаков, деревьев и сорных растений. Более того, у людей, страдающих поллинозом, она обнаруживается и к продуктам питания, обладающим схожим действием. Например, при аллергии на злаковые может развиться непереносимость хлеба, круп и даже кофе и какао. Возможна аллергия на фитопрепараты и косметику, содержащую экстракты тех растений. Для лечения применяют антигистаминные препараты.

Поскольку индивидуальные аллергические реакции непредсказуемы, врачи настоятельно советуют не принимать без их назначения никаких лекарств.

Помогают профилактические курсы аллергенспецифической иммунотерапии, когда пациенту постепенно вводятся наращиваемые дозы аллергена. Для упреждения аллергических реакций созданы аллерготропины. Многие пациенты после нескольких курсов десенсибилизации перестают ощущать признаки сезонной аллергии.

Когда пыльца опасна?

СЕЗОННАЯ аллергия чаще возникает между 8 и 20 годами. Хотя бывают случаи наступления заболевания и после 40 лет, когда гиперчувствительность на какой-либо аллерген сформировалась давно, а встреча с ним самим произошла позже. Нередко аллергические заболевания возникают на фоне перенесенных инфекций, физических или эмоциональных стрессов.