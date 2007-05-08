Платишь за красоту. Гепатит – в подарок

Недавно записалась я на маникюр в салон красоты, который открылся рядом с моим домом. Внутри салона чистенько, фикусы в горшках. Прохожу за маникюрный столик. Девушка-мастер мило улыбается, салфеточку постелила чистую, открыла ящик стола, в котором лежала кучка инструментов, и начала вынимать оттуда всякие кусачки-пилочки, аккуратно раскладывая их на столике. Все так чинно-благородно, хороший, наверное, салон…

НИЧЕГО не насторожило? Вот потому, что не насторожило, и растут в столице статистические показатели заболеваемости гепатитами.

По данным Департамента здравоохранения г. Москвы, в 2005 г. зафиксировано 611 острых и 621 хронический гепатит В, а также 411 и 2865 (!) случаев гепатита С соответственно. Все больше горожан гибнут от этих заболеваний. И все больше становятся переносчиками вируса. Помимо половой передачи и заражения через иглу, вирусы могут попасть в кровь через инструменты салонов, где делают маникюр, педикюр, тату и совершают прочее колдовст­во над нашими телами. Статистика не знает, сколько москвичей заразились именно в салонах красоты. Но специалисты говорят: число заболевших женщин с достатком, следящих за собой, растет.

«Риск заражения гепатитом в салонах красоты очень высок, - комментирует врач-эпидемиолог высшей категории Татьяна Гаврилина. - Вирус может передаться через режущие инструменты в салонах - кусачки, ножницы, иглы для тату и пирсинга. Для предотвращения таких случаев в каждом, даже самом «простеньком» салоне, обязательно должна проводиться стерилизация инструментов. После каждого клиента мастер обязан поместить инструмент в емкость с моюще-дезинфицирующим раствором, после - в стерилизующий аппарат, потом - в специальное приспособление для хранения. Но не в ящик стола! Должны быть одноразовые перчатки, антисептические растворы для обработки кожи. Все это надо проверять, если вас волнует собственное здоровье. Ведь для заражения хватит микроскопической капли крови больного, оставшейся на режущем крае иглы или кусачек».

Ради интереса я прошлась по московским салонам красоты: из десяти лишь в одном обнаружила полное соблюдение гигиенических требований. Даже достаточно дорогие заведения грешат халатностью в отношении стерилизации инструментов! Одними и теми же кусачками могут обрабатывать пальчики сразу нескольким женщинам. Куда же смотрят проверяющие? Как пояснили в Управлении Роспотребнадзора по г. Москве, салоны красоты и прочие подобные заведения действуют на основе лицензии. Чтобы ее получить, предприятие должно озаботиться покупкой стерилизующих средств и аппаратов. Но обязанность соблюдать правила дезинфекции лежит на персонале. И зависит только от его добросовестности. Роспотребнадзор вправе проверять салоны и парикмахерские не чаще одного раза в два года - либо вне очереди по жалобе гражданина. Но заболевший человек уже, как правило, не жалуется - его беспокоит только собственное здоровье. Тем более что доказать, где именно он заразился, практически невозможно.

Признаемся себе честно - мы не спрашиваем, придя в салон, как были обработаны инструменты. А зря. Я вот поинтересовалась. Мне честно показали и стерилизатор, и место, где должны храниться инструменты. Правда, так и не смогли внятно объяснить - что последние делали в ящике стола.

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