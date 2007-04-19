Миокарду нужен кислород

БОЛЬШУЮ часть сердечно-­сосудистых проблем человек добывает «ножом и вилкой» (жирная, соленая, излишне калорийная пища), а также приверженностью своим маленьким слабостям - курению, злоупотреблению алкоголь-­ и кофеинсодержащими напитками, малоподвижному образу жизни. В результате уже к 40-50 годам начинает заявлять о себе всенародно известный атеросклероз, сущность которого заключается в том, что, как дно корабля обрастает ракушками, так и стенки артерий обрастают бляшками холестерина, сужается их просвет и нарушается кровоснабжение органов и тканей.

Еще одним убийцей сердца являются наши эмоции. Постоянное чувство тревоги знакомо преимущественно женщинам и ощущается ими как невозможность «надышаться». Что с физиологической точки зрения объясняется постоянным спазмом микрососудов, в результате которого клетки организма не получают кислород. Чтобы представить, как это происходит, надо просто вспомнить, как «сжимается» сердце от внезапного громкого звука. Так реагирует на любой стресс наша гладкая мускулатура, в том числе и мышечные стенки артериальных сосудов. На фоне постоянных негативных переживаний и тревожных ожиданий такое сжатие переходит в хронический спазм.

Больше всего от закупорки и хронического спазма сосудов страдает сердце: оно, как никакой другой орган, нуждается в постоянном и полноценном притоке кислорода для бесперебойной работы сердечной мышцы - миокарда. В результате недостаточного кровоснабжения развивается целый комплекс патологических состояний, самым известным из которых является инфаркт миокарда - полное отмирание участка сердечной мышцы. Если этот участок окажется слишком велик, то вместе с инфарк­том наступает смерть.

АРГУМЕНТ СПЕЦИАЛИСТА

Э.М. Наумова, доктор биологических наук:

СОВРЕМЕННЫЕ схемы лечения сердечно-сосудистых заболеваний достаточно надежны, но грешат неприятными побочными эффектами - от головокружения и сухости во рту до необратимой импотенции. Что не очень устраивает пациентов среднего возраста, которых, увы, становится все больше. Поэтому такой интерес во всем мире вызывают препараты, сочетающие высокую эффективность химических лекарств с безопасностью природных средств. Как, например, "Коронатера", представляющая собой комплекс синтетического борнеола и экстракта корня любистока.