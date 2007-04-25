//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Хламидийная инфекция

Между бактериями и вирусами

№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Хламидийная инфекция

 Почему инфекция, о наличии которой в организме человек сравнительно недавно и не подозревал, вдруг вылезает и заявляет свои права на здоровье? Об этом рассказывает врач­-уролог Андрей ПОТЫЛЯЕВ.

 ХЛАМИДИИ пришли к нам из мира микробов. Для жизни им нужна внутренность клетки. Они «питаются» ею. При этом клетка погибает, а число хламидий бешено растет. Их делят на внутриклеточные и внеклеточные. И хотя инфекция распространяется с кровью и лимфой, они предпочитают жить в клетках слизистых оболочек органов и непосредственно в клетках самих органов, например, печени, почек и т.д.

Когда спящий проснется

 МЕДИКИ считают, что самый распространенный путь инфицирования - половой. Но инфицированность еще не значит болезнь. Инфекция «спит» в организме человека и, в общем-­то, его не беспокоит. Могут пройти годы, человек живет с хламидиями и даже не подозревает, что они только ждут своего часа. Этот час обычно настает, когда организм слабеет под воздействием других заболеваний, а также таких факторов риска, как алкоголизм, курение, сексуальная распущенность. У женщин провокаторами становятся аборты. Тут уж хламидии своего не упустят - идут в атаку и… начинается воспалительный процесс.

 В крепком здоровом организме риск заболеваемости значительно ниже, даже когда инфицируемость остается высокой.

Обнаружить присутствие - не значит определить болезнь

 СУЩЕСТВУЕТ несколько видов анализов, с помощью которых можно обнаружить хламидии или хотя бы косвенно судить об их присутствии в организме.

 Самый простой - метод соскоба со слизистых оболочек глаза, мочеиспускательного канала, верхних дыхательных путей, женских половых органов. Мазки окрашиваются специальными красителями и исследуются под микроскопом. Второй, наиболее распространенный способ - муноферментный. Мазок обрабатывается специальными светящимися под микроскопом антителами. Если свечение есть - значит, в анализе присутствуют хламидии. Правда, «светиться» могут не только хламидии, но и другие микроорганизмы. Поэтому в спорных вопросах приходится подтверждать анализ методом посева на специальных средах, основой которых являются клетки животных. Это метод дорогой и длительный по времени (до 10 дней), но на сегодня он остается золотым стандартом диагностики хламидийной инфекции.

 Все интенсивнее внедряется метод ДНК-­диагностики. Распространенным методом является и определение антител к хламидиям в сыворотке крови. Результаты этого анализа могут помочь врачу в определении длительности заболевания и иммунного ответа на хламидийную инфекцию. Но и по нему нельзя ставить диагноз «хламидиоз». Потому что антитела могут сохраняться многие годы после лечения. Только врач может определить - инфицируемость это или болезнь.

Болезнь плюс осложнения

 НО ВОТ парадокс: жалоб, специфических для хламидий, не существует. Это общие воспалительные симптомы: боль, зуд, жжение, отечность, выделения. Хламидиоз - это инфекция, и если хламидии были обнаружены на слизистой верхних дыхательных путей, то они обязательно будут обнаружены в конъюнктиве и мочеиспускательном канале. Плюс к заболеванию практически тут же присоединяются и осложнения в виде простатита, уретрита, гепатита, конъюнктивита, тонзиллита и т.д. Где хламидии, там, как правило, и микоплазмы: уреплазмы, трихомонады, гарднереллы, гонококки…

 Их также приходится лечить. Тяжесть инфекции определяется численностью пораженных клеток. Чем шире территория воспалительного процесса, тем сильнее истощается иммунная система. У больных появляется иммунодефицитный синдром: слабость, недомогание, сонливость, температура 37,10. Еще одна особенность - хламидиоз не имеет возрастных групп. У него есть осложнения: воспаление легких, бронхиальная астма, уретропростатит, который ведет к бесплодию, непроходимость маточных труб, а также предраковые заболевания.

Ударная сила

 ОБЫЧНО лечение начинается с назначения антибиотиков, если только организм не настолько ослаблен, что вначале приходится проводить иммунокоррекцию с помощью специального питания. Но чаще в бой вступают антибиотики как ударная сила.

 Главный фактор в лечении хламидийной инфекции - терпение. И точное исполнение всех назначений врача.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Трамп предположил, что может пригласить Путина на саммит G7 в 2020 году в США

Трамп предположил, что может пригласить Путина на саммит G7 в 2020 году в США

Президент США Дональд Трамп предположил, что возможно приглашение президента России Владимира Путина в качестве гостя на саммит "Большой семерки" в 2020 году. Следующий саммит G7 в будущем году пройдет в США.

//Общество

Новый самолет на 9-14 человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник"

Новый самолет на 9-14 человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник"

Минпромторг РФ планирует заменить самолет Ан-2 на новый региональный самолет, способный перевозить 9-14 человек.Такой самолет необходим для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России.

//В мире

Германия потребовала от Украины удалить сайт «Миротворец»

Германия потребовала от Украины удалить сайт «Миротворец»

Правительство Германии потребовало от Украины удалить сайт «Миротворец». Немецкие власти опровергли информацию о возможных контактах с коммерческой фирмой, которая поддерживает этот украинский портал.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Через неделю-другую студенты ВШЭ опять выскочат на московские улицы и заклеймят московские и российские власти

Через неделю-другую студенты ВШЭ опять выскочат на московские улицы и заклеймят московские и российские власти

//В мире

Украинское КБ "Южное" сообщило об успешном испытании своей космической ракеты

Украинское КБ "Южное" сообщило об успешном испытании своей космической ракеты

Украинское конструкторское бюро "Южное" сообщило об успешных огневых испытаниях третьей ступени разрабатываемой ракеты-носителя "Циклон-4". Испытания проходили 23 августа.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

На военном складе армии Украины в Донбассе произошел пожар, сгорела дорогостоящая американская аппаратура

На военном складе армии Украины в Донбассе произошел пожар, сгорела дорогостоящая американская аппаратура

Власти ДНР сообщили о пожаре на военном складе средств связи армии Украины в Донбассе. Пожар устроили военнослужащие 36-й бригады 501-го батальона. под Волновахой, расположенной к югу от Донецка.

//Интервью

Актер Тьерри Лермитт: Знать своего героя идеально – неправильно

Актер Тьерри Лермитт: Знать своего героя идеально – неправильно

Если спросить российского зрителя: «Вы знаете актера Тьерри Лермитт?» Ответят немногие. Но если показать актера, то можно услышать: «А, этот тот самый крутой комик! Классный его фильм «Откройте, полиция». Именно, крутой французский комедийный актер Тьерри Лермитт.

//Шоу-бизнес

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Режиссер Игорь Хомский в воскресенье, 25 августа, утром погиб в ДТП в Москве. Хомский управлял каршеринговым автомобилем, не справился с управлением и врезался в припаркованную фуру в Юрьевском переулке.

//Здоровье

Медики узнали что нужно есть, чтобы похудеть

Медики узнали что нужно есть, чтобы похудеть

Гены можно перепрограммировать при помощи уросоловой кислоты. Ее содержит кожура одного из самых распространенных в России садовых фруктов. Таковы результаты исследований исследователей университета Айовы.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Вилкова опубликовала милое фото мужа и детей

Актриса Екатерина Вилкова опубликовала милое фото мужа и детей

Екатерина Вилкова опубликовала милое фото своей семьи - мужа актера Ильи Любимова и детей - Павлы и Петра. Екатерина и Илья - счастливые родители. И их семье подрастает 7-летняя дочь Павла и 5-летний сын Петр.

//Общество

В Чите пациентку поликлиники отправили на обследование желудка в частную клинику из-за отсутствия врачей

В Чите пациентку поликлиники отправили на обследование желудка в частную клинику из-за отсутствия врачей

В Чите женщина пришла в поликлинику для контрольного обследования желудка, но медики направили ее в частную клинику. Жительница Читы рассказала, что обращалась в поликлинику №6 в посёлке ГРЭС Читы.

//Новости СМИ2

//В мире

Кравчук покаялся в первом гимне Украины

Кравчук покаялся в первом гимне Украины

Первый глава Украины Леонид Кравчук объяснил спешкой бессмысленность первого гимна своего государства. Об этом сообщили украинские СМИ. Скандальная главная песня официальная Киева долгое время вызывала насмешки.

//Общество

Экспертиза установила признаки монтажа в аудиозаписи, где якобы чиновница оскорбляет жителей Тулуна

Экспертиза установила признаки монтажа в аудиозаписи, где якобы чиновница оскорбляет жителей Тулуна

Экспертиза установила признаки монтажа в аудиозаписи, где якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич оскорбляет жителей Тулуна, пострадавших при наводнении.

//Спорт

Петрушин: Если в чемпионате прощают, на более высоком уровне получаем по полной

Петрушин: Если в чемпионате прощают, на более высоком уровне получаем по полной

В чемпионате Росси сыграно почти четверть матчей, но пока фаворитов нет. Так считает бывший полузащитник московского «Динамо», советский и российский тренер Алексей Петрушин, давший интервью еженедельнику «Аргументы недели»

//Общество

В Малоярославце Калужской области местный житель убил ветерана ВОВ

В Малоярославце Калужской области местный житель убил ветерана ВОВ

В Калужской области в городе Малоярославце в убийстве ветерана Великой Отечественной войны подозревается 34-летний местный житель. Ветерана не дожил до своего 93-летия один день.

//В мире

Лидеры стран G7 договорились укреплять диалог с Россией

Лидеры стран G7 договорились укреплять диалог с Россией

Лидеры стран "Большой семёрки" на саммите во французском Биаррице договорились укреплять диалог и координацию с Россией для разрешения текущих кризисов. Но восстанавливать "Большую восьмерку" с участием РФ рано.

//Общество

В Тюмени медики отказались принять девушку-пациентку с отеком Квинке из-за конца рабочей смены

В Тюмени медики отказались принять девушку-пациентку с отеком Квинке из-за конца рабочей смены

В Тюмени медики в воскресенье, 25 августа, утром отказались принять девушку-пациентку с отеком Квинке из-за конца рабочей смены. В департаменте здравоохранения обещали разобраться и наказать виновных.

//Новости партнеров

//Общество

Женщина с ребенком и мужчина выпали из автобуса в Красноярске

Женщина с ребенком и мужчина выпали из автобуса в Красноярске

Женщина с ребенком и молодой мужчина выпали из автобуса на остановке в Красноярске. В сети попала видеозапись инцидента, как автобус 63-го маршрута подъехал к остановке "Автовокзал", пассажиры начали выходить.

//Шоу-бизнес

Валерий Меладзе "вывел из тени" старшего их с Альбиной Джанабаевой сына

Валерий Меладзе "вывел из тени" старшего их с Альбиной Джанабаевой сына

Певец Валерий Меладзе "вывел из тени" старшего их с Альбиной Джанабаевой сына. Константину Меладзе-младшему 15 лет. "Рядом со мной человек, который не любит шоу-бизнес" - представил Меладзе сына.

//Общество

Россияне из разных регионов жалуются на изчезновение из аптек препарата преднизолон

Россияне из разных регионов жалуются на изчезновение из аптек препарата преднизолон

Россияне начали жаловаться на исчезновение из аптек преднизолона. Преднизолон, входящий в перечень жизненно важных лекарств, спасает от аллергических реакций, назначается при хронических заболеваниях суставов.

//В мире

Александр Усик объяснил, почему отказался боксировать с Поветкиным и Федосовым

Александр Усик объяснил, почему отказался боксировать с Поветкиным и Федосовым

Украинский боксер Александр Усик объяснил отказ от поединка с россиянином Андреем Федосовым. По словам Усика, он не хочет, чтобы спортивное противостояние переходило в политическую плоскость.

//В мире

Под небом Парижа

Под небом Парижа

Я влюблена в Париж с детства. Сложно сказать, сколько я раз там была. И не только, как журналист, но и как просто турист. Не могу о нем писать плохо. Рука не поднимается. Но в эту поездку меня немного разочаровал город. Совсем немного. Париж, я люблю тебя все равно!

//В мире

В Абхазии начались выборы президента

В Абхазии начались выборы президента

В Абхазии сегодня, 25 августа, проходят выборы президента страны. В выборах президента Абхазии принимают участие девять кандидатов: действующий президент Рауль Хаджимба, советник министра обороны Олег Аршба.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры