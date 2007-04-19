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Тревожные сигналы детского сердца

Иногда их можно пропустить

№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Тревожные сигналы детского сердца
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Сейчас все чаще говорят о таком опасном явлении, как аритмия, которое поражает не только зрелых и молодых людей, но даже детей. С чем это связано? Как выявить и как лечить? Об этом рассказывает руководитель Детского научно-­практического центра нарушений сердечного ритма МЗ РФ Федерального государственного учреждения «МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ д.м.н., профессор Мария ШКОЛЬНИКОВА.

   ТОТ факт, что аритмия встречается в молодом возрасте, был известен давно. А теперь стало понятно, что аритмия - очень распространенное заболевание. У подростков и молодых людей нарушение ритма можно выявить иногда даже при домашнем измерении артериального давления, когда частоту ритма и его правильность можно контролировать по звуковому сигналу. Подросток или родители слышат неравномерный сигнал, обращаются к врачу, и аритмия подтверждается уже при объективной целена­правленной регистрации ритма серд­ца. Аритмия может быть самостоятельным заболеванием или сопутствовать другой патологии - эндокринным, органическим заболеваниям сердца, патологии центральной нервной системы и др.

- Можно ли предупредить развитие аритмии у молодых?

   - Предупредить можно и нужно, в первую очередь, осложнения. Это значит своевременно выявить и пролечить больного. Иногда надо просто наблюдать за ребенком, так как аритмия, хотя и имеет место, в данный момент не является угрожающей. Условно механизмы развития аритмий можно подразделить на внутри-­ и внесердечные. В самом сердце формируются зоны аномального электрического возбуждения. У детей это происходит под влиянием наследственной предрасположенности, нарушения внутриутробного созревания проводящей системы сердца, миокардита, травмы сердца, в том числе при операциях по поводу врожденных пороков сердца. Среди внесердечных факторов - эндокринные (гормональные), элект­ролитные нарушения, инфекции. Особо надо выделить влияние центральной и вегетативной нервной систем, что важно при формировании аритмий у молодых без поражения сердца. Например, у девушек в пубертатном возрасте.

   Следовательно, предупреждение аритмии - это и своевременная постановка на учет при беременности, наблюдение будущей мамы, рождение здорового доношенного ребенка. Недоношенные дети чаще страдают нарушениями ритма сердца. Для дошкольников и школьников главное - избегать факторов риска развития вегетативных нарушений. А это режим, занятия спортом, но без перенапряжения, особенно если появляются перебои в области сердца или головокружения. Практика показывает, что, когда устойчивая аритмия уже развилась, справиться с ней самостоятельно невозможно.

Хорошо бы также семье знать свою родословную. Если в семье уже есть или были больные с нарушениями ритма, а также если имели место случаи внезапной, неожиданной смерти лиц молодого возраста, надо показать ребенка педиатру или детскому кардиологу - убедиться, что нарушений ритма нет.

- На что родителям нужно обратить внимание, чтобы вовремя заметить заболевание?

   - На нетипичное поведение ребенка, особенно это касается малыша, который не может говорить. Беспокойство, одышка, пульсация сосудов шеи. Жалобы на внезапное сердцебиение (у более старших детей) - все это может свидетельствовать о развитии пароксизмальной тахикардии - самой клинически яркой аритмии. Как правило, ее диагностируют сразу, по внезапному началу и окончанию приступа сердцебиений. Исключения составляют малыши, у которых эта аритмия сопровождается резким нарушением самочувствия. Родители обычно пытаются измерить температуру, посмотреть горло, пощупать живот, но очень редко - послушать сердце. Так что первый совет - выслушайте серд­це ребенка, если ему нехорошо. Просто приложите ухо к грудной клетке.

Важный симптом - потеря сознания. Девушки теряют сознание чаще, чем юноши. Несмотря на то, что потеря сознания - симптом неврологический, наступить она может и в связи с развитием жизнеопасных аритмий. Кардиолог должен обязательно обследовать ребенка с повторяющимися приступами потери сознания. Особенно если перед приступом он ощущал сердцебиение или приступ произошел на фоне физической нагрузки, плавания. Иногда потеря сознания сопровождается судорогами, непроизвольным мочеиспусканием и дефекацией. То есть внешне очень походит на приступ эпилепсии. На самом же деле - это приступ аритмии с нарушением кровоснабжения мозга. А судороги развиваются как следствие глубокой гипоксии. Другие хронические аритмии обычно протекают бессимптомно. И только очень внимательные родители могут выявить первые признаки патологии: повышенную утомляемость, вялость, плохую переносимость физических нагрузок.

   - Чем опасна молодая аритмия?

   - Аритмия опасна в любом возрасте. А молодая - тем, что нередко бессимптомна. Может пройти несколько лет, прежде чем заболевание будет выявлено. Все это время ребенок, подросток, молодой человек будет жить с неправильным ритмом, возможно, заниматься спортом. Будут накапливаться и осложнения.

   - Какие методы лечения подходят для молодых?

   - Традиционные антиаритмические препараты редко показаны детям. Они назначаются только при развитии упорных аритмий, сопряженных с риском жизнеопасных осложнений. Выбор тактики зависит от конкретной клинической ситуации. Выраженные аритмии, даже не вызывающие нарушений кровообращения, не сопряженные с риском развития осложнений, нуждаются в наблюдении и медикаментозном лечении. К достижениям отечественной педиатрической школы следует отнести разработку так называемой нейрометаболической терапии хронических тахиаритмий. Способствуя гармонизации нейрогенной регуляции ритма сердца, можно устранить или значительно уменьшить проявления нарушений ритма у детей раннего возраста и даже подростков. По показаниям, проводится интервенционное лечение, когда аритмия устраняется непосредственно в сердце при внутрисосудистом доступе. Эти процедуры эффективны, широко внедряются, а число осложнений минимально. Когда устранить опасную аритмию таким способом невозможно, ребенок получает по показаниям антиаритмический препарат.

   Помните: аритмия с возрастом сама по себе вряд ли исчезнет!

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