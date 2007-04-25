Хламидийная инфекция

Почему инфекция, о наличии которой в организме человек сравнительно недавно и не подозревал, вдруг вылезает и заявляет свои права на здоровье? Об этом рассказывает врач­-уролог Андрей ПОТЫЛЯЕВ.

ХЛАМИДИИ пришли к нам из мира микробов. Для жизни им нужна внутренность клетки. Они «питаются» ею. При этом клетка погибает, а число хламидий бешено растет. Их делят на внутриклеточные и внеклеточные. И хотя инфекция распространяется с кровью и лимфой, они предпочитают жить в клетках слизистых оболочек органов и непосредственно в клетках самих органов, например, печени, почек и т.д.

Когда спящий проснется

МЕДИКИ считают, что самый распространенный путь инфицирования - половой. Но инфицированность еще не значит болезнь. Инфекция «спит» в организме человека и, в общем-­то, его не беспокоит. Могут пройти годы, человек живет с хламидиями и даже не подозревает, что они только ждут своего часа. Этот час обычно настает, когда организм слабеет под воздействием других заболеваний, а также таких факторов риска, как алкоголизм, курение, сексуальная распущенность. У женщин провокаторами становятся аборты. Тут уж хламидии своего не упустят - идут в атаку и… начинается воспалительный процесс.

В крепком здоровом организме риск заболеваемости значительно ниже, даже когда инфицируемость остается высокой.

Обнаружить присутствие - не значит определить болезнь

СУЩЕСТВУЕТ несколько видов анализов, с помощью которых можно обнаружить хламидии или хотя бы косвенно судить об их присутствии в организме.

Самый простой - метод соскоба со слизистых оболочек глаза, мочеиспускательного канала, верхних дыхательных путей, женских половых органов. Мазки окрашиваются специальными красителями и исследуются под микроскопом. Второй, наиболее распространенный способ - муноферментный. Мазок обрабатывается специальными светящимися под микроскопом антителами. Если свечение есть - значит, в анализе присутствуют хламидии. Правда, «светиться» могут не только хламидии, но и другие микроорганизмы. Поэтому в спорных вопросах приходится подтверждать анализ методом посева на специальных средах, основой которых являются клетки животных. Это метод дорогой и длительный по времени (до 10 дней), но на сегодня он остается золотым стандартом диагностики хламидийной инфекции.

Все интенсивнее внедряется метод ДНК-­диагностики. Распространенным методом является и определение антител к хламидиям в сыворотке крови. Результаты этого анализа могут помочь врачу в определении длительности заболевания и иммунного ответа на хламидийную инфекцию. Но и по нему нельзя ставить диагноз «хламидиоз». Потому что антитела могут сохраняться многие годы после лечения. Только врач может определить - инфицируемость это или болезнь.

Болезнь плюс осложнения

НО ВОТ парадокс: жалоб, специфических для хламидий, не существует. Это общие воспалительные симптомы: боль, зуд, жжение, отечность, выделения. Хламидиоз - это инфекция, и если хламидии были обнаружены на слизистой верхних дыхательных путей, то они обязательно будут обнаружены в конъюнктиве и мочеиспускательном канале. Плюс к заболеванию практически тут же присоединяются и осложнения в виде простатита, уретрита, гепатита, конъюнктивита, тонзиллита и т.д. Где хламидии, там, как правило, и микоплазмы: уреплазмы, трихомонады, гарднереллы, гонококки…

Их также приходится лечить. Тяжесть инфекции определяется численностью пораженных клеток. Чем шире территория воспалительного процесса, тем сильнее истощается иммунная система. У больных появляется иммунодефицитный синдром: слабость, недомогание, сонливость, температура 37,10. Еще одна особенность - хламидиоз не имеет возрастных групп. У него есть осложнения: воспаление легких, бронхиальная астма, уретропростатит, который ведет к бесплодию, непроходимость маточных труб, а также предраковые заболевания.

Ударная сила

ОБЫЧНО лечение начинается с назначения антибиотиков, если только организм не настолько ослаблен, что вначале приходится проводить иммунокоррекцию с помощью специального питания. Но чаще в бой вступают антибиотики как ударная сила.

Главный фактор в лечении хламидийной инфекции - терпение. И точное исполнение всех назначений врача.