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Чтобы грыжу «не накричал»…

№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Чтобы грыжу «не накричал»…

  Бабушки обычно предостерегают молодых мам, чтобы они не допускали долгого плача новорожденного, объясняя, что таким образом младенец «накричит грыжу». По мнению детского хирурга Валентины АЛЕЙНИКОВОЙ, такие советы имеют вполне серьезные основания.

«Вздернутый» пупок

 У ГРУДНЫХ детей после обрезания пуповины, даже когда ранка заживает, под кожей некоторое время еще остается полое пространство - пупочное кольцо. В норме оно невелико, и пупок, выступающий не больше чем на полсантиметра, благополучно закрывается спустя несколько недель после рождения.

 Но у некоторых новорожденных пупочное кольцо бывает больше нормы, и тогда пупок возвышается над поверхностью животика уже на один сантиметр. В таком случае он закрывается гораздо позже - через несколько месяцев.

 Если такому ребенку присуща врожденная слабость брюшной стенки, сочетающаяся с особым расположением органов брюшной полости, то при повышении внутрибрюшного давления, вызванного плачем и беспокойством, у него может возникнуть пупочная грыжа. При этом пупок начинает выступать еще больше, а под кожей ощупывается некое полое пространство, вроде мягкого воздушного шарика. Это и есть грыжа.

 Если ребенок подолгу кричит, то через полое простран­ство может выйти содержимое грыжевого мешка. Иногда через прозрачную оболочку даже видны органы брюшной полости.

Признаки опасности

 БЫВАЕТ, что пупочная грыжа у младенцев проходит самостоятельно, без хирургического вмешательства. Но при перенапряжении брюшной стенки может произойти ее ущемление, особенно в первые шесть месяцев жизни ребенка. При этом часть кишки изгибается и застревает в пупочном кольце, а кровеносные сосуды, питающие кишку, сдавливаются, что причиняет малышу резкие боли.

 Естественно, ребенок еще сильнее беспокоится и плачет, у него может возникнуть рвота. А грыжа тем временем сильнее выпячивается и становится плотнее и болезненнее. Это чревато опасными для жизни осложнениями, поэтому в данном случае необходимо срочное хирургическое вмешательство.

 К сожалению, неопытные родители обращаются за медицинской помощью поздно, когда уже возникли осложнения и операции не избежать. Поэтому если вы заметили, что у ребенка болит животик, и тем более если у него повысилась температура и возникла рвота, нужно немедленно вызывать врача. Специалист разберется, есть ли грыжа, можно ли ее лечить консервативно или необходимо делать операцию.

Качаем брюшной пресс

 РАНЬШЕ думали, что если пупочное кольцо туго бинтовать эластичным бинтом, это поможет вылечить грыжу. Но сегодня врачи убедились в бесполезности и даже вредности этой меры. А вот класть малыша на животик при небольшой грыже очень даже полезно. Это можно делать несколько раз в день. Хорошо также время от времени делать легкий массаж животика круговыми движениями пальцев по часовой стрелке. В течение 1-2 минут легонько похлопывайте его вокруг пупка. Или: три пальца руки собрать в щепотку, осторожно оттянуть кожу на месте грыжи, потом вдавить ее вовнутрь. Так повторить 15-20 раз. Эти манипуляции нужно проводить 2-3 раза в день.

 Но если грыжа большая и к году не зарастает, то без хирургического вмешательства, к сожалению, не обойтись.

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